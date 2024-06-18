「御用替身」張磊英年早逝　甄子丹悼：永遠記得你飛越一切的模樣

中國跑酷（Parkour）元老級人物張磊6月12日因心臟病發離世，年僅39歲。張磊生前為甄子丹的「御用替身」，甄子丹18日在微博轉發相關新聞悼念稱：「張磊，我永遠會記得你在片場飛越一切的模樣，懷念你」。



甄子丹18日在微博轉發相關新聞悼念稱：「張磊，我永遠會記得你在片場飛越一切的模樣，懷念你」。（微博）

中國跑酷元老張磊因心臟病發離世，年僅39歲。

6月15日，北京市極限運動協會發布訃告，中國跑酷元老張磊離世。

訃告中稱，北京市極限運動協會副會長、北京市極限運動協會跑酷委員會會長、極限夢跑酷創始人、中國跑酷運動的重要推動者張磊，於2024年6月12日上午11時，因心臟疾病醫治無效，在北京去世，終年39歲。

從2007年跑酷運動進入中國到2024年6月12日的18年間，張磊一直致力於跑酷運動的培訓推廣以及新模式的探索：多次發起國內重要跑酷賽事，並通過《十月圍城》《精武陳真》等優秀影視作品讓跑酷運動在大螢幕上綻放、2023年組織團隊完成國內首個跑酷項目團體標準的制定。張磊用他短暫凝練的一生在中國跑酷史上畫下了濃墨重彩的一筆。

張磊是在中國最早從事跑酷這項極限運動的元老級人物之一，有著十餘年的跑酷練習和影視的動作拍攝經歷。自2008年創辦「極限夢跑酷球會」以來已向2000餘學員授課，培養出來的優秀學員遍佈國內於各個領域。

公開資料顯示，張磊2006年練習跑酷，獲得2010年「藍色風尚杯」全國跑酷大賽總冠軍；2010年擔任洪金寶國際影視培訓基地特級跑酷教練；2012年創辦北京極限夢跑酷球會，向全社會推廣跑酷運動。

張磊曾與甄子丹合作拍攝多部影視作品《十月圍城》、《精武風雲-陳真》、《武俠》、《3D大鬧天宮》、《冰封重生之門》、《特殊身份》，是甄子丹的「御用」替身；同元華合作電視劇《少林寺傳奇3》等眾多影視作品。

張磊個人社交媒體上分享過自己在多部電影中擔任動作戲替身的片段：

張磊曾與甄子丹合作拍攝多部影視作品，是甄子丹的「御用」替身。

張磊在各類影視作品中的替身片段。