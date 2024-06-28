搭「空中的士」到深圳北站　直升機現開放預約　一文睇航線價格

6月28日上午，深鐵集團攜手東部通航合作共建的中國首個「低空+軌道」空鐵聯運項目在深圳北站樞紐東廣場正式開航，向市民提供深圳空鐵交通一站式接駁服務。據了解，空中的士是H135直升機，若是從深圳市、中山市搭乘直升機往深圳北站，價格為19800元（人民幣，下同），可載6人。目前未開放從深圳、中山以外的地方預約。



另外，若是從龍崗區、坪山區搭乘指定路線前往深圳市區須9800元，可載6人。



據了解，深圳北站樞紐空鐵聯運項目，坐落於東廣場C1單體處，現場設有314㎡的先進直升機坪，可向市民提供業內高水準的空中的士包機運輸服務。

預約方式採線上，市民可關注「i深鐵物業」微信公眾號，點擊「物業線-空中的士出行」選購航線，自行選擇預約乘坐時間、完成購票、值機等手續後，可以前往深圳北站樞紐東廣場停機坪乘機，也可以從其他地點例如深圳寶安機場搭直升機前往深圳北站。

此次聯運服務分別設有城際航線和市內航線，以實際行動構建立體交通網絡。以中山為例的城際航線，歷時25分鐘即可抵達，市內航線則可以飛往深圳各區。此外，深圳北站空鐵聯運項目可以面向市民提供航空應急救援服務，突破地面交通的限制，為市民的生命財產安全提供保障。

深圳北站空鐵聯運項目的順利開航，已形成了以深圳北站為中心聯通灣區的低空交通網絡，到達灣區90%以上地區使空鐵聯運旅客出行「最後一公里」。

深圳北站空鐵聯運項目的順利開航，已形成了以深圳北站為中心聯通灣區的低空交通網絡，到達灣區90%以上地區使空鐵聯運旅客出行「最後一公里」。（深圳地鐵）

深鐵集團指出，未來他們將根據乘客和市民出行需求聯合行業夥伴，充分發揮軌道交通分布式基礎設施網絡的資源優勢，多角度探索低空經濟業務發展場景，拓展低空全方位生活體驗方式，持續擴大「軌道＋低空」生態圈，加速推動戰新產業集群的培育與發展。

據了解，深圳北站樞紐空鐵聯運項目，坐落於東廣場C1單體處，現場設有314㎡的先進直升機坪，可向市民提供業內高水準的空中的士包機運輸服務。（深圳地鐵）

隨著《深圳經濟特區低空經濟產業促進條例》的出台，深圳低空經濟產業將迎來更加廣闊的發展機遇。深鐵集團將堅持以軌道交通為骨幹搭建城市立體交通體系，積極開發低空全方位生活體驗方式，建設具有深圳特色、深圳優勢的「軌道+低空」立體交通產業集群，為打造粵港澳大灣區立體交通出行網絡貢獻深鐵力量。