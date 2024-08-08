巴黎奧運｜陳夢回應公安打擊飯圈違法行為　冀球迷正確面對輸贏

國家女子乒乓球隊8月7日晉級巴黎奧運團體賽四強，日前於女單奪冠的隊員陳夢，在賽後被問到如何看待公安機關打擊體育領域「飯圈」的違法行為，稱希望球迷能正確面對賽場上的輸贏。



賽後，陳夢和孫穎莎長長相擁。（視覺中國）

巴黎奧運會乒乓球女單金牌賽上，陳夢4-2孫穎莎奪冠，日本選手獲得銅牌。（視覺中國）

陳夢表示，球迷都希望自己喜歡的運動員取得勝利，但是賽場上總會有輸贏，希望球迷能正確面對，重在關注運動員在場上的拼搏精神、面對困難時勇往直前的精神。

她又稱，「我覺得如果一個人關注體育，他就要有能夠承受、承擔（輸贏結果）的心理準備，因為這正是競技體育的魅力所在。」

圖為20224年8月3日，巴黎奧運舉行乒乓球女單決賽後，不少粉絲為孫穎莎加油打氣。（Reuters）

陳夢本月3日在女單決賽擊敗隊友孫穎莎後，內地有網民在微博發布詆毀陳夢和教練馬琳的言論。北京公安機關6日將姓賀疑犯抓獲歸案，已依法將其刑事拘留，案件正在進一步偵辦中。

官方未有公布案件詳情，不過大量網民猜測被捕的女子疑似是微博帳號「healerhcy1」當事人，該帳號曾在陳夢戰勝隊友孫穎莎奪金後，發文稱「好好感謝你的馬琳教練，今晚在床上記得戴套」，引來大量網民批評、舉報，之後該帳號道歉並更改名字，目前已被微博永久禁言。

被捕的女子疑似是微博帳號「healerhcy1」當事人，該帳號曾在陳夢戰勝隊友孫穎莎奪金後，發文稱「好好感謝你的馬琳教練，今晚在床上記得戴套」，引來大量網民批評、舉報。（微博）

新華社指出，巴黎奧運會開幕以來，公安機關網安部門密切關注涉巴黎奧運會相關動態，切實加強針對性工作措施。