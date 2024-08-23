《黑神話：悟空》火爆　孫悟空老家花果山宣布首批通關玩家免費玩

國產單機遊戲《黑神話：悟空》8月20日正式發售。一經上線Steam同時上線人數達到119萬，超越《電馭叛客 2077》、《艾爾登法環》等作品的最高 Steam 同時上線人數，登上Steam榜首，更又不少網民通宵不睡熬夜只為了通關，目前第一批通關者已經出現。8月22日江蘇連雲港市花果山風景區管理處官方微信公眾號發布消息稱，國產遊戲《黑神話：悟空》通關玩家可免費遊玩花果山風景區。



國產遊戲《黑神話：悟空》通關玩家可免費遊玩花果山風景區。（微博）

據官方發布的免費遊玩要求為，8月22日至12月31日，憑本人身分證、個人Steam APP 內遊戲通關截圖＋《黑神話：悟空》遊戲購買紀錄，至景區遊客中心7、8、9號窗口換票後免門票入園。

景區也提醒，通關要求為該遊戲所有關卡；出示遊戲通關截圖須為本人所有，名額不可代替、轉讓。據了解，景區對通關玩家免費時間從8月22日持續到2024年12月31日。

根據連雲港市政府網站介紹，花果山風景區為國家重點風景名勝區、國家AAAAA級旅遊景區、全國文明風景旅遊區示範點。

花果山以古典名著《西遊記》所描述的「孫大聖老家」而著稱於世，自古就有「東海第一勝境」和「海內四大名靈」的美譽，集山石、海景、古蹟、神話於一身。

水簾洞。（微博）

花果山猴趣。（微博）

此外，網路上已經有許多網友按捺不住紛紛喊話淮安、連雲港等地

據了解，淮安是《西遊記》的發源地是作者吳承恩的故鄉，而位於開發區的西遊樂園是全國首個以西遊記為主題的遊樂園，有網民忍不住在「淮安文旅」留言區出謀劃策，「整點悟空cosplay，整點西遊樂園門票」、「結合西遊樂園連結聯動」

淮安市文化廣電和旅遊局表示，淮安市西遊樂園正與遊戲公司積極聯繫爭取相關合作活動落地，除了江蘇遊戲中許多場景的取景地山西，也成為備受矚目的熱門地區。

公開資訊顯示，遊戲在國內36個景點取景其中山西取景地高達21處，包括大同的懸空寺、雲岡石窟、善化寺，忻州南禪寺在內的寺廟景觀均在遊戲中有所展現「遊戲的特色在於，其受眾和傳播度相比短劇都是更廣的。 」

《黑神話：悟空》首發全球矚目 山西實地取景引玩家「聖地巡禮」

《黑神話：悟空》的遊戲情節以中國四大名著《西遊記》為背景，並創造了一段新的故事，玩家角色為「天命人」，踏上驚奇危險的西遊之旅，探尋傳說真相。如《刺客教條（Assassin's Creed，中國大陸譯《刺客信條》）》在遊戲中1：1構建了現實中歐洲古建築等細節一樣，《黑神話：悟空》也在遊戲內大量復刻了山西的文物古建築。

《黑神話》中的小西天，與山西現實中的小西天。小西天，又名千佛庵，始建於明崇禎二年，坐落在山西鳳凰山懸崖峭壁之上。

《黑神話》中的亢金龍雕像，取材自山西，與現實中的對比。

《黑神話》中的亢金龍雕像，《黑神話》中的小西天就是山西現實中的小西天。還有山西大同的華嚴寺、善化寺、法華寺、九龍壁、關帝廟等，以及山西太原的雲岡石窟等。據內媒報道，目前不完整統計中，《黑神話》在全國各省市36個取景地中，山西省占27個。

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打卡動漫遊戲中的場景，拍攝與場景中相似角度的照片，被愛好者們稱為「聖地巡禮」，也是動漫大國日本旅遊業的一種獨特現象。日本政府也將「聖地巡禮」視作新型的內容產業，在吸引遊客的同時，在住宿、餐飲、商品銷售、導遊等領域創造大量就業崗位。

目前在美國、新加坡等國的外國玩家群體中，也掀起了一波西遊熱。

《黑神話：悟空》（PV擷圖）

《黑神話：悟空》（PV擷圖）

對此，有中國《黑神話：悟空》的遊戲玩家表示，希望山西能夠趁著這波熱度，接住這「潑天的福貴」開發「跟着悟空遊山西」等旅遊路線，也讓國際遊戲玩家們能來一趟中國「聖地巡禮」。

據此前媒體統計，《黑神話》銷量已經超過150萬份，而這些購買者及其家屬或將成為山西古建築的潛在遊客。另外，公開資料顯示，截至2023年，山西省共有古建築28027處，其中元以前的木結構古建築遺存495座，占全國總數的85%，明、清時期的古建築更是數量龐大，令人應接不暇。