新疆不臨海卻產新鮮海產 竟靠鹽鹼地調配出「人工海水」？
海鮮食材講求新鮮，最好就是即撈即煮。香港靠海吃海，過時過節港人餐桌上總會找到海鮮。
大家可能覺得，像新疆這樣深居內陸的邊遠地區，當地人很難品嘗生猛海鮮。
實際上，新疆近年在沙漠地區已發展出「海水養殖」，養殖出石斑魚、鮑魚、龍蝦等海產品。新疆海鮮可以說是名副其實的「新鮮」！
海水資源從何來？利用鹽鹼地調配出「人工海水」
新疆遠離大海，沒有海水資源，氣候乾旱，植被稀少，如何養殖海鮮？
鹽鹼地在當中發揮了重要作用。新疆是古地中海海退後形成，地層含有鹽分，當鹽隨着冰雪融水被帶到平原區時，水分蒸發留下鹽，形成大面積的鹽鹼地。
土地鹽鹼度高，地表水質與海水非常接近。有新疆水產公司在鹽鹼地上建起智能生態海產養殖基地，按照海水礦物質比例，在鹽鹼水裏添加微量元素和益生菌，調試出適合不同海產品生長的人工海水，養殖出羅非魚、石斑魚、南美對蝦、鮑魚、龍蝦、斑節蝦、青蟹等海產品。
鹽鹼水養殖蝦 肉質鮮甜 風味獨特
新疆冬天比較寒冷，這種人工海產養殖方式採用溫室養殖池，溫度設置在25℃左右。
這些海產品先在室內培養，按照生長周期，等魚苗、蝦苗大小合適和溫度適宜的時候，再投放至室外魚塘。技術人員平時通過平板電腦操作，就能實現自動化餵養。
截至2023年8月，當地生態智能恒溫養殖基地已建成已建4個溫棚車間，每個車間15個魚池，計劃再建設30個車間；室外魚塘已建成250畝，預計開發3,000畝，形成室內外育養結合，水產加工、銷售一體化的全產業鏈現代化科技海產品養殖。
據介紹，用人工海水養殖出來的海鮮，鮮味、口感都很好。以鹽鹼水養的蝦為例，有當地傳媒的報道指，這種蝦風味獨特，肉質鮮甜又不失淡水蝦的彈性。
新疆是全國聞名的瓜果之鄉，但如今在水產養殖領域取得顯著進展，依靠的是科技領域的創新與突破，同時巧妙利用當地的水資源和土地優勢，成功找到適合的養殖模式。
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