深圳舉辦首屆「觀唐·悅賞」2024文化盛會　漢服國風綻放盛唐華彩

翻開歷史篇章，五千年輝煌燦爛的中國服飾歷史是「國風」時尚的文化之根，其中唐代服飾尤為引人注目。



2024年6月14日至30日，「觀唐·悅賞—唐代服飾藝術再現2024巡展中國首站暨深潮文化周」活動，將在深圳節日大道·OneAvenue卓悅中心隆重登場。活動期間，唐風音樂會、唐服藝術大秀、藝術服飾展、藝術工作坊、觀唐市集、寶相花燈光秀等一系列沈浸式場景將精彩呈現，帶領觀眾穿越千年，親身感受大唐盛世的恢宏氣象。穿越千年，再遇大唐，領略當年盛世風采。



據悉，本系列活動不設門檻，市民可以在既定時間內前往現場參與，親身體驗這一文化盛宴。活動將分為六個章節展開，精彩紛呈。

第一個章節：穿越二十四伎樂唐風音樂會 奉上視聽美學盛宴

一代有一代之韶音，一時有一時之正聲，那麽當晚唐五代的音樂場面與現代音樂相遇，將會碰撞出怎樣的驚鴻一曲?現場特邀人氣國風樂團【二十四伎樂】，以精湛的技藝和華麗的唐風造型，創意再現唐代宮廷演出的盛大規模及唐風雅韻，帶你身臨其境，感受跨越千年的音韻流轉。

全國唯一一支讓文物「活」起來的覆原樂團，是中國音樂最具代表性的民族音樂IP。以成都永陵博物館文物「二十四伎樂」石刻為藍本，覆原唐代樂器、創新改編民樂演奏。多次受邀參加中央電視台《經典詠流傳》、成都2021世界大運會等節目及演出，全網百萬+粉絲，瀏覽量達千萬以上。

第二個章節：「楚和聽香 穿越華服霓裳」大秀

煌煌盛唐，巍巍華夏。服章之美賡續千古，盡載風華。根植傳統文化沃土，躬耕中國唐服時尚的第一人「楚艷」，攜手央視《國家寶藏》「觀唐」服裝秀原班主創團隊，藝術再現唐代服飾及妝容，以一場沈浸式的唐服T台大秀，讓壁畫與陶俑中的唐風美人「活起來」，重現盛唐衣冠的華麗與精美。

「楚和聽香」由中國唐美學文化專家「楚艷」領銜創立，致力於中國傳統服飾傳承與創新的研究與探索，推動傳統文化藝術在現代生活中的應用。

北京服裝學院教授楚艷，是中國首位服裝設計學博士，曾多次受中國文旅部邀約，到訪歐洲多個國家開展「中華文化講堂」專題講座，更是「大國時刻」的深度參與者。曾於2024年參加「中法建交60周年」法國巴黎吉美博物館特展；是2023年杭州亞運會開幕式服裝總設計；2018年平昌冬奧會「北京8分鐘」表演服裝設計，以及2014年APEC會議國家領導人及夫人服裝設計等。

華服霓裳大秀時間定於6月15日19:00-21:00。



+ 1

另外，藝術服飾展將帶來連續七天的視覺盛宴。展覽的「觀唐·悅賞」作品，是楚艷教授重走「絲綢之路」三大重鎮，與西安博物院、敦煌研究院、新疆博物館精誠合作，從館藏文物中采集素材、汲取靈感，並結合當代審美與技術，通過還原唐錦、花羅、緙絲、紅花染、牡丹染、靛藍染等珍貴非遺工藝，對傳統服飾的美學面貌與人文精神之藝術再現。

這場恢弘華美的華服展覽，將重現「萬國衣冠拜冕旒」的藝術服飾展，打破時空界限，書寫歷史傳承、民族自豪，帶給觀眾震撼的視覺體驗。

「華服展覽 再現絲路繁華」展演時間：6月15日至6月23日10:00-22:30



第四章將舉辦藝術工作坊，從傳統美學出發，向當代藝術探索，藝術工作坊將傳遞跨越幹年的情感連接，以分享會的形式，誠邀專屬VIP與楚艷教授面對面交流，深入了解唐代的時代氣象、美學精神、美學風格，親身體驗觀唐系列藝術再現原版服裝，感知古典服飾美學背後的智慧與優雅，更懂始終不改初心的中國本色。這不僅是一場視覺盛宴，更是一次對傳統文化的深度探討與感悟。

藝術工作坊時間：6月16日14:00-16:00



第五章節觀唐市集，趕潮長安煙火。與其做個盛唐的「觀眾」，不如真的變身「唐潮人」，樂在其中。觀唐市集致敬長安「東西市」，小食、非遺、文創等近百個攤位應有盡有、琳瑯滿目，重現昔日「萬國來潮」的畫面。

其中特設10個「深潮文化周」非遺攤位，展示深圳對口幫扶地區潮州的非遺項目和特色產品，感受潮州文化的悠遠魅力。行走其中，從「觀戲」到「入戲」，這場流光溢彩的唐風煙火，等你來邂逅與體驗。

觀唐市集：5月25日至6月30日



第六章節將帶領觀眾穿越到寶相花燈光秀，演繹震撼的視覺盛宴。主舞台設計靈感源於唐朝方正、通透的亭台結構，結合最能代表盛世大唐的寶相花元素，聯袂東方傳統與國際流行的楚和中國色，通過現代化炫彩燈光技術，以傳統文化與現代時尚的美學融合，共同演繹「寶相花開」的吉祥如意、富貴繁盛。

一場光華璀璨的燈光視覺秀將震撼上演，傳遞綿延千年的吉慶寓意，也將為大家獻上綿綿不絕的美好祝福。觀眾將沈浸在這場光影交織的盛宴中，感受大唐文化的獨特魅力。

寶相花燈光秀演出時間：6月16日至18日19:30-20:30



六大主題活動的精心策劃與呈現，將帶領大家穿越千年，感受盛唐輝煌。從音樂會的韻律流轉，到華服大秀的風姿綽約，再到華服展覽的盛世再現、藝術工作坊的深度交流、觀唐市集的煙火氣息，以及寶相花燈光秀的光影盛宴，每一站都將帶來不同凡響的文化體驗。

這場盛會不僅是對唐代文化的致敬與再現，更是對中華優秀傳統文化的傳承與弘揚，期待共同見證這一場跨越時空的文化盛宴。