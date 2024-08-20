新《紅樓夢》電影票房口碑雙輸　網民批林黛玉選角：一黛不如一黛

曹雪芹名著《紅樓夢》曾被翻拍了近30個版本，其中1987年電視劇版本的《紅樓夢》被視為是經典。近日大陸再上映由導演胡玫執導的新版電影《紅樓夢金玉良緣》，票房和口碑都慘遭滑鐵盧，導演胡玫則質疑有些惡評是被AI刷出來的，並稱針對相關帳號已有律師存證。



此外，林黛玉角色由女星張淼怡飾演，卻遭到許多網民批評，認為沒有靈氣，網民還找出歷代扮演林黛玉的女星與她做對比，被嘲諷「一黛不如一黛」。



在大陸網民心目中，陳曉旭飾演的林黛玉就像從天上來到人間。（劇照）

陳曉旭飾演的林黛玉就像從天上來到人間。（劇照）

新版林黛玉。（影片截圖）

《紅樓夢金玉良緣》上映後，「新版林黛玉」的相關詞條還登上微博熱搜。更有網民分別列出1987年陳曉旭、2010年蔣夢婕與2024年張淼怡所飾演林黛玉做比較，網民都認為陳曉旭版本的林黛玉非常經典，後人難以超越。

張淼怡長相清秀：

導演質疑：負評是惡意操弄、AI虛擬數據

導演胡玫發文表示，該部電影是她嘔心瀝血之作，所有意見她都願意聆聽，不過卻有人刻意操作刷負評、人身攻擊「一部電影，剛剛上映，朋友你哪來的深仇大恨…還有做人身攻擊和侮辱的，帶著一種深仇大恨，感覺拍這部電影是犯了彌天大罪，這不是有點奇怪嗎？」

她又稱，「人們應該可以注意到，有人使用AI虛擬數據群發一分點評，還有的帳號是幾個月前就註冊好，似乎專為黑或是狙擊這部電影。」

對此，她也已經針對相關帳號委託律師存證了。

曾因為太鹹濕而引發討論

據了解，今年3月該版《紅樓夢》就因為秦可卿的造型引起網民熱烈討論，不少人認為露肉太多太「鹹濕」，格調變成《肉蒲團》。

秦可卿的造型引起網民熱烈討論。（影片截圖）