全紅嬋、潘展樂、孫穎莎哪裏人？　冠軍家鄉那些不可錯過好風景

巴黎奧運正舉行得如火如荼，除了全紅嬋、孫穎莎等大熱運動員外，今屆奧運，國家隊還有不少「00後」運動員亦嶄露頭角，摘得金牌，創下佳績，成為全城熱話。

究竟這幾位「00後」奧運冠軍的家鄉在哪裏？又有哪些不可錯過的好風景？



巴黎奧運｜盛李豪：江蘇張家港 香山梅花開滿園

分別在射擊混合團體10米氣步槍金牌賽及男子10米氣步槍決賽中奪得冠軍的盛李豪，他的家鄉就位於江蘇張家港。

在張家港境内，原來坐落了一個賞梅勝地，名為香山，屬於國家4A級景區。

梅花盛開時，張家港香山宛如籠罩在粉紅雲霧中，夢幻醉人。（視覺中國/當代中國授權）

每年2月中旬左右，萬株梅花開滿香山山頭，面積逾20公頃，相當於一個維園的大小，場面壯觀。

香山梅花種類繁多，有江梅、宮粉梅、綠萼梅等多個品種，隨着各種梅花依次進入花期，會呈現出不同的景象，或含苞待放或吐蕊芬芳，一眼望去盡是春色。

梅花盛開期間，張家港一年一度的「香山梅花節」盛會也會同步舉行，每年吸引過萬人到此賞梅暢遊。

巴黎奧運｜孫穎莎：河北石家莊 1600年正定古城

今屆奧運，世界女乒「一姐」孫穎莎繼續發揮其超強實力，目前已取得乒乓球混雙金牌，而她的家鄉就在河北石家莊。

在石家莊，有一座逾1,600年的歷史名城——正定古城，歷史上曾與保定、北京並稱為「北方三雄鎮」。

位於河北石家莊的正定古城，是三國名將趙雲的故里。冬天時，銀裝素裹的古城更顯古韻之意。（視覺中國/當代中國授權）

正定古城素以「三山不見，九橋不流，九樓四塔八大寺，二十四座金牌坊」著稱，源遠流長的歷史，讓古城留下許多珍貴且獨特的文化古跡。

像是始建於隋代的隆興寺，就是由宋代開國皇帝親自敕封擴建，有「京外名刹之首」之譽。另外，還有中國著名古碑刻之一的隆藏寺碑，以及中國木製閣塔之首的天寧寺凌霄塔等，享負盛名。

巴黎奧運｜潘展樂：浙江溫州 網紅飛瀑百丈漈

游泳小將潘展樂日前在男子100米自由泳決賽中摘金，再次刷新自己所創下的世界紀錄，這位「男飛魚」的家鄉就在浙江溫州。

説到溫州最著名的景點之一，百丈漈一定榜上有名。

百丈漈位於浙江溫州，瀑布下的涼亭近年成為打卡熱點。（視覺中國/當代中國授權）

百丈漈瀑布坐落於溫州市文成縣，三級瀑布從山澗頂部奔流而下，高低落差超過300米，非常壯觀，曾是中國最高的瀑布。

當中，一漈最為壯觀，高低落差達到207米，氣勢雄渾，瀑布下有涼亭、長廊、拱橋等建築物，籠罩在朦朧水霧之中，形成一股渾然天成的武俠氣息。

巴黎奧運｜全紅嬋：廣東湛江 「天然年鑑」湖光岩

天才少女全紅嬋，在今屆奧運繼續其摘金之路，已與陳芋汐在女子雙人10米台決賽中獲得冠軍，她的家鄉原來就在距離香港不遠的廣東湛江。

湛江除了湛江雞，還有一處神秘的天然景區——湖光岩。

位於廣東湛江的湖光岩，被譽為「天然年鑑」，當中的瑪珥湖，是世界保存最完好的火山湖之一。（視覺中國/當代中國授權）

湖光岩風景區總面積3,800公頃，擁有瑪珥火山地質地貌、海岸地貌、構造地質地貌等多種地質遺址，被聯合國地質專家稱為「天然年鑑」。

其中，湖光岩的瑪珥湖，更是全國乃至世界保存最完好的火山湖之一，從空中俯瞰，瑪珥湖呈「心」形，湖水碧綠清澈，在藍天白雲的映襯下，宛如一顆躺臥大地上的藍寶石，瑰麗壯美。

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