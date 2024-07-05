喜茶巴黎快閃店開張　成首個新茶飲品牌進入法國市場

中國連鎖茶飲品牌「喜茶」（Heytea）於法國巴黎打造的快閃門店「喜茶巴黎觀賽茶室」周五（5日）正式開業，成為首個進入法國市場、使用真品質原料的中國新茶飲品牌。相關負責人透露，在巴黎奧運會期間，喜茶巴黎觀賽茶室將持續帶來多肉葡萄、芒芒甘露、烤黑糖波波牛乳、芝芝綠妍茶後四款喜茶首創的經典新茶飲產品，為巴黎市民和全球遊客傳遞現代的中國茶文化體驗。



據《極目新聞》報道，喜茶巴黎觀賽茶室位於塞納河右岸的巴黎11區10 RUE BRéGUET，並帶來了多肉葡萄、芒芒甘露、烤黑糖波波牛乳、芝芝綠妍茶後四款產品，它們皆為喜茶首創並廣受好評的爆款產品代表。

喜茶巴黎觀賽茶室店內。（極目新聞）

其中，芝芝綠妍茶後是喜茶經典首創芝士茶的代表產品，自喜茶2012年以這一產品形態開創新茶飲行業以來，芝士茶已經成為喜茶的標志產品系列之一。喜茶通過綠妍茶葉配方自研、茶葉品質升級等舉措，持續提升產品風味表現。綠妍作為喜茶的經典茶底，也廣泛應用於多肉葡萄、芒芒甘露等果茶產品中，傳遞出更多樣的風味層次。

另一方面，喜茶將聯合此次快閃門店的當地合作夥伴BAO Family，以喜茶的黑糖波波為靈感，一同創新推出「黑糖波波包」，將在今夏於BAO Express餐廳獨家限量供應。

喜茶巴黎觀賽茶室上架了喜茶首創並廣受好評的爆款產品代表。（極目新聞）

喜茶的海外業務發展和新茶飲的國際化之路始於2018年11月，當時喜茶在新加坡開出海外首家門店，成為首個布局海外的新茶飲品牌。

2023年，喜茶加速布局海外業務，且與同行集中投入東南亞等亞洲市場不同，喜茶大力投入於歐美市場，已相繼進入了英國、澳洲、加拿大、美國等國家，在倫敦、紐約等高勢能城市開出首店，並廣受推崇，如喜茶倫敦SOHO店自2023年8月開業，每日人潮湧動，單店單日最高銷量達2000杯，日均銷量超1300杯，單日銷售額最高超1.8萬英鎊。

相關負責人介紹，截至目前，喜茶在全球各地擁有超過4000家門店，遍佈300多個城市。