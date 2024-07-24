超過2000人參賽！世界機械人大賽在廣州舉行

為進一步提升青少年的創新精神、實踐能力和團隊意識，促進素質教育和創新教育的全面發展，7月19日至21日，由中國電子學會主辦，廣東省青少年科技教育協會、廣州市執信中學增城實驗學校承辦的2024世界機器人大賽ATC探索者廣東省選拔賽在廣州市執信中學增城實驗學校舉行，吸引了來自廣東省各地近2000人參賽。



參賽選手正在操作機械人。（羊城晚報）

ATC探索者科技挑戰賽是一項面向全球青少年科技競賽，旨在推動青少年機器人技術發展、激發青少年對科技的熱愛，豐富孩子專案實施經驗，提升孩子自信心。理論知識與實踐相結合，通過設計和製造機器人來解決各種問題，鍛煉他們在機器人設計、程式設計和操作等方面的技能，培養了創新思維和解決問題的能力，促進團隊協作精神。

「這次比賽有16個地市的學生過來參賽，從幼稚園到中學的都有，增城條件非常好，學校的環境和保障都是非常好的，小朋友在比賽的時候，也是充分發揮他們平時掌握的對機器人的理解跟認識。」廣東省青少年科技教育協會秘書長王超榮表示，機器人活動可以讓小朋友認識到結構，認識到程式設計。

選拔賽設有多個賽項，本次選拔賽設有數智物流、星球探索、友好地球、樂探星球等賽項。在友好地球比賽現場，該賽項以團隊方式完成，每支隊伍由1—2名選手組成，至少完成兩場競技。場地包含有出發區、生態區、文化展示點等區域，以及海豚、遠航船等道具。參賽選手可通過程式設計模式或遙控模式控制場地裡的機器人在120秒內完成各種任務。

「我今年參加的賽項是ATC探索者的友好地球賽項，去年在 ATC 探索者的智慧城市中取得了全國二等獎的好成績，機器人需要自己去搭建，自己去程式設計，在非常多的調試裡面我們鍛煉了團隊合作能力，還有對科技知識的新見解。」來自深圳的參賽選手葉藝騁表示，參加此次比賽讓他獲益良多。

優勝隊伍將獲邀參加國家級競賽

世界機器人大賽自2015年起已成功舉辦了9屆，通過多年的積澱成長，大賽體系不斷完善、競賽內容不斷豐富、參賽規模不斷提升，已發展成為國內外影響廣泛的機器人領域官方專業賽事，並已連續入圍了教育部辦公廳公佈的「2022—2025學年」面向中小學生的全國性競賽活動名單。在此次廣東省選拔賽中，部分優勝隊伍將獲邀參加國家級競賽。

值得一提的是，在比賽現場，除了有參賽選手和工作人員，還能看到很多身穿綠色校服、紅色馬甲，來自執信中學增城實驗學校的學生充當志願者，他們為此次活動現場維護秩序，做好服務保障工作。

「在得知學校作為此次機器人大賽的承辦方之後非常激動，加上自身對機器人賽事比較感興趣，所以第一時間向老師報名參加志願者服務活動，在這個比賽過程中，來自廣東省內各地不同的選手所呈現的作品在整個比賽賽場上也是非常精彩，讓我對機器人學習以及程式設計的瞭解更深入，更進一步開闊了我的視野。」志願者周盈說，在此次志願服務中，她不僅説明了別人，還能增長見識，收穫滿滿。