巴黎奧運｜「國乒」精心部署出戰　力衝五金再創不敗神話

迎接奧運，全城狂熱！

萬眾期待的巴黎奧運將於7月26日至8月11日舉行，國家隊及港隊一眾運動員均已準備就緒，誓要再創佳績。

中國乒乓球隊自2008北京奧運會就一直包攬4金稱霸乒壇，可上屆東京奧運會首次加入混雙賽事後，中國卻失落這面金牌，成為憾事。今屆國乒如何部署？



中國乒乓球隊已抵達巴黎，調適時差後馬上進行場地熱身及戰術演練，以最佳狀態迎接比賽。

今屆乒乓球隊共15人出戰，由7名隨行人員及8名運動員組成。領隊為秦志戩、教練分別有李隼、王皓、馬琳、肖戰、邱貽可，以及康復師袁朝明；運動員方面，女隊有孫穎莎、陳夢、王曼昱、王藝迪；男隊則有王楚欽、樊振東、馬龍、梁靖崑。這個陣容匯集了國乒新老兩代的精英，共同向巴黎奧運會的金牌衝擊。

（當代中國製圖）

中國乒乓球隊現已抵達巴黎積極進行備戰。出征前於成都舉行誓師儀式，左起：王藝迪、王曼昱、陳夢、孫穎莎、劉國樑（中）、馬龍、王楚欽、樊振東、王靖崑。 （視覺中國/當代中國授權）

中國乒乓球隊一直都是世界乒乓球界的霸主，自2008年北京奧運會以來，均包攬男女子單打及團體賽4面金牌，所向無敵。上屆2020東京奧運新增了混合雙打一項，由日本伊藤美誠和水谷隼爆冷奪冠，國乒失去了奧運會歷史上首面混雙金牌。今屆國乒在教練團隊、出戰運動員等方面都經過精心部署，誓要奪回失落一金，向5金進發，再創不敗神話。

孫穎莎 大會冠以「乒乓球女王」之譽

強大的正手殺傷力一直是孫穎莎的殺手鐧。 身材嬌小的她擁有靈活的步伐，快速移動令她在比賽中能夠多次利用正手進行暴力進攻。大家看她比賽時宜多留意了！（視覺中國/當代中國授權）

國乒「一姐」孫穎莎（莎莎）自2022年12月以來一直穩坐「世一」，於去年南非德班首奪世錦賽女單金牌，今年在澳門亦首奪世界杯女單金牌，只要今屆巴黎奧運可封后即完成大滿貫，而且屆時只共花432天，將超越大師兄張繼科445天完成大滿貫的紀錄。

值得注意的是，巴黎奧運會官方網站推薦了最值得關注的12位頂級運動員，中國的就只有孫穎莎榜上有名。官方形容她為「Table tennis undisputed queen（無可爭議的乒乓球女王）」，顯示了她的王者地位。

孫穎莎將參加混雙、女單和女團共3個項目比賽，有望衝擊3面金牌。中國隊在奧運會乒乓球女子單打項目從未失手，排名世界第一的孫穎莎絕對有實力延續紀錄。

女團四朵金花 全屬WTT大賽贏家

今次出戰的女團四朵金花，左起：王曼昱、王藝迪、孫穎莎，以及右二陳夢，過去一年都是在WTT世乒賽上獲獎最多的首四名，是名符其實的冠軍組合。（視覺中國/當代中國授權）

女團出戰除了孫穎莎外，有陳夢、王曼昱，後備為王藝迪，這四朵金花都是世界級實力女將。

2024年世界乒乓球職業大聯盟 （WTT）官網公布了國乒女隊的獎金排名，前四名分別是陳夢、王曼昱、孫穎莎，以及王藝迪，反映了當今世界女子乒壇的最高水平。

陳夢（花名「大夢」）今年的主要成績有多哈球星挑戰賽女單亞軍、新加坡大滿貫賽女單四強女雙冠軍、沙特大滿貫女單冠軍、女雙冠軍。

王曼昱主要成績有新加坡大滿貫賽女單冠軍、女雙冠軍、仁川冠軍賽女單亞軍、沙特大滿貫女雙冠軍，以及重慶冠軍賽女單亞軍。

三朵金花加上後備王藝迪（花名「大迪」），女團實力毋容置疑。

王楚欽 國乒新一哥

王楚欽擅長正手快節奏攻防，00後的他在比賽場上也常有可愛的造型和表情。（視覺中國/當代中國授權）

王楚欽（花名「大頭」）出戰男單、男雙，以及混雙三項賽事，是國乒新「一哥」。

在過去一年時間裏，大頭單打雙打混雙全面開花。先是杭州亞運包攬4面金牌，年終總決賽，新加坡大滿貫賽，王楚欽都獲得了男單冠軍，世界排名也超越了樊振東，成為世界第一。

不過，中國隊在男單這一項的變數最大。

歷史上國乒曾經5次無緣奧運金牌，其中3次都是男單，可見男單競爭相當激烈，爆冷時有發生。

上屆東京奧運的時候，馬龍、樊振東雖然成功會師決賽，但準決賽時就都經歷了7局惡戰才分別戰勝德國的奧恰洛夫(Dimitrij Ovtcharov)、中國台北的林昀儒。今屆換成王楚欽、樊振東參加男單項目，實力是有的，但肯定都是場場硬仗。

男團鐵三角：王楚欽、樊振東、馬龍

男團今次出戰有冠軍老將馬龍，以及樊振東及王楚欽兩名世界第一，比賽令人期待。（視覺中國/當代中國授權）

男團出戰有王楚欽、樊振東、馬龍，後備是梁靖崑。前三位都是世界冠軍級人馬，國乒男團「鐵三角」出場，贏面相當大。

奧運會歷史上男團金牌都是國乒包攬，這一屆又猛將如雲，衛冕金牌相信沒有懸念。

「00後」混雙王牌 抗壓力超強

今次巴黎奧運出戰的兩名年輕而穩重的冠軍組合，有戰術有活力，極有望奪回上屆奧運失落的混雙金牌。（視覺中國/當代中國授權）

在混雙賽上，王楚欽和孫穎莎的組合鮮有敗績。兩人同生於2000年，是國乒主力中最年輕的，但是倆人卻體現出與同齡沒有的成熟。在整個巴黎奧運周期成績中，屬排名最好且最穩定的組合，已經連續奪得兩屆世乒賽、亞運會的金牌。

巴黎奧運的混雙金牌是國乒必須拿的。國乒在東京奧運爆冷失落奧運會歷史上首面混雙金牌。當時伊藤美誠和水谷隼奪冠， 這也是國乒歷史上為數不多的敗戰之一。

值得注意的是，今次各國的混雙組合實力都不差，例如有日本的早田希娜和張本智和，韓國的申裕斌和林仲勛，中國台北的林昀儒和陳思雨。混雙在今屆巴黎奧運開幕式後第二天（27/7）即開打，王楚欽和孫穎莎能否立即調節心神，頂住壓力，充分發揮水準，是勝負的關鍵。

混雙賽事肯定是激烈之戰，大家拭目以待。

邱貽可破格成隨行教練 指導孫穎莎

在邱貽可指導下，孫穎莎兩年間迅速崛起，在巴黎周期內更贏得了包括世錦賽、世界杯在內14個單打冠軍，是今次中國破格由不是主教練的邱貽可擔任莎莎場外指導的原因嗎？（視覺中國/當代中國授權）

國乒此次出戰，不僅有眾多頂尖運動員，還有經驗豐富的教練團隊隨行。

今次巴黎奧運，國乒的教練分配有了新突破，混雙是肖戰；女單中孫穎莎的教練是邱貽可，陳夢的是馬琳；男單中樊振東的是王皓，王楚欽的是肖戰；團體就是王皓和馬琳兩個主教練坐鎮。

其中邱貽可將會隨行指導「徒弟」孫穎莎成為了亮點，皆因在奧運比賽，向來只有主教練才有資格當場外指導，邱貽可作為選手的主管教練，按規定是不能出現在參賽陣容當中。上個奧運周期孫穎莎的主管教練黃海誠，就沒有出現在場外教練席。

不過，今屆國乒打破慣例，讓邱貽可以後勤保障人員身份，參與到選手的備戰當中。邱貽可對於孫穎莎的技術特點、心理狀態都有更深入了解，其隨行無疑可為她提供最大支持。

歷史上國乒曾經5次無緣奧運金牌，其中1次是女雙、1次混雙，剩下的3次都是男單。今屆沒有女雙賽，而混雙及男單都是「世一」級人馬，而教練人選都是最貼心，為衝擊5金帶來極大希望。

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