中國「四極」火車站、高鐵站在哪？　一站與俄羅斯幾乎一江之隔

中國有龐大鐵路網，大家是否知道它最東、最西、最南、最北的「四極」火車站在哪裏？原來其中一個「極地」車站，還有起點和終點是同一車站的高鐵列車，全國獨一無二。



最東火車站：為糧食外運而設

撫遠東站並不起眼，但它就是中國的「東極」火車站，更有火車迷慕名到來打卡。（網上圖片）

馬上進入正題。中國的「東極」火車站，是黑龍江省的撫遠東站。

撫遠是中國最東城市，與俄羅斯遠東地區隔江相望，是中國最早被陽光照到的地方，該市的黑瞎子島是中國最東端領土。

撫遠市是中國最東城市，與俄羅斯僅一河之隔。圖中遠景是撫遠市區，近景為該市南山公園山上的東極閣。（網上圖片）

撫遠東站在撫遠市東南方20多公里處，是貨運站，主要承擔糧食外運，沒有載客列車停靠。從撫遠東站往西北前行約8公里，便會到達撫遠站；該站是中國最東的客運火車站，目前有列車前往省內的哈爾濱、齊齊哈爾和佳木斯等地。

最西火車站：阿克陶接壤中亞

中國的「西極」火車站，是新疆喀和鐵路（喀什至和田）上的阿克陶站；該站有列車往來自治區內烏魯木齊、和田和喀什等地。

阿克陶地處帕米爾高原東部，境內有壯麗雪山。小圖為中國最西的阿克陶火車站。（網上圖片）

阿克陶在新疆最西部，從地圖上可見，中國地理的最西端就在該縣境內的帕米爾高原上；它與吉爾吉斯、塔吉克接壤，有300多公里國境線。

要注意的是，中國的最西端行政區劃屬阿克陶，但該點距離相鄰的烏恰縣城卻更近，所以很多傳媒說到中國「西極」，會用「烏恰縣以西的帕米爾高原」來作表述。

最北火車站：幾乎與俄羅斯「一江之隔」

漠河是中國「北極」，也是中國最冷地方。小圖為漠河火車站。（網上圖片）

中國的「北極」火車站是黑龍江的漠河站，漠河是中國最北城市，也是中國最冷地方；它同樣與俄羅斯只隔了一條黑龍江。

漠河站有載客列車前往省內的哈爾濱、牡丹江等城市。該火車站採用歐式風格建築，是遊客的打卡點。

最南火車站：高鐵普鐵兼用

三亞地處海濱，以陽光與海灘聞名，旅遊業發達。（網上圖片）

中國的「南極」火車站，是海南島南部的三亞站，它也是「四極」車站中，唯一有載客列車出省，甚至直達首都北京的。三亞地處熱帶海濱，是著名旅遊城市，也是很多人北方居民或外國人避寒過冬的目的地。

其實現在的三亞站已是第二代三亞站，於1960年啟用的老站，比現在的還要更南一點點。

中國有4萬多公里高鐵，世界第一，但覆蓋範圍暫時仍比不上傳統的普速鐵路。圖為行駛三亞的動車。（視覺中國/當代中國授權）

另外，中國高鐵快速發展，如果單以高鐵站計算，「四極」車站又在哪裏？

中國的鐵路網中，高鐵覆蓋暫不及普速鐵路大，目前中國最東的高鐵站是黑龍江的雙鴨山西，它是牡佳客運專線（牡丹江至佳木斯）上車站。

至於西面，由於新疆西部仍沒有高鐵，所以烏魯木齊站已是中國最西高鐵站。

環海南島一周 最快4.5小時

海南環島高鐵2015年通車，沿途有眾多美景。（網上圖片）

至於最北的高鐵站是黑龍江伊高鐵的伊春西站，該站2022年8月開工，至2024年3月仍在建設之中。

而最南的高鐵站，也是海南省的三南站；該站屬高鐵和普鐵並用的火車站。

三亞站是中國的「南極」火車站，其設計極彰顯熱帶海島建築風格。（網上圖片）

三亞站出發的高鐵列車，有一條可能是全國唯一的「循環線」，列車會從三亞站出發，環繞海南島一周，經過文昌、海口等地，最後回到出發的三亞站為終點站。

三亞站每天有十多班這種「循環線」高鐵，列車環海南島一周600多公里，最快行車時間約4個半小時。

從三亞環海南島一周回到三亞，車費最低272元人民幣。（當代中國製圖）

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