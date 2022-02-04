國民百態｜77歲「漢服奶奶」爆紅　觀眾：如《紅樓夢》走出的賈母

內地坊間近年來一直有股漢服熱，當中尤以年輕人為主力，然而在近期，來自湖南長沙的77歲高齡婦人劉維秀因穿上漢服走南闖北而走紅，更有「漢服奶奶」之稱。



在退休前，劉維秀曾是一名京劇演員，其13歲開始學習京劇、19歲進入中國戲曲學校進修，曾先後在遼寧省鞍山京劇團、湖南省京劇團工作，惟由於自身條件唱不了主要演員，她只能唱配角，「但紅花也要綠葉配，我就是那片小小的綠葉」。

不過，雖然在戲曲舞台上始終沒能做主角，但在與漢服有關的活動上，她卻吸引足眼球。

劉維秀曾是一名京劇演員。（上觀新聞）

談起與漢服結緣，要數2020年8月一次偶然的「客串」，當時幾名年輕人拍攝漢服影片時需要一個老太太的形象，便邀請劉維秀拍攝，後者想着自己反正在家中也沒特別的事，就欣然接受了邀請，「當時腦子裏頭沒有任何其他想法，就是玩」。

詎料影片一經發布就走紅，自此，一發不可收拾的她在社交平台上創建帳號並記錄自己的生活，更在學生的鼓勵下參加越來越多漢服活動，如在第17屆中國國際動漫節上，她便憑着盡顯古典風韻而收穫大量粉絲。

雖然頭髮灰白，但有數十年京劇功底的她，只要一登台便會立刻進入狀態，神采奕奕，風韻猶存，更曾經有漢服愛好者直呼感覺她就是從《紅樓夢》書本中走出的賈母。事實上，劉維秀確實曾化身「賈母」，攜「寶玉」、「黛玉」亮相山東衛視《一起上春晚》舞台。

而每次登台前，劉維秀都會和他人一起依照衣服的特徵設計動作，為達到更好的效果，她還會嘗試從中注入京劇元素，如為表演加入了京劇中的「圓場步」，令女性腳步的特點得以體現等。

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喜歡和年輕人待在一起的劉維秀現時除了為喜愛國粹的晚輩們傳授經驗，也不斷學習新的事物，不管用抖音、微博，還是用手機網約車、點外賣等，甚至喝手搖飲品、射箭，只要年輕人喜歡的東西她都感興趣，詮釋了熱愛沒有年齡限制。

對於表現漢服的古風古韻，劉維秀認為其不在於昂貴的面料或精巧的配飾，最重要的是敬重傳統、敬重文化，她也經常趁拍照和參加走秀活動時向大眾介紹漢服知識，「雖然我力量有限，但還是希望能為它們的傳承做一些事情」。