漢服熱不過香港？01記者親測旺角街頭著全套宋裝　途人咁反應

「漢服熱」在內地已經是現象級，時常在街道上看到身著不同朝代服飾的少女們，內地不少商家、景區藉著這股熱潮創造出新的商機，漢服進入不少年輕人的日常，更出現一般服飾搭配古典元素的「新中式」漢服。



今年十一國慶康文署宣布要舉辦「千人華服賀國慶」，不過活動拍照穿漢服、影樓拍漢服一點也不稀奇，但香港途人對於漢服走上街道的想法呢?《香港01》記者日前與漢服香港合作，嘗試著全套宋代服裝和新中式的馬面裙，觀察一下香港途人對於漢服出現在日常街道的反應，以及對於漢服流行的想法。



記者換上宋代服裝走上街頭：

香港01記者在街頭實測穿著漢服，全套宋服（左）和新中式的穿搭都吸引不少人駐足觀賞。（夏家朗攝）

香港01記者在街頭實測穿著漢服，全套宋服（左）和新中式的穿搭都吸引不少人駐足觀賞。（夏家朗攝）

記者梳妝打扮的過程：

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漢服香港社長初晴（湯凱晴）說明，許多漢服都是從古代的出土文物中汲取靈感，復刻出該朝女子的穿搭，例如這次記者試穿的北宋服飾就是開化寺壁畫中的女子形象。

初晴介紹，北宋仕女常見裝束是上衣著長紗衫配短版對衫，下身著百迭裙加宋褲的搭配，長短虛實相合的疊穿方式，是宋代的特色。例如宋代張孝祥的《臨江仙》：「衫兒輕罩霧，髻子直梳雲」，其中穿著「裁雲剪霧制衫穿」，是形容衫子輕薄柔軟，用「罩霧」「裁雲減霧」形容的就是此類紗衫。

北宋仕女常見裝束是上衣著長紗衫配短版對衫，下身著百迭裙加宋褲的搭配，長短虛實相合的疊穿方式，是宋代的特色。（夏家朗攝）

另外記者外面罩的一件飛機袖是南陵北宋鐵拐墓出土的直領對襟窄袖短衫，又稱飛機袖，由於這種形制袖口極窄、袖根極寬的袖子像飛機的機翼而起的暱稱。此形制直領，對襟，腋下開胯，短衣身，長袖，袖口窄收。

宋代女裝著重穿搭層次，整體有一種溫柔典雅的氣質，先前熱播的《清平樂》、劉亦菲主演的《夢華錄》都掀起過穿著宋代服裝的潮流。

清平樂掀起宋代漢服穿搭熱潮。（《清平樂》劇照）

《夢華錄》播出後屢受好評。（《夢華錄》微博圖片）

值得一提的是，宋朝女性是可以「內衣外穿」的一個朝代，上身穿一件抹胸，外套上一件褙子，雙襟自然垂下是很常見的穿搭。三角收省抹胸文物有死褶和活褶兩種，這次記者嘗試的三角褶的宋抹更貼合人體曲線。

宋朝女性（中）是可以「內衣外穿」的一個朝代，上身穿一件抹胸，外套上一件褙子，雙襟自然垂下是很常見的穿搭。（夏家朗攝）

百迭裙平鋪時兩端有兩個光面、中間打滿褶的一片式裙子。流行於宋朝，光面即裙門寬度自由，褶子數量、大小和形式也都自由，可順褶可工字褶，裙身可交疊也可僅合圍，甚至還有前短後長的特殊款。穿著時裙門位置隨意，朝前看起來像馬面，褶子區朝前看起來像百褶。

百迭裙平鋪時兩端有兩個光面、中間打滿褶的一片式裙子。流行於宋朝。（夏家朗攝）

北宋時期以花配冠

最早冠是貴族男子的裝飾物，直到唐中期「女效男裝」後，女性也開始戴冠，到了宋代女冠以成一種時尚。不僅冠的材料豐富多樣，姑娘們還常「以花配冠」，便是用鮮花或絹花來裝點頭冠，使得造型更加華麗。

北宋時期最特色的冠，就是記者嘗試的團冠。另外許多少女會在團冠裡面插上很多花，漢服香港顧問褚易（吳華君）介紹，唐代和宋代都很喜歡花，「但是唐代喜歡很大朵的牡丹一枝就在頭上，不喜歡其他同類的針鋒；但是宋代比唐代喜歡的花款會更多宋代可以把一年四季的花景色都插在頭上。」

北宋時期最特色的冠，就是記者嘗試的團冠。（夏家朗攝）

記者這次嘗試的就是復刻「一年景」，造型是來自宋代在皇后身邊服飾的女官，在頭上插滿了一年四季花卉的造型，象徵「一年的景色都在裡面」，值得一提的是，宋代的花不會有唐代的顏色這麼濃艷，他們傾向喜歡淡雅的顏色。

另外，宋代女性講究臉小，會在髮型上透過巧思收髮際線，叫做「雲鬢巧額」，可以讓整體的臉型更加小巧端莊。

宋代女性講究臉小，會在髮型上透過巧思收髮際線，叫做「雲鬢巧額」。（夏家朗攝）

宋代人喜歡悲情的妝容 酷愛珍珠

宋代的妝容又是如何呢？初晴介紹，宋代很流行愁眉，「他們喜歡把人化得比較悲情一點，因為他本身長年打仗，審美喜歡柔弱的，見到柔弱的風采會多一點」，宋代的人更酷愛珍珠，初晴稱，「他們喜歡珍珠的程度到會把珍珠貼在額頭、面額的位置」。

宋代的人更酷愛珍珠，更會把珍珠貼在額頭、面額的位置。（夏家朗攝）

另外，宋代流行桃花唇，就是像桃花狀的形狀擦在嘴上並掩蓋兩個唇角顏色，讓唇形看起來很小，「所以為什麼古代人會說玲瓏小嘴，就是會把嘴擦得好小好小」，成為宋代的特色。

宋代流行桃花唇。（夏家朗攝）

街頭實測 馬面裙「新中式」接受度高

《香港01》記者一個穿著全套宋代服裝一個下半身穿著馬面裙走在旺角街道，發現有不少路人、遊客回頭觀望，亦有人拿手機拍照，以為在拍古裝劇，有途人回頭稱讚「好靚」。

記者一個穿著宋代服裝，另一個嘗試新中式馬面裙。（夏家朗攝）

香港01記者在街頭實測穿著漢服，全套宋服（左）和新中式的穿搭都吸引不少人駐足觀賞。（夏家朗攝）

香港01記者在街頭實測穿著漢服，全套宋服（左）和新中式的穿搭都吸引不少人駐足觀賞。（夏家朗攝）

記者在街頭採訪學生Bobo，她透露，學校裏本身有社團可以接觸到漢服．「之前都有見過朋友穿過，自己就不確定這是否符合自己的風格」，未來如果要嘗試的話，會希望嘗試像馬面裙搭配一般上衣這種比較日常的搭配。

記者在街頭採訪學生Bobo。（夏家朗攝）

黎小姐則表示，自己以前在讀書的時候都會玩一下漢服，但現在就少一點，但她認為，現在開始又有這種文化推廣的熱潮，能夠幫助傳統文化都是好事。她也表示，香港天氣炎熱，穿漢服需要天氣涼一點更適合。

黎小姐讀書的時候也嘗試過漢服。（夏家朗攝）

受訪者童童則回憶，自己曾有中學朋友很喜歡漢服，會一起穿著漢服到TOP商場的天臺拍照，她也表示，自己不排斥穿整套漢服上街，「可能會有少少浮誇，但沒關係，我有我的style，都會想試下。」

受訪者童童願意嘗試穿漢服上街。（夏家朗攝）

港人喜歡低調的款式？宋明最受歡迎

漢服香港理事長流年（陸欣怡）介紹，漢服香港是在2013年成立的，是由一群喜歡漢服的網友們成立的，剛開始他們穿著漢服出街的時候，都會有不小的恐懼，「我們當時都沒有自信心很強的跟別人說我著的是漢服 」，但近幾年隨著「漢服熱」的影響，古裝劇的熱播，加上漢服香港深入校園以及舉辦多場活動，情況已經悄然發生了變化。

漢服香港理事長流年（左）和漢服香港社長初晴（右）。（夏家朗攝）

流年解釋，以前來說，大家可能關注的你穿得是什麼衣服，現在香港老人關注的是你整體造型符不符合他們想像中的一個漢服，「現在我更多聽到人們講就是你穿的這套衣服可能皺皺的呀，又或者是怎麼配搭球鞋呀，又戴眼鏡呀，又不綁頭髮呀」，她笑言，老人家更在乎整體的協調性。

流年介紹，香港人最鍾意的漢服款式是簡單、大方還有出街容易做其他事情，所以她認為，宋朝的服裝非常符合到香港360日都好炎熱的天氣，剪裁布料比較透氣舒適。流年表示，香港人比較少會喜歡喜歡全場注目的感覺，「漢朝的衣服行動又不方便，魏晉時期衣服顏色比較鮮艷」，宋明兩代的衣服最受到港人青睞。

不同朝代的漢服可以出現在同一個時空，流年（後排左）身著傳統漢服改良的新中式，記者芷瑩（後排右）穿著Tshirt+馬面裙，初晴（前排左）穿著明代的服裝，記者鄭寧（前排中）穿著宋代的服裝，褚易（前排右）穿著唐代的服裝。（夏家朗攝）

初晴則認為，港人喜歡低調的款式，因此明朝的漢服頗受歡迎，尤其是馬面裙，可以搭配不同的場合進行穿搭，「馬面裙裙式是可以有純色裙，或者是有不同織金，或者是仿妝花的工藝。可能去上班的時候就穿純色，可能去到有時大家吃飯去玩的時候，就可能穿些有花紋的。」

馬面裙方便日常搭配，對許多港人來說是更好的選擇。（夏家朗攝）

初晴也同意，宋明兩代的顏色審美比較貼近香港人注重的低調，「沒有這麼高飽合度的審美」，因為唐代他們流行的花紋是會比較真的好大一團花，這樣擺在整件衣服上面都是花紋，我們香港人可能會覺得太誇張的感覺。