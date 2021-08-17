伊藤美誠揚言世乒賽擊敗更多中國選手　孫穎莎回應：逼迫自己進步

近日，日本乒乓球選手伊藤美誠發表的，將在11月舉行的世界乒乓球錦標賽中，擊敗更多中國選手的言論引起廣泛熱議。而在東京奧運會中兩次擊敗伊藤美誠的，中國乒乓球選手孫穎莎回應表示，「有伊藤這樣一個對手，我也一直在逼迫自己加快進步吧。」



在東京奧運會中，伊藤美誠取得一金、一銀、一銅的成績。（澎湃新聞）

據日本放送協會（NHK）報道，8月15日，伊藤美誠在東京出席商業活動時表示，雖然東京奧運會乒乓球女單及女團賽事都輸給中國隊，但這也成為了自己的經驗。

展望今年11月將在美國侯斯頓（Houston）舉辦的世界乒乓球錦標賽，伊藤美誠表示，「在世乒賽上希望能做更多事情，再次挑戰中國選手，我希望在世乒賽上能擊敗很多中國選手，讓全日本的觀眾都大吃一驚。」

據了解，伊藤美誠在東京奧運會中取得了不錯的成績，她與水谷隼搭檔擊敗中國隊許昕和劉詩雯組合，獲得混雙金牌；又在乒乓球女單賽事中摘銅；以及帶領日本女隊獲得女團銀牌。

而伊藤美誠的相關言論一經報道，就引起了廣泛熱議。內地媒體「中新視頻」在就此連線採訪國手孫穎莎。孫穎莎表示，「她有很多優點值得我們去學習，不管我們倆每次打的輸贏，還是總能看到對方的改變，包括進步吧。有伊藤這樣一個對手，我覺得其實，自己也一直在逼迫自己加快進步吧。」

對此，亦有內地網民表示「的確，遇到這樣的對手自己不繼續努力是不行的」、「莎莎回應的大方得體」。