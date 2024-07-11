大美嶺南｜夏日北上清遠連南　賞映日荷花別樣紅

【編者按】萬物繁盛，荷花綻放，夏日風景漸入佳境。近日，清遠市連南瑤族自治縣六聯新村和城西村的荷花悄然開放，羊城晚報《大美嶺南》走進滿池荷花，走進連南人的夏日浪漫。



蛙聲蟬鳴，如期而至。蟲鳴鳥叫，此起彼伏。池塘里的荷花大面積盛開，散發出陣陣清香。漫步荷塘，荷葉搖曳，粉紅的荷花點綴其中。有的含苞欲放，有的怒放盛開，在層層疊疊的翠綠荷葉中央，一朵朵娉婷的荷花，展現出嬌媚動人的風韻。這般詩畫美景，讓人感受到「接天蓮葉無窮碧，映日荷花別樣紅」的意境。還有微風拂過樹葉的簌簌響，給盛夏增添無窮生機。

倏忽間，雨滴輕吻綠荷，滴滴答答編織著夏日最清涼的樂章。翠葉捧珍珠，紅花笑顏展。每一朵荷花都在雨中訴說著自己的故事。

據了解，六聯新村荷花池曾是一片雜草叢生之地。在2017年整潔村的基礎上升級創建2018年美麗鄉村示範村，圍繞村貌美、環境好、設施全、鄉村淳樸建設，村民理事會發揮領頭羊作用，積極謀劃，組織村民投工投勞參與村莊建設的各項事務。

同時，持續推進綠美生態建設行動，聚焦「百千萬工程」，推動鄉村振興。建設項目緊扣「一線三節點」打造，一條貫穿村莊東西的道路，沿主線上的圍墻、欄桿、花壇綠化、水系等，綜合利用好30多畝的丟荒土地，栽種荷花，將丟荒地打造成該村美麗鄉村的一個特色景觀。

盛夏時節，荷花競相綻放，荷香濃郁，已成為村中的一個亮點景觀，提高了村民生活品質，吸引了眾多遊客前來賞花、遊玩。

城西村在2023年創建廣東省首批「百縣千鎮萬村高質量發展工程」典型村。該村積極謀劃，緊扣「百千萬工程」典型村建設，繼城西村梅村田園綜合體、雲曦蔬菜種植基地、金益茶葉種植基地建設，實施建設水稻、蔬菜、茶葉等一批現代化、規模化、科技化的農業示範園區，大力發展水稻、蔬菜、茶葉等特色農產品後，綜合利用12多畝丟荒水田，在原有荷花田的基礎上，荷花田下面養魚，發展城西村的另一特色產業。

荷香濃郁

這個夏天，花開正好。在連南，「荷」你相遇，在詩情畫意的靚麗景色中，盡情享受夏日時光。