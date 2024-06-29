深圳前海到蛇口低空經濟先導區：打造低空經濟產業體系

前海-蛇口低空經濟先導區在深圳啟航。南山區政府、招商局蛇口工業區控股股份有限公司（以下簡稱「招商蛇口」）、中信海洋直升機股份有限公司（以下簡稱「中信海直」）、中國電信股份有限公司深圳分公司（以下簡稱「深圳電信」）等簽訂戰略合作協議，合作建設前海-蛇口低空經濟先導區，打造「空天地海」全覆蓋低空經濟產業體系。



搭「空中的士」到深圳北站 直升機現開放預約 一文睇航線價格

活動現場，南山區發展和改革局、招商蛇口、中信海直、深圳電信分別發布了南山區低空經濟十條、先導區願景藍圖、低空空域服務及航線、低空數字化能力。同時，深圳電信攜手中信海直推出的全國首個「1+1」模式數字化塔台正式啟用，為低空航線飛行服務運營能力大幅提升帶來創新支撐。

據介紹，前海-蛇口低空經濟先導區將規劃打造6大功能區、2個專業基地、1個數字化塔台。6大功能區為海空一體客運樞紐、山海商業體驗區、低空產業主題園區、境內物流樞紐、跨境物流樞紐和海島低空配送先行區；2個專業基地為數字化融合飛行應用實訓基地、試航維修基地。

深圳擁有全國首個標準化建設的城市空中交通運營示範中心。（視覺中國）

值得注意的是，據技術專家介紹，此次亮相的數字化塔台融合了雲網智算、多模態大模型、5G+量子+衛星等多維度創新技術，實現低空空域「可計算、可規劃、可運營、可服務」，將機坪監控、航空器調度、跑道管理等要素一體化整合，能有效提高塔台管制人員工作效率，提高空域利用率，顯著提升飛行服務能力，全面支持低空空域融合運行。

低空經濟，蓄勢騰飛。圍繞前海-蛇口低空經濟先導區的建設，各方將齊心協力規劃布局重點功能區、專業基地、數字化塔台等低空示範項目，顯著提升區域的綜合交通能力、低空場景化應用能力和產業生態聚合能力。支持前海-蛇口低空經濟先導區逐步構建完善的低空經濟產業體系，形成獨具特色的低空經濟先導區，帶動區域經濟高質量發展。聯合開展低空航線運營和生態運營，共同推動低空經濟的創新與實踐，努力為全國乃至全球低空經濟的發展探路示範。