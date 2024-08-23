AI二創《黑神話：悟空》狂潮 特朗普穿越黑猴子 西遊記也成大熱
這兩天被一隻黑猴子刷了屏。
這熱度高得有多離譜？
抖音、微博、公眾號，只要一劃拉，全在聊這款國產遊戲《黑神話：悟空》，甚至官媒都下場開直播。
還有公司直接放假，讓員工在家「直面天命」，小米 Redmi 品牌總經理王騰一上班就預下載，惹得網友們跑去向雷軍告狀：高管「上班摸魚」。
據報道，這款遊戲的 Steam 在線人數峰值一度突破 200 萬，這就相當於十萬天兵天將，平均每位要打 20 只猴子。
與熱度成正比的，就是收益。
據國遊暢銷榜統計，截至目前，《黑神話：悟空》在 steam 上已售出超過 300 萬份，加上 wegame、epic 和 ps 平台，總銷量超過 450 萬份，總銷售額超過 15 億元。
不僅如此，與它搞聯名的也賺翻了。
瑞幸推出聯名款 9.9 元一杯的騰雲美式，瞬間售罄，瑞幸首席增長官楊飛在朋友圈一頓感慨：
男性購買力顛覆團隊認知，比 10 個父親節都靠譜。
既然悟空這麼火，我們也來蹭波流量搞點聯動。（一不小心嘴禿嚕了）
-1-：特朗普（川普，Trump）版悟空長這樣？
說起來，《黑神話：悟空》和騰訊有着千絲萬縷的關係。
《黑神話：悟空》創始團隊馮驥、楊奇等人，曾是騰訊《鬥戰神》網遊項目核心成員，2014 年，他們離職創業，組建了「遊戲科學」工作室。
當年《黑神話》預告發布後，騰訊第一時間組團到公司拜訪，並且投資了「遊戲科學」，還承諾：
不干預經營決策、不搶佔項目主導、不尋求發行運營，甚至不追求商業回報。
《黑神話》一出，騰訊高級副總裁馬曉軼連發兩條朋友圈，並曬出天命人手辦。
與此同時，騰訊元寶也展開聯動，上線黑神話版 AI 相冊。
打開騰訊元寶的「AI 相冊」，我們先上傳一張黑神話悟空的圖片作為模板，然後導入一張特朗普的正面照，靜待片刻，就能讓特朗普魂穿遊戲中。
值得注意的是，上傳的圖片不能是側臉、背面或斜拍。
看特朗普版悟空的效果：
我們又製作了幾張，大家猜一下這都是誰的分身，評論區聊聊吧：
還有網友讓悟空化身打工人搬磚：
或者跑累了坐着哈啤酒：
這種玩法也很簡單。
我們用到的工具是倉頡 AIGC，無需下載，在微信小程序中就能用。
找到「圖片生成」功能，選擇「西遊黑神話」，輸入提示詞「孫悟空坐在電腦前打字」。
上效果：
-2-： 搞「二創」，3D、視頻齊上陣
搞「二創」，除了圖片，還可以玩一把 3D。
我們選擇 Tripo AI 這款應用。
鏈接：https://www.tripo3d.ai/app
這是一款在線 3D 建模平台，利用 AI 技術，能夠在幾秒鐘內根據文本或圖像生成高質量且可立即使用的 3D 模型。
它最大的優勢就是快速、簡單，用戶無需 3D 建模專業知識，也不用專門的建模軟件，人人可用。
我們直接上傳一張《黑神話》的悟空照，點擊「Create」就能生成。
廢話不多說，上效果：
IEEE 元宇宙標準委員會秘書長馬忻表示：「3A 遊戲的開發中，模型建造和動作捕捉佔據了很大的工作量，或者說是絕大多數的『體力活』，作為有 5000 年文明延續的中國，我們有數不清的文物，根據文物進行快速建模的能力是讓我印象深刻的一個地方。」
我們也讓 Tripo AI 把《黑神話》中的名場面建模了一下：
此外，還有各大 AI 廠商「整活」，有用 AI 生成《黑神話》生成預告片的，有探索《黑神話》玩法攻略的……
比如智譜清影利用 AI 視頻生成技術，讓《黑神話》中的豬八戒戴上了墨鏡。
騰訊元寶、阿里通義千問推出了《黑神話》玩點解析，百度和字節豆包則搞出了一堆智能體。
-3-：海外網友熬夜惡補西遊
要想玩轉《黑神話》，就得懂點西遊知識，這可愁壞了海外網友們。
早在今年 4 月份，海外網友就開始惡補西遊知識，這兩天，多個海外社區更是成為《西遊記》學習營地。
更搞笑的是，不少海外電視台也開始播放《西遊記》電視劇，CCTV《西遊記》的海外播放量已經飆漲到近 400 萬次。
《黑神話》遊戲中的翻譯也主打一個拉扯，由於裏面含有大量文言文，難以英譯，因此就出現了半英文半拼音的神奇譯法：
石敢當翻譯成 shigandang
妖王翻譯成 yaoguai king
黑熊精翻譯成 black bear guai
黑風怪翻譯成 black wind guai
作為中國首個 3A 遊戲大作，《黑神話》圓了不少國內玩家的夢，正如《致所有中國玩家》的信中所寫：
「你在美國西部騎過馬，在歐洲當過海盜，在戰場上當過射擊手，在埃及當過刺客。現在你終於可以回到你的家鄉，做你自己的英雄了。」
工具鏈接——
騰訊元寶APP
倉頡AI微信小程序
Tripo AI 鏈接：
https://www.tripo3d.ai/app
延伸閱讀：AI繪圖逆天了 透過細節、畫質與邏輯 你能破解Real or Not?（點擊連結看全文）
【本文轉自「機器之能」，微信公眾號：almosthuman2017】