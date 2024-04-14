伊朗襲以色列　華人：導彈來襲全是急促警報聲　有人誤認是｢煙花｣

據新華社報道，當地時間4月14日凌晨，伊朗對以色列發動大規模導彈和無人機攻擊。美國白宮發表聲明表示，這起攻擊可能持續​​數小時。外派到以色列工作的當地華人表示，導彈來襲之初，周圍響起了急促的警報聲。



《極目新聞》採訪在以色列外派工作的當地華人甄林（化名），他展示了幾條當時拍下的影片說：「之前根本沒見過這些，有幾個當地華人還跑出來看是不是『煙花』，但也有人躲到了防空隧道里面。雖然後來看到導彈被攔截了，但還是心慌。出門在外才體會到，祖國是真的太安全了。」

此外，甄林稱，以色列當地管理人員在空襲之前就已經向其所在公司的駐以色列機構發出了預警聲明，「第一批無人機將在一小時內抵達以色列。此外，伊朗人還宣布發射了巡航導彈和彈道導彈。我們所有的管理人員，請確保您所負責的中國團隊靠近保護區。」

以色列上空攔截導彈場景（《極目新聞》受訪者供圖）

此前，中國駐以色列使館曾再次提醒在以中國公民密切跟蹤當地安全形勢和使館發出的安全提醒，時刻繃緊安全防範這根弦，堅持非必要不外出，堅決避免前往高風險地區和敏感地點，切實增強安全意識、克服麻痹思想，加強安全防範，確保安全。

4月14日，中國外交部網站消息表示，外交部發言人就伊朗對以色列領土發動軍事打擊回答記者提問，表示中方對當前事態升級深表關切，呼籲有關方面保持冷靜克制，避免緊張局勢進一步升級。這一輪形勢升級是加沙衝突外溢的最新表現。當務之急是切實落實聯合國安理會第2728號決議，盡快平息加沙衝突。中方呼籲國際社會特別是有影響力的國家，爲維護地區和平穩定發揮建設性作用。