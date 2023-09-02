大灣區好去處｜無懼電子書浪潮　廣州絕美書店如何堅守20年？

《2020-2021中國實體書店產業報告》顯示，2020年，中國大約有4061家實體書店新開業，但同時也有1573家書店結業。



在實體書店經營不易的今天，廣州有一家書店悄然迎來了20歲生日。近日，羊城復合型文化生活書店——唐寧書店迎來了20週年生日。從書店出發，以「書店+」模式探索美好生活方式的多種可能性，為市民、遊客帶來豐富的體驗。



不少讀者一邊感嘆書店很難經營，一邊習慣性地看電子書、網購紙質圖書。不變的是，大家都認同，我們一直都需要書店。

是書店，更是藝術空間

走進番禺CBD南村萬博的四海城商業廣場，很容易逛到一個兩層樓高的文藝範店鋪，從它的藍色大門走進去會發現，它是個書店，更是個藝術空間。

記者走訪時看到，許多讀者坐在書店的「小劇場」台階座位上安靜閱讀，有的家長正在兒童區給孩子講繪本故事，有的消費者正在體驗調香、插花、繪畫。

書店內還有咖啡館區域、酒吧區域。每周，書店還會開展讀書會、親子手工課等有趣的活動。這就是唐寧書店四海城店，開業已三年，是目前唐寧書店7個門店中人氣最旺的一個。

在點評網站，網友們對唐寧書店的評價中，有一個高頻詞是「療癒」。唐寧書店創始人魯寧馨說，「療癒」打開了我們對書店的想象空間，閱讀、咖啡、調香、花藝、酒吧等等，所有具備「療癒」能量的事情都可以成為書店的有機內容。

書店消費模式和需求正在改變

聊起逛書店，消費者的認知正在悄然改變。當消費者走進書店，很可能不是單純為買書，可能是想買禮品、感受藝術熏陶、獲得一段治癒的時光等。

暨南大學生活方式研究院研究員葉詩茗調研發現，一線城市受訪者中，23%的人每月會逛2-3次書店，其中43%的人在書店空間中參與過展覽、分享會、手工活動等各類活動。

65%的受訪「90後」，逛書店不一定會買書，但很可能會買其他東西，如文創產品、學習用品、新奇體驗。72%的受訪「00後」、63%的受訪「95後」，想買禮物時，會考慮創新書店或人文書店。

創辦人魯寧馨在唐寧書店20週年活動上致詞。（羊城晚報）

調研結果還顯示，消費者對書店的期待有：「在傳統的功能空間中，包容更多個性化的場景」「書店的公共性可以讓消費者與生活、身邊的人更有鏈接」「讓消費者享受美和舒適的氛圍」。

鑒於此，唐寧書店給自己的定位是「社區書店」，堅持在地文化與城市共生的美學探索。魯寧馨還曾說，「萬事皆可書店」。除了開書店，在20週年慶活動上，唐寧書店聯合生活方式研究院、大頭視頻，一起「為個性化的中國生活方式提案」，開啓戰略合作。三方將攜手共創，以「內容+場景+運營」賦能品牌。

「最初的想法是做一間好的書店，現在是一個空間、容器，能承載城市裡人和人交流、相互陪伴的生活空間。」魯寧馨在唐寧書店20週年活動上說，「20年後，唐寧書店仍會在這裡，繼續陪伴所在的城市和社區。」

本文獲《羊城晚報》授權轉載。

