新疆不臨海卻產新鮮海產　竟靠鹽鹼地調配出「人工海水」？

海鮮食材講求新鮮，最好就是即撈即煮。香港靠海吃海，過時過節港人餐桌上總會找到海鮮。

大家可能覺得，像新疆這樣深居內陸的邊遠地區，當地人很難品嘗生猛海鮮。

實際上，新疆近年在沙漠地區已發展出「海水養殖」，養殖出石斑魚、鮑魚、龍蝦等海產品。新疆海鮮可以說是名副其實的「新鮮」！



海水資源從何來？利用鹽鹼地調配出「人工海水」

2023年8月1日，吉林一號衛星拍攝的新疆伊犁圖木舒克市第三師紅旗農場海鮮養殖基地。（視覺中國/當代中國授權）

新疆遠離大海，沒有海水資源，氣候乾旱，植被稀少，如何養殖海鮮？

鹽鹼地在當中發揮了重要作用。新疆是古地中海海退後形成，地層含有鹽分，當鹽隨着冰雪融水被帶到平原區時，水分蒸發留下鹽，形成大面積的鹽鹼地。

土地鹽鹼度高，地表水質與海水非常接近。有新疆水產公司在鹽鹼地上建起智能生態海產養殖基地，按照海水礦物質比例，在鹽鹼水裏添加微量元素和益生菌，調試出適合不同海產品生長的人工海水，養殖出羅非魚、石斑魚、南美對蝦、鮑魚、龍蝦、斑節蝦、青蟹等海產品。

新疆水產公司巧妙利用鹽鹼水，調配成人工海水，養殖鮑魚、龍蝦等海產品。（網上圖片/當代中國授權）

鹽鹼水養殖蝦 肉質鮮甜 風味獨特

新疆冬天比較寒冷，這種人工海產養殖方式採用溫室養殖池，溫度設置在25℃左右。

這些海產品先在室內培養，按照生長周期，等魚苗、蝦苗大小合適和溫度適宜的時候，再投放至室外魚塘。技術人員平時通過平板電腦操作，就能實現自動化餵養。

新疆水產公司在高1.5米、直徑5米的養殖池內，模擬海水生態環境養殖海產品，不用任何抗生素，健康無污染。（網上圖片/當代中國授權）

截至2023年8月，當地生態智能恒溫養殖基地已建成已建4個溫棚車間，每個車間15個魚池，計劃再建設30個車間；室外魚塘已建成250畝，預計開發3,000畝，形成室內外育養結合，水產加工、銷售一體化的全產業鏈現代化科技海產品養殖。

據介紹，用人工海水養殖出來的海鮮，鮮味、口感都很好。以鹽鹼水養的蝦為例，有當地傳媒的報道指，這種蝦風味獨特，肉質鮮甜又不失淡水蝦的彈性。

新疆是全國聞名的瓜果之鄉，但如今在水產養殖領域取得顯著進展，依靠的是科技領域的創新與突破，同時巧妙利用當地的水資源和土地優勢，成功找到適合的養殖模式。

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