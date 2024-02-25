雲上嶺南｜多彩非遺齊聚廣東　龍舞英歌大鬧元宵

東南西北中，龍騰在廣東！2月23日晚，元宵節前夕，由文化和旅遊部非物質文化遺產司、廣東省文化和旅遊廳、惠州市人民政府共同主辦，惠州市文化廣電旅遊體育局承辦的「多彩非遺鬧元宵」展演在惠州舉行。



本次展演是「舞動中國龍」——龍舞大巡遊全國主會場活動的重要組成部分。來自全國各地的「龍」齊聚廣東惠州，同台共舞。在惠州市惠城區中心體育廣場，浙江長興百葉龍、重慶銅梁龍舞、湖南板板龍燈等各省舞龍隊伍輪番亮相，驚艷全場。來自廣東的普寧英歌舞、惠東漁歌等國家級非遺代表性項目帶來精彩表演，為市民遊客帶來一場龍年文化大餐。

表演一開場，來自「中國龍舞之鄉」重慶銅梁的龍舞就以火花四濺、絢爛奪目的焰火龍讓全場觀眾不禁拍手叫絕，瞬時驚艷全場。火球轉動，兩條火龍時而交錯戲珠，時而盤踞翻騰，「遊」出剛柔並濟、流暢渾圓的弧線。重慶市銅梁龍藝術團隊員李靖、周旺介紹，今晚表演的焰火龍融入了川劇變臉元素：「希望學習各隊伍的優點，讓銅梁舞龍這一國家級非遺技藝不斷創新，弘揚中華民族的中國龍精神。」

來自貴州省台江縣的苗族舞龍噓花習俗是貴州苗族人民在元宵節祈福新年好運的傳統習俗。龍隊從舞台一側緩緩現身，首尾相接，隨後在花筒噓噴出的「火海」中「涅槃重生」。舞者赤裸上身，僅戴安全帽、着短褲，雙手執龍，舞動於火樹銀花中。

廣東普寧英歌舞表演《盛世英歌》。（羊城晚報）

龍年新春，以普寧英歌舞為代表的嶺南民俗非遺持續出圈，「中華戰舞」亮相英國倫敦，給海外華僑及外國友人送上來自嶺南的新春祝福。當晚，來自普寧的富美青年英歌隊帶給觀眾力與美的震撼。富美青年英歌隊教練李俊浩告訴記者，他曾帶領英歌隊到泰國與當地英歌舞者交流經驗、一同表演，看到誕生於廣東潮汕地區的民俗文化傳到國外，感到無比自豪。

精彩不停歇。2月24日元宵節當天，這些來自五湖四海的巡遊隊伍將分為五大方陣，12個省（區、市）共18個龍舞類國家級非遺代表性項目，香港、澳門2支龍舞獅舞隊伍，以及廣東省內31個非遺項目組成的特色隊伍，將參加全程總計3.6公里的大巡遊，共有包括71位非遺代表性傳承人在內的1200餘人參加。全國各地的龍舞，與惠州城沿途的風光山水及歷史人文景觀交相輝映。

本文獲《羊城晚報》授權刊載。

