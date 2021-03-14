台灣舞台劇演員黃民安猝逝　終年41歲　曾出演林奕華《紅樓夢》

撰文： 姜庚宇 最後更新日期： 2021-03-14 11:21

台灣「第13屆草草戲劇節」上周六（13日）上午在嘉義縣表演藝術中心開幕，但下午4時多，傳出有名男子靠臥在地板上，被發現時已失去呼吸心跳。 嘉義縣表演藝術中心同日晚間證實，死者是劇場演員黃民安，他在演出空檔期間，在後台休息時猝逝，終年41歲。

據悉，黃民安生前為再現劇團團長，為資深劇場工作者，年僅41歲，平日並無特殊身體狀況。他曾參演香港知名舞台劇編劇、作家林奕華的《紅樓夢》（What is Sex?）舞台劇，並隨團到上海等地巡演。

黃民安年僅41歲。（網上圖片）

據聯合報報道，事發地點位於草草戲劇節的場地，該活動於13日上午開幕，近500場表演吸引近2000名遊客，下午4時許，42歲黃民安被妻子發現倒臥戶外開放空間的走道。

妻以為倒地為表演情節

黃民安是受邀表演的台北舞團成員，據黃妻描述，當時黃倒臥路上，妻子以為這是表演的一部分，便沒有理會。直到黃男在地上躺了一個多小時，妻子叫不醒他，才發現黃男已失去呼吸心跳，急忙報警。

嘉義縣表演藝術中心晚間發布聲明指，事發時黃民安於三場次演出之間，於表演區後方躬身側臥休息，該表演為情境式演出，黃民安飾演一名多才多藝救場的街友（露宿者）。據現場目擊民眾描述，皆認為該名演員正在以角色的狀態休息。直至表訂表演時間已到仍未開始表演，才感覺事態有異。

嘉義縣消防局下午4時13分接報後，出動雙福消防分隊人員到場救護，由於傷者倒臥位置在建築物後方，主辦機構立即出動工作人員協助疏散人潮，讓救護人員方便拉擔架進入，救護人員經使用自動心臟除顫器（AED），並施以心肺復蘇術長達20分鐘，仍無效，緊急送往嘉義基督教醫院急救，晚間不幸過世。

據悉，目前案件已由嘉義縣民興派出所協助釐清，待法醫相驗後釐清死因。

（綜合報道）