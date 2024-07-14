步步驚心！盤點內地3大絕美高空玻璃橋　一處距離香港僅200公里

想邊挑戰膽量邊欣賞山水美景？玻璃橋一定最適合不過！近年，高空玻璃橋熱潮席捲内地，單是玻璃橋及玻璃棧道等建築已超過2,000座，非常誇張。今天為帶大家盤點中國3大玻璃橋，究竟這些玻璃橋究竟有多驚險刺激？想要挑戰自我的朋友千萬不可錯過。



張家界大峽谷玻璃橋 高空300米俯瞰壯麗山水

張家界大峽谷玻璃橋位於武陵源的大峽谷橋樑，玻璃橋總長430米和寬6米，距離谷底相對高度約300米，並在2016年8月向遊客開放，是當時世界上最長和最高的玻璃底座橋樑，可容納約800人。

橋面採用全透明玻璃鋪設，大家漫步在玻璃橋上，猶如橫跨於山峰之間，腳底是水色湛藍透徹如九寨溝的美景，亦是萬丈深淵的山谷。大家聚精會神於腳尖時，可感受那一份刺激和震撼！

張家界大峽谷玻璃橋的吊橋本來已夠嚇人，還要是透明的橋面，每踏出一步感覺都像懸浮在半空之中，需要無比勇氣。（Shutterstock/當代中國授權）

在張家界大峽谷玻璃橋上行走，仿佛在天空漫步一般，每一步都如渡雲端，因此被賦予「雲天渡」這個夢幻的名字。

想要更刺激的朋友，更可體驗橋中央位置的笨豬跳，站在橋上腳下400米處全景盡收眼底。若是想靜靜欣賞「小九寨溝」景色，大家落山後可乘搭觀光電梯，沿著谷底曲流步行於棧道，邊走邊欣賞瀑布及湖水，也是另類享受。

航拍下的張家界大峽谷玻璃橋視覺效果更為震撼。（Shutterstock/當代中國授權）

路線攻略：張家界大峽谷玻璃橋→觀光電梯→步行棧道→彩虹湖→水簾路→摸摸洞→神泉湖遊船→景區出口

清遠黃騰峽天門懸廊 賞夢幻音樂瀑布燈光騷

黃騰峽天門懸廊位於黃騰峽景區內，建於險峻峽谷山上，屬於集聲、光、玻璃及水瀑於一體的玻璃橋廊項目。它由三個鋼混結構巨型立柱支撑，外觀好似雙球拍交叉架在高山上，大家形象地稱它為「大球拍」。

天門懸廊外側離地垂直高度超過500米，下方是峽谷溪流，真的是一步一驚心。（Getty/當代中國授權）

天門懸廊由山體伸出直線長度約370米，外側單柱懸挑的環形懸廊長度約170米。懸廊外側處於漂流河道上方，離地垂直高度達500多米，震憾的高空落差及透明玻璃，達到一步一驚心。

若偶遇雲霧天氣，懸廊矗立於雲霧之上，有人形容仿佛如臨天門，十分震撼。

入夜後的天門懸廊，頓時變身成動感十足的舞台，瀑布和燈光隨着音樂節奏而變換交錯，夢幻又刺激。（Getty/當代中國授權）

天門懸廊的另一大特色便是入夜後的音樂瀑布燈光騷，近170米「飛流直下三千尺」的環形震撼水瀑布，再配合閃爍耀眼的夜燈，使景區頓時變成一個奇幻世界，夢幻又刺激，不說還以為去了主題樂園！

路線攻略：上午遊覽黃騰峽生態區→下午玩黃騰峽漂流→黃昏行天門懸廊→晚上欣賞燈光匯演

寧夏黃河3D玻璃橋 逼真裂紋特效嚇破膽

位於寧夏的黃河3D玻璃橋橫跨黃河濤濤江水，全長300多米，鋪蓋玻璃橋面約210米，橋面距離河面垂直高度約10公尺。

走在橋面，腳下就波濤洶湧的黃河，令人望而生畏。除此之外，玻璃橋的橋面上更内藏玄機，3D玻璃會製造宛如萬丈深淵及懸崖峭壁的視覺效果，讓人感覺好像站在陡峭山坡或險峻崖壁，驚嚇滿分。

每走一步，橋面玻璃就會出現「裂開」特效，有些小孩更被仿佛快要「斷裂」的玻璃橋嚇到不敢舉步呢！

寧夏黃河3D玻璃橋上更設有最佳拍攝點，讓遊客站在3D特效的最佳角度，拍攝出驚嚇滿分的照片。（Getty/當代中國授權）

路線攻略：上午遊覽沙坡頭→體驗滑沙及騎駱駝→下午遊覽黃河3D玻璃橋→晚上入住大漠星河營地

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