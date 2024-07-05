開創中國載人航天工程　王永志還研發了2款火箭、6款導彈

2024年6月，中國航天失去一位「大神」，他是中國載人航天工程的開創者，參與研發了神舟飛船、2個型號運載火箭，還有６款彈道導彈.....他是「發射場常勝將軍」王永志。



王永志珍惜機會 農家孩成學霸

王永志因朝鮮戰爭而決定投身中國航空事業，考入清華大學學習飛機設計，但留學蘇聯期間（小圖），他為了國家需要而轉科。（網上圖片）

王永志1932年出生在遼寧昌圖縣貧農家庭，幾乎沒有讀書機會。幸好7歲那年，大哥瞞着家人把王永志帶到城裏小學報名，這改變了他的命運。

讀書機會得來不易，王永志很珍惜，也很努力，成績年年第一，還考上了遼寧最好的高中。那時他曾立志做一個生物學家，改良物種，提高糧食產量。

50年代初朝鮮戰爭爆發，戰火燃燒到中國東北邊境，王永志的學校離軍方機場不遠，看着志願軍戰機不時飛過，他知道自己此刻更希望投身航空事業。

憑着學霸級的成績，王永志1952年考了上清華大學航空系飛機設計專業，此後又獲派到蘇聯深造。不過王永志在蘇聯期間換了「跑道」。

國家需要 王永志改學火箭導彈

王永志在蘇聯學習的導師，是著名火箭專家米申。圖為王永和和恩師後來在國際會議上重逢。（網上圖片）

1957年，蘇聯成功發射第一枚洲際彈道導彈和第一顆人造衛星，此際中蘇達成協議，蘇聯同意為中國培養火箭導彈方面的人才。

在如此背景下，王永志和另外7名原本學習飛機設計的學生，由中國大使館安排改學這個更加前沿的專業。

「1957年是『火箭年』，這一年我成為『火箭人』。這一年是我人生重大轉折的一年。」王永志對專注多年的航空確有不捨，但服從國家的需要。後來中蘇關係破裂，他是唯一能留在該專業的中國學生。

王永志學成回國後，馬投入中國第一代導彈的研製，他被分配到錢學森任院長的國防部第五研究院。早在學生時代，王永志就很崇拜這位科學巨人。

獨排眾議 王永志解決導彈難題

東風二號導彈是中國獨立自行研製的第一種彈道導彈；它後來成為中國第一款能搭載核彈頭導彈。圖為東風二號搭載核彈頭試驗。（網上圖片）

惟王永志進入錢學森的「法眼」，還要到3年後的一件事；這件事至今為人津津樂道。

1964年6月，中國在大漠試射自行研製的「東風二號」導彈。當時天氣炎熱，推進劑遇熱膨脹，致導彈無法注入足量推進劑。

推進劑不足，導彈射程會縮短，如何是好？專家們想方設法把更多推進劑注入導彈，但第一次到發射場的王永志經詳細計算，提出了一個南轅北轍的建議——卸去600公斤推進劑。

他的思路是推進劑雖然再減少，但導彈卻也更輕了，這反而能射得更遠。

逆向思維 王永志得錢學森賞識

錢學森（左）欣賞王永志（右）的才華，更推薦他擔任導彈總設計師。（網上圖片）

王永志是現場的「小字號」，軍階又最低，大家對這建議不以為然。但他堅持觀點，鼓起勇氣越級向最高技術決策人錢學森陳述。

錢學森思考了一下說：「有道理，我看行！」他把總設計師找來：「這個年輕人（王永志）的意見對，就按他說的辦。」

「後來一共打了3發（導彈），都達到了預定射程。錢老對這件事印象很深。後來還向別人提起，說我『很會逆向思維』。」王永志晚年接受傳媒訪問時說。

此後王永志漸成中國研發導彈的骨幹，1978年，中國研發第二代導彈，錢學森推薦他擔任總設計師。

王永志研發新火箭 提升發射能力

發射載人飛船的長征二F火箭被譽為「神箭」，它源自王永志參與研發的長征二號捆綁式火箭。圖為王永志在長征二F發射工位前留影。（網上圖片）

1986年，王永志的目光轉向太空，出任中國運載火箭技術研究院第六任院長；運載火箭和導彈用途不同，技術卻同出一源。

王求志在這時期的「代表作」，是鼎鼎大名的「長征二號」捆綁式火箭（「長二捆」）。

「長二捆」使中國發射衛星的能力從2.5噸大幅提升到9.2噸，標誌中國火箭技術登上新台階，並有了商業發射的競爭力。此後中國載人航天用的長征二號F火箭，亦是脫胎於「長二捆」。

說到中國載人航天工程，王永志絕對是開創者之一。

王永志任總師 制定「三步走」戰略

神舟是中國現役唯一載人飛船，它於1999年首次發射。圖為準備裝上運載火箭的神舟飛船。（網上圖片）

上世紀70年代後期，時任火箭研究院總體部主任的他，已建議跟蹤研究世界載人航天的前沿，並在總體部下設了一個小組專門研究航天飛機。

隨後的「863計劃」，王永志是載人航天領域七人專家組成員之一，負責研討發展藍圖。

1992年中國載人航天工程正式啟動，花甲之年的王永志成為首任總設計師不二人選。

上世紀90年代是中國載人航天打基礎的最重要階段，從確立研發神舟飛船、太空實驗室、太空站的「三步走」戰略，到訓練太空人、打造火箭發射、空間應用等各個系統，都離不開王永志。

楊利偉返回地球 王永志激動落淚

楊利偉是第一個進入太空中國人，圖為楊利偉（右）和王永志（左）的合影。（網上圖片）

在中國載人航天發展之初，王永志有極具指導意義的金句：「跟在別人後面把所有程序都走一遍，那樣我們就永遠落在後面。」中國載人航天有今日的成就，正是起步決定了後程。

王永志擔任中國載人航天工程總設計師15年，在此期間中國發射了6艘神舟飛船，2003年的神舟五號首次載人飛行，載着第一個進入太空的中國人楊利偉，圍繞地球飛行了14圈。

神舟五號返回地球，楊利偉走出艙門向人們揮手，那一刻王永志忍不住落淚。

「在我的一生中，這樣眼淚控制不住地往下流，是極少的。我最引以為豪的是，中國載人航天工程完全是靠中國人自己的力量完成的！」

圓中國人飛天夢 王永志是「常勝將軍」

王永志是中國第一批院士，2003年獲得國家最高科學技術奬。圖永王永志出席國慶閱兵活動。（網上圖片）

2007年，王永志離開航天第一線。王永志說，他一生幹了3件事，3件事幹了一生——研製導彈、送衛星上天、送中國人進入太空。

傳媒統計了王永志的「業績」：他參加和主持研製的，有6個型號導彈、2個型號運載火箭，當然還有神舟飛船。他的研發無一失敗，被形容為「發射場常勝將軍」。

2022年11月17日是王永志90大壽，中國太空站上的神舟十四號太空人為他送來「宇宙級」生日祝福，地面上全體工作人員也一起鼓掌歡呼。這難得的場景，足以顯示王永志在中國航天的地位。

2024年6月11日，王永志病逝，享年92歲。

王永志在中國航天界地位崇高。圖為他晚年接受央視節目採訪；右為王永志的夫人王丹陽；她早年亦從事航天相關工作。（網上圖片）

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