中國「四極」火車站、高鐵站在哪？ 一站與俄羅斯幾乎一江之隔
中國有龐大鐵路網，大家是否知道它最東、最西、最南、最北的「四極」火車站在哪裏？原來其中一個「極地」車站，還有起點和終點是同一車站的高鐵列車，全國獨一無二。
最東火車站：為糧食外運而設
馬上進入正題。中國的「東極」火車站，是黑龍江省的撫遠東站。
撫遠是中國最東城市，與俄羅斯遠東地區隔江相望，是中國最早被陽光照到的地方，該市的黑瞎子島是中國最東端領土。
撫遠東站在撫遠市東南方20多公里處，是貨運站，主要承擔糧食外運，沒有載客列車停靠。從撫遠東站往西北前行約8公里，便會到達撫遠站；該站是中國最東的客運火車站，目前有列車前往省內的哈爾濱、齊齊哈爾和佳木斯等地。
最西火車站：阿克陶接壤中亞
中國的「西極」火車站，是新疆喀和鐵路（喀什至和田）上的阿克陶站；該站有列車往來自治區內烏魯木齊、和田和喀什等地。
阿克陶在新疆最西部，從地圖上可見，中國地理的最西端就在該縣境內的帕米爾高原上；它與吉爾吉斯、塔吉克接壤，有300多公里國境線。
要注意的是，中國的最西端行政區劃屬阿克陶，但該點距離相鄰的烏恰縣城卻更近，所以很多傳媒說到中國「西極」，會用「烏恰縣以西的帕米爾高原」來作表述。
最北火車站：幾乎與俄羅斯「一江之隔」
中國的「北極」火車站是黑龍江的漠河站，漠河是中國最北城市，也是中國最冷地方；它同樣與俄羅斯只隔了一條黑龍江。
漠河站有載客列車前往省內的哈爾濱、牡丹江等城市。該火車站採用歐式風格建築，是遊客的打卡點。
最南火車站：高鐵普鐵兼用
中國的「南極」火車站，是海南島南部的三亞站，它也是「四極」車站中，唯一有載客列車出省，甚至直達首都北京的。三亞地處熱帶海濱，是著名旅遊城市，也是很多人北方居民或外國人避寒過冬的目的地。
其實現在的三亞站已是第二代三亞站，於1960年啟用的老站，比現在的還要更南一點點。
另外，中國高鐵快速發展，如果單以高鐵站計算，「四極」車站又在哪裏？
中國的鐵路網中，高鐵覆蓋暫不及普速鐵路大，目前中國最東的高鐵站是黑龍江的雙鴨山西，它是牡佳客運專線（牡丹江至佳木斯）上車站。
至於西面，由於新疆西部仍沒有高鐵，所以烏魯木齊站已是中國最西高鐵站。
環海南島一周 最快4.5小時
至於最北的高鐵站是黑龍江伊高鐵的伊春西站，該站2022年8月開工，至2024年3月仍在建設之中。
而最南的高鐵站，也是海南省的三南站；該站屬高鐵和普鐵並用的火車站。
三亞站出發的高鐵列車，有一條可能是全國唯一的「循環線」，列車會從三亞站出發，環繞海南島一周，經過文昌、海口等地，最後回到出發的三亞站為終點站。
三亞站每天有十多班這種「循環線」高鐵，列車環海南島一周600多公里，最快行車時間約4個半小時。
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