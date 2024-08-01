破兩項世界紀錄！全球唯一大熊貓三胞胎「萌帥酷」迎來十歲生日

7月29日，全球唯一大貓熊三胞胎「萌帥酷」，「萌萌」、「帥帥」和「酷酷」一起迎來十歲生日，長隆野生動物世界為它們舉辦了隆重的慶生活動。



來自國家林業和草原局、中國野生動物保護協會、廣東省林業局、廣州市林業和園林局相關負責人、中國科學院院士魏輔文、中國大貓熊研究保護中心副主任李德生，明星李斯丹妮、高瀚宇和齊思鈞，多組人類三胞胎等特邀嘉賓到場，和來自全國各地的貓粉們一同為大貓熊三胞胎十歲送上祝福。

7月29日，全球唯一大貓熊三胞胎「萌帥酷」，「萌萌」、「帥帥」和「酷酷」一起迎來十歲生日，長隆野生動物世界為它們舉辦了隆重的慶生活動。（羊城晚報）

7月29日，全球唯一大貓熊三胞胎「萌帥酷」，「萌萌」、「帥帥」和「酷酷」一起迎來十歲生日，長隆野生動物世界為它們舉辦了隆重的慶生活動。（羊城晚報）

7月29日，全球唯一大貓熊三胞胎「萌帥酷」，「萌萌」、「帥帥」和「酷酷」一起迎來十歲生日，長隆野生動物世界為它們舉辦了隆重的慶生活動。（羊城晚報）

「萌帥酷」喜提兩項健力士世界紀錄榮譽

為記錄這個特別的時刻，健力士（內地稱吉尼斯）世界紀錄現場授予大貓熊三胞胎「首例繁殖成功的大貓熊三胞胎」、「最長壽的大貓熊三胞胎」兩項權威認證。「萌帥酷」也成為國內為數不多的獲得吉尼斯世界紀錄榮譽的動物界朋友之一，同時，這也是對長隆多年來在野生動物繁育與保護方面付出努力的最佳褒獎。

生日會開始，兩艘慶祝大貓熊三胞胎十歲生日的主題飛艇，在遊客注視下分別在廣州塔和長隆度假區徐徐升空盤旋。除了飛艇，大貓熊三胞胎還收到了園區精心準備的創意生日禮物——特製的生日蛋糕，「萌帥酷」也在祝福的歌聲中開心地開啟了現場「吃播」。

據保育員介紹，生日蛋糕是由蜂蜜水、水果塊、竹筍、胡蘿蔔和竹子等「高端」食材製作而成，兼顧健康和美味，深受「老廣」大貓熊們的喜愛。

7月29日，全球唯一大貓熊三胞胎「萌帥酷」，「萌萌」、「帥帥」和「酷酷」一起迎來十歲生日，長隆野生動物世界為它們舉辦了隆重的慶生活動。（羊城晚報）

而來自海外的三胞胎小朋友分享道：「大貓熊三胞胎是世界的寶貝，謝謝‘萌帥酷’陪我長大，它們帶給大家很多溫暖和美好，希望它們一直健康快樂地生活！」

院士專家帶來科學與趣味結合公開課

在當天活動中，國家林業和草原局野生動植物保護司、國家林草局駐廣州專員辦、中國野生動物保護協會以及廣東省、廣州市兩級林業部門領導到場探望，為大貓熊三胞胎送上生日祝福，並充分肯定了長隆在大貓熊繁育保育工作當中取得的成績。

來自中國科學院魏輔文院士與中國大貓熊保護研究中心李德生副主任，還為小朋友們帶來一場科學與趣味結合的公開課《長隆院士專家大講堂》，旨在增加大家對大貓熊物種的認知和提升大家對野生動物的保護意識。

7月29日，全球唯一大貓熊三胞胎「萌帥酷」，「萌萌」、「帥帥」和「酷酷」一起迎來十歲生日，長隆野生動物世界為它們舉辦了隆重的慶生活動。（羊城晚報）

現場，小朋友們和院士專家親密互動，面對孩子們純真的提問和強烈的求知慾，專家們從自身的專業領域出發，結合大貓熊保護話題，為孩子們帶來生動形象的解答，這與校園課堂不同的全新學習體驗，也讓現場及觀看直播的大小朋友們感受到了生物科學知識的魅力。

據瞭解，暑期到來，恰逢長隆大貓熊三胞胎「萌帥酷」十歲生日、喜迎「萌二代」降生，長隆野生動物世界將持續推出系列主題活動。

2014年7月29日凌晨，大貓熊媽媽「菊笑」在長隆野生動物世界陸續誕下三隻大貓熊幼仔，全球唯一大貓熊三胞胎宣告誕生。（羊城晚報）

2014年7月29日凌晨，大貓熊媽媽「菊笑」在長隆野生動物世界陸續誕下三隻大貓熊幼仔，全球唯一大貓熊三胞胎宣告誕生。（羊城晚報）

2014年7月29日凌晨，大貓熊媽媽「菊笑」在長隆野生動物世界陸續誕下三隻大貓熊幼仔，全球唯一大貓熊三胞胎宣告誕生！如今，大貓熊三胞胎「萌帥酷」在保育員們的精心呵護下，已經成年，「萌二代」也於前不久順利降生。

這一切的背後，離不開中國大貓熊保護研究中心的技術支撐和長隆對野生動物遷地保護技術難題的攻克，以及保育團隊的付出。據瞭解，自中國大貓熊保護研究中心廣東基地在長隆掛牌以來，長隆野生動物世界已成功繁育包括全球唯一大貓熊三胞胎在內的8胎11仔，長隆也因此有了「貓熊福地」的美稱。