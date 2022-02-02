喜茶投資深圳果汁店被罰50萬　曾售「千元橄欖汁」一杯需時90分鐘

深圳本土品牌飲品店「野萃山」去年底推出鎮店之寶「金玉三捻橄欖汁」，更索價1000元（人民幣，下同），引來不少關注。日前，據深圳市市場監管局網站消息，野萃山所屬公司深圳市豪麟餐飲有限公司因廣告違法行為，已被深圳市市場監管局福田監管局罰款50萬元。據公開資料，知名連鎖茶飲品牌「喜茶」持有該公司60%股份，為野萃山目前最大的股東。



行政處罰決定書顯示，根據相關規定，經營者對其商品作虛假或者引人誤解的商業宣傳，或者通過組織虛假交易等方式幫助其他經營者進行虛假或者引人誤解的商業宣傳的，由監督檢查部門責令停止違法行為，處20萬元以上100萬元以下的罰款；情節嚴重的，處100萬元以上200萬元以下的罰款，可以吊銷營業執照。

公開資料顯示，野萃山2019年於深圳成立，為內地最早的天然高品質現萃果汁品牌，擁有超過30家門店。去年11月，其獲得喜茶投資，後者稱會幫助野萃山在產品研發、門店拓展、供應鏈建設及品牌塑造等方面進行全面升級。

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據早前報道，野萃山去年推出索價高達1000元的「金玉三捻橄欖汁」，當時據店員聲稱，飲品的製作過程比較複雜，需經過流水沖洗、食鹽搓洗、過濾水沖洗、瀝乾、人工去核、打冰沙等多個步驟，並且每個步驟的時間和次數也是有要求，一名店員完成整個過程需要90分鐘。店員還表示，在他所在的門店，銷量好的話一天能賣出15杯，比較少的情況是一天三四杯。

報道指，金玉三捻橄欖原產於汕頭市金灶鎮，是橄欖中的一個珍稀品種，比普通的橄欖味道甘香並且更少澀味，根據色澤、外形和單果重的特點可分為特級和一級，價格也有所不同。在電商平台上，價格最高一斤能賣到680元。

去年11月22日至11月24日，深圳市市場監督管理局對深圳市豪麟餐飲有限公司經營的「野萃山．分子果汁」飲品店持續進行調查取證。經核查，該店的原材料實際進貨價格與宣傳價格不符。去年11月26日，該局表示已對有關公司涉嫌虛假宣傳的違法行為立案查處。