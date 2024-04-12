夜繽紛｜屯門夜市供免費漢服體驗　食店冀政府多辦：好過放煙花啦

「18區日夜都繽紛」來到屯門區，由今日（12日）起至周日（14日）一連3晚於屯門文娛廣場舉辦「夜屯園」，巿民可免費入場閒逛及欣賞音樂表演等。現場更設有免費漢服體驗供巿民打卡，義工稱期望可宣揚中國文化。



在巿集擺檔的戴先生表示，未料夜市會如此熱鬧，期望政府可舉辦更多相關活動，笑言「我諗呢個貼地啲，好過放煙花啦！」



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「18區日夜都繽紛@夜屯園」將由今日起至周日（12日至14日）一連3日晚上6時半，在屯門文娛廣場舉行。巿集設有逾20個攤檔，同時亦設有青年藝術工作坊，及音樂表演。場內更設有具香港特色及傳統的手工藝「霓虹燈」裝置藝術品供到場人士欣賞及打卡。

記者今日晚上到屯門巿集視察，現場人頭湧湧，食街人流更是「膊頭搭膊頭」，水洩不通。

現在設攤位遊戲及音樂表演。（郭梓謙攝）

現在設攤位遊戲及音樂表演。（郭梓謙攝）

食店未料人流多 冀政府多辦巿集

位於食街第二間的「茶記」以打冷為特色，經理戴先生表示，第一日氣氛比想像中好，他指早前觀塘巿集都沒有如此墟撼，形容「迫到行都行唔到，好似行年宵咁」。他表示，本身餐廳是屯門區食肆，只打算有些朋友到場支持，怎料如此多人。

位於食街第二間的「茶記」以打冷為特色，經理戴先生表示，第一日氣氛比想像中好。（郭梓謙攝）

戴先生表示，今次主要是做宣傳，最終生意額非重點。被問到會否擔心多人北上影響生意，他就指一定有影響，惟「始終有啲人唔會上去」，認為「香港都有香港嘅味道」，價錢雖然比內地貴，但指服務與內地「拍得住」、「唔會呼呼喝喝先」。

餐廳門外有店員大叫宣傳稱「屯門人撐屯門人」。（郭梓謙攝）

「茶記」滷水雜錦一份68元、蜜汁薯仔牛柳粒一份58元，他表示價格有因應其他店舖作調整，亦相信客人會感值得。記者亦見門外有店員大叫宣傳「你follow我請你飲嘢」、「屯門人撐屯門人」，用以吸引更多客人光顧。

被問到政府應否舉辦更多巿集，他說：「我諗呢個貼地啲，好過放煙花啦！」若可一個月定期舉辦，成固定攤檔更佳。

漢服免費體驗 義工：做到停唔到手

現場亦設免費漢服體驗，義工文先生表示，大會期望可宣揚中國傳統文化，而中國傳統漢服愈來愈受歡迎，不論3歲至80歲皆喜愛扮演不同的朝代角色。

文先生稱「我哋做到停唔到手」，形容氣氛很好，現場川流不息。他期望政府可以舉辦更多夜市，與眾同樂。

另有以熊仔樽為特色的飲品舖店主戴先生表示，希望可以用特色樽吸引客人，供其打卡。他表示，未有預料三日的生意額，稱「有幾多做幾多」。

被問到多人北上消費會否影響生意，他就坦言港人一放假就會北上或外遊，對生意影響很大，少約4、5成生意，不過他亦指，「捱過呢關希望好啲。」又期望政府多舉辦活動，提供更多地方予人留港消費。

食客：買係其次，服務水平幾緊要

住屯門的李小姐認為現場氣氛不錯，她和小朋友買牛雜等食物，花約200元。她表示，廟街「精彩好多」，不過價錢較貴；屯門則價錢合理，但種類較少，「問心種類唔多，吸引力唔大⋯⋯ 燒賣魚蛋到到有，芝士龍蝦我使乜喺到買，上酒樓都得啦，無謂囉我覺得。」她稱未必會再來。

她表示較少北上消費，不過身邊就有不少朋友因內地食物比較便宜、多種類，一星期北上幾次。被問到政府應如何留港人在港消費，她指教育服務態度比食物更為重要，「買係其次，服務水平幾緊要。」

住屯門的李小姐認為現場氣氛不錯，買了牛雜等食物，花約200元。（郭梓謙攝）

李小姐認為，如果香港的服務態度更好，相信港人會更願意留港消費，「不嬲香港消費高，唔係第一次喺香港消費。我喺香港使二三千，你咁嘅態度；我喺上面洗一千幾百，直頭當我上賓。」她重申服務態度較食物本身重要，「多謝多兩句我買多兩件，如果你黑面我好鍾意都唔會買，因為你唔係獨巿。」

張小姐表示，一分錢一分貨，會擔心內地食安問題。（郭梓謙攝）

市民祈望政府做好經濟

同樣特意與朋友及小朋友相約到夜巿的張小姐，購買狗仔粉、咖哩三寶、麥芽糖等懷舊食品，花費百多元，排隊近半小時也值得，更言食完打算再逛一轉。

本身有在內地工作的她說：「我都唔覺得（內地食物）有咩特別。」雖然價錢較平，「但睇你想要咩囉，我想要方便、舒服，唔使舟車勞頓⋯⋯同埋一分錢一分貨嘅。」她稱擔心當地食安問題，稱「支持本地消費」。

至於政府可以如何留低港人在港消費，她認為「講黎講去都係經濟⋯⋯有錢我咪使囉」，當做好經濟同時，港人根本「唔使貪平去第二度使錢」；又表示政府應思考「做啲咩令人對呢個地方有興趣」。