新疆喀納斯將迎來絕美金秋　杉樹搭配圖瓦人木屋　宛如置身油畫

隨着立秋剛過去不久，中國北部地區逐漸進入秋意盎然的氛圍當中，而説到秋天必賞的自然美景，新疆禾木村一定榜上有名。新疆禾木村環境優美，秋天的時候，滿山的杉樹會變得通紅，搭配當地的木屋民居，讓人宛如置身濃墨重彩的油畫般，堪稱人間絕色！



「中國第一村」新疆禾木村 隱匿山間的「世外桃源」

在新疆美麗的喀納斯湖旁，有一座隱世的絕美村莊——禾木村。

新疆禾木村原來只是個與世隔絕、生活淳樸簡單的小村莊，可慢慢地隨着有攝影師到訪，將村莊如詩如畫的美景一一收錄在鏡頭下，宛如童話般美得失真的風景照驚艷問世，一時間激起了大眾的好奇心，大家都紛紛想知道這個像仙境一樣的地方究竟在哪裏，於是，這座原本鮮為人知的村落，如今變成了新疆的一個打卡勝地，更有「中國第一村」的美譽。

隨着有攝影師陸續到訪禾木村並拍下極其夢幻的照片後，這座絕美村莊逐漸被大眾所認識，加上近年來禾木村修葺了對外的交通道路後，馬上變身成為了新疆網紅旅遊勝地。（視覺中國/當代中國授權）

新疆禾木村為圖瓦人最大聚居地 自給自足保留原始生活

禾木村位於新疆北部的喀納斯湖景區，是蒙古族圖瓦人的生活居住地，「禾木」在當地語言指的是「棕熊背上最肥的兩塊肉」，寓意這片土地資源豐腴，因此，在如此絕佳的天然環境下，圖瓦人在禾木村裏仍然過着自給自足的原始生活，像是圈養牛馬、種植珍貴中藥材，例如鹿茸、柴胡、冬蟲夏草等，日出而作，日入而息，簡單又純粹。

圖瓦人所居住的木屋也都是居民們自己修建而成，他們將木頭兩端挖空之後，再一根一根堆叠而成，過程更不需要用到一顆釘子，充分彰顯出傳統的建築智慧。

新疆禾木村是全世界僅存的3個圖瓦人村落中最遠及最大，總面積接近3,100平方公里。其他兩個村落分別是喀納斯村和白哈巴村。（視覺中國/當代中國授權）

四季風景各有千秋 新疆禾木村美景如同油畫世界

要説到新疆禾木村最引人入勝的地方，一定是當秋色降臨的時候，漫山紅杉的絕美風景。金黃色的杉樹林、原木堆砌的木屋、小橋流水、炊煙裊裊，古樸的山村氣息撲面而來，遊走其中仿佛置身於濃墨重彩的油畫世界，令人沉醉，這便是禾木村獨特的美。

2019年7月，新疆禾木村入選首批全國鄉村旅遊重點村名單，同年10月入選首屆「小鎮美學榜樣」名單。（視覺中國/當代中國授權）

隨着前來觀光旅遊的遊人愈來愈多，來新疆禾木村不單只是賞景，還有許多極具民族特色的活動讓遊客去體驗。喜愛攝影的朋友，如果想要拍攝禾木村的絕世風景，不妨在當地民宿住上一宿，除了不會錯過禾木村任何一個美麗瞬間之外，還能體驗圖瓦人的淳樸，一舉多得。

在新疆禾木村可以到敖包（蒙古族裏是石頭堆的意思）體驗蒙古族圖瓦人的祝福祭祀儀式，還可以到禾木巴斯草原或村落附近的白樺林遊玩，晚上的時候還可以體驗原始土桑拿和篝火晚會。（視覺中國/當代中國授權）

如果說秋天到禾木村觀光是來近距離欣賞「油畫」，那麽冬天的禾木村又是另一番景象，仿佛走進另一個童話世界。在冬天的時候，整個村落都會被皚皚的白雪圍繞，與秋天的滿山金黃相較，更多了一份神秘的感覺。無論春夏秋冬，新疆禾木村總有不一樣的美景等待遊人發現，確實是人間絕色。

冬天被白雪覆蓋的禾木村又有另一番美麗的風景，更有「新疆合掌村」之稱。（視覺中國/當代中國授權）

每到冬天的時候，馬拉雪橇就成為了新疆禾木村的人氣體驗活動之一。（視覺中國/當代中國授權）

旅遊小資訊

新疆禾木村

地址：新疆阿勒泰地區布林津縣喀納斯禾木鄉禾木村

時間：08:30-20:00

建議逗留時間：1-2日

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