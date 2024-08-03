雲上嶺南｜尊重傳統+擁抱潮流　廣東婚俗改革改出新風尚

中式集體婚禮受到新人熱捧、在戶外頒證點領證並種下象征愛情的「同心樹」……在廣東，各地不斷推出「花式浪漫」，讓新人同時感受到傳統底蘊與時代新風。



近年來，「天價彩禮」、婚禮惡俗鬧劇等現象頻頻出現，引發社會高度關注。當前，廣東全省大力推進農村精神文明創建五大行動，農村移風易俗深化治理行動提出要倡導婚事新辦、優化婚姻服務。汕頭市澄海區和雲浮市雲城區是廣東省婚俗改革實驗區，兩地的實踐成為廣東婚俗改革興起新風尚的縮影。



婚事簡辦 「輕裝上陣」迎喜事

汕頭市澄海區東裏鎮觀一村的公園，見證了村裏不少新人的婚宴。室內外的空間加起來，擺20桌宴席也不成問題。「我兒子前年結婚就在村裏擺了酒，1萬元左右就讓到場賓客都吃到飽。」一名村幹部和記者算了一筆賬，在村裏辦酒席免了場地費，只需自己請好廚師，費用起碼比酒店便宜一半。

遇上好日子，村裏一天就能辦兩場喜宴。觀一村老年人協會會長林潮喜說，新人辦喜宴只需要提前定時間，桌椅和帳篷都由老年人協會免費提供，「根據他們的需求，我們統籌安排，前期把場地收拾好。」林潮喜說。

林潮喜介紹，村裏在2000年左右騰出了這片空地，最初是為了方便預算拮據的村民舉辦婚宴。後來，有在外地經商、做公務員的村民也選擇回到村裏辦酒席，「在他們的帶動下，村民們的觀念也轉變過來」。

2008年，「80後」陳恩宏和妻子在村裏擺了酒席。在他看來，除了價格便宜、菜式豐富外，還能讓80多歲的祖輩慢悠悠地走過來參加酒席，「這比在酒店辦要方便、紅火得多。」他說。

對有的家庭來說，結婚之喜也伴隨著彩禮的壓力。以前，在雲浮市雲城區羅坪村，彩禮需要七八萬元。如今，借助婚俗改革的契機，當地發揮「好人隊伍」作用，利用「議事堂」共同商議婚事流程。村幹部上門做工作後，有的家庭將彩禮降至6600元。

雲城區民政局婚姻登記處主任彭超斌介紹，自婚俗改革以來，雲城區逐步形成簡約適度、文明向上的婚俗新風尚，彩禮金額基本在3萬元以下。他留意到，還有新人選擇「零彩禮」，他們大多選擇不擺宴席或是旅行結婚：「隨著人們觀念的轉變，新人們會選擇自己喜歡的方式來度過結婚這一值得紀念的人生時刻。」

專業加持 深化婚姻家庭輔導服務

農村移風易俗深化治理行動實施方案中提及要優化婚姻服務，其中包括深化婚姻家庭輔導服務。

2020年5月，雲浮市雲城區建立全市首個「家庭驛站」。「家庭驛站」整合民政、司法等職能部門的力量，還邀請社工、婚姻家庭咨詢師、高級心理咨詢師、律師等力量加入進來，為當事人免費提供婚姻家庭咨詢服務、離婚勸導及調解、公益法律咨詢等一站式服務。

彭超斌經常參與婚姻輔導與調解。他介紹，「家庭驛站」每個月都會定期開展婚姻輔導班，在元旦、「520」、七夕等日子還會開展集體頒證活動和婚前輔導課程，幫助新人們熟悉更多的溝通技巧，走入新的人生階段。

成立至今，「家庭驛站」已提供個案調解服務6600多次。「『家庭驛站』架設起一座溝通的橋梁，有效化解家庭矛盾糾紛。」彭超斌介紹，部分夫妻在調解後，化乾戈為玉帛，「家庭驛站」也積極維護婦女兒童權益。

在汕頭澄海，區民政局在婚姻登記處設置了婚姻家庭調解咨詢室，由專職婚姻家庭調解師調解，為前來咨詢的當事人提供社工支持、心理援助、法律援助等服務。除了線下面對面咨詢外，當事人也可致電進行線上咨詢。

同時，澄海區民政局還推出「澄心為您」婚姻家庭輔導項目，通過與專業機構合作，開展婚前輔導專場活動、親密關系建設課程、良好家風建設線下沙龍等服務。

汕頭澄海，新人們種下「同心樹」。（羊城晚報 雲上嶺南 ）

回溯傳統 讓婚俗文化煥發新生

紅油燈、甲仔、紅雨傘……澄海區民政局婚姻登記處有一個文化櫥窗，工作人員搜羅了不少潮汕地區的婚俗物品，並配上了講解文案。「潮汕婚俗有特色，傳承文化樹美德；婚事簡辦新觀念，綠色低碳更時尚……」澄海區民政局還特別編制了《潮汕婚俗新風尚》潮語順口溜，讓婚俗新風尚入心入腦。

在婚姻登記處之外，澄海還將婚俗宣傳帶入村鎮。在蓮華鎮西浦村，澄海區民政局打造了一面「婚俗文化墻」，在講述婚俗變遷史的同時融入了普法內容。還有新人響應「結婚種棵樹」的號召，種下「同心樹」，寄托對婚姻生活的美好期望。在東裏鎮樟林古港有一條「潮式幸福街」，工作人員通過調研、查閱文獻，摘取《潮汕民俗大典》部分內容，將潮汕婚俗繪製成趣味漫畫，借此倡導婚事新辦簡辦的文明新風，弘揚注重家庭家風家教建設的婚姻家庭理念。

在雲浮雲城，婚姻登記處的展廳參照古代拜堂的「禮堂」，陳列了從民國至今不同時期、不同民族的結婚證。「這些結婚證采用石雕噴畫，也展示了雲浮『石都文化』的特色。」彭超斌說。

經驗

用年輕人的方式吸引聽眾 以故事與共鳴凝聚力量

在澄海，「澄心為您」婚姻家庭輔導項目中有一檔品牌訪談欄目叫「周周咖啡館」，由心理咨詢師周庭仰主持，至今已舉辦13場。

訪談沙龍會邀請澄海區「最美家庭」、專業心理咨詢師等為新婚夫婦分享婚姻家庭生活的心得。嘉賓們往往從潮劇、志願服務、家中老物件等小切口出發，聽眾們則從嘉賓們充滿細節的講述中找到共鳴。

「喝咖啡是一種生活方式，在輕鬆的氛圍裏，大家更願意敞開心扉、分享困惑、探尋解開心結的方式。」澄海區民政局婚姻登記處負責人林嵐留意到，願意參與活動的年輕人變多了，還有人從「傾聽者」轉變為「分享者」，「每一個個體的分享都可能引發他人的共鳴，給予他人力量和勇氣。」林嵐表示，希望通過潤物細無聲的方式，鏈接更多的人，讓大家從他人的故事中找到打開生活困境的鑰匙。