AI二創《黑神話：悟空》狂潮　特朗普穿越黑猴子　西遊記也成大熱

這兩天被一隻黑猴子刷了屏。

這熱度高得有多離譜？



抖音、微博、公眾號，只要一劃拉，全在聊這款國產遊戲《黑神話：悟空》，甚至官媒都下場開直播。

還有公司直接放假，讓員工在家「直面天命」，小米 Redmi 品牌總經理王騰一上班就預下載，惹得網友們跑去向雷軍告狀：高管「上班摸魚」。

（機器之心提供）

據報道，這款遊戲的 Steam 在線人數峰值一度突破 200 萬，這就相當於十萬天兵天將，平均每位要打 20 只猴子。

與熱度成正比的，就是收益。

據國遊暢銷榜統計，截至目前，《黑神話：悟空》在 steam 上已售出超過 300 萬份，加上 wegame、epic 和 ps 平台，總銷量超過 450 萬份，總銷售額超過 15 億元。

《黑神話：悟空》熱賣（機器之心提供）

不僅如此，與它搞聯名的也賺翻了。

瑞幸推出聯名款 9.9 元一杯的騰雲美式，瞬間售罄，瑞幸首席增長官楊飛在朋友圈一頓感慨：

男性購買力顛覆團隊認知，比 10 個父親節都靠譜。

中國品牌咖啡也與黑神話合作（機器之心提供）

既然悟空這麼火，我們也來蹭波流量搞點聯動。（一不小心嘴禿嚕了）

-1-：特朗普（川普，Trump）版悟空長這樣？

說起來，《黑神話：悟空》和騰訊有着千絲萬縷的關係。

《黑神話：悟空》創始團隊馮驥、楊奇等人，曾是騰訊《鬥戰神》網遊項目核心成員，2014 年，他們離職創業，組建了「遊戲科學」工作室。

當年《黑神話》預告發布後，騰訊第一時間組團到公司拜訪，並且投資了「遊戲科學」，還承諾：

不干預經營決策、不搶佔項目主導、不尋求發行運營，甚至不追求商業回報。

《黑神話》一出，騰訊高級副總裁馬曉軼連發兩條朋友圈，並曬出天命人手辦。

天命人手辦（機器之心提供）

與此同時，騰訊元寶也展開聯動，上線黑神話版 AI 相冊。

打開騰訊元寶的「AI 相冊」，我們先上傳一張黑神話悟空的圖片作為模板，然後導入一張特朗普的正面照，靜待片刻，就能讓特朗普魂穿遊戲中。

值得注意的是，上傳的圖片不能是側臉、背面或斜拍。

（機器之心提供）

看特朗普版悟空的效果：

特朗普變悟空（機器之心提供）

我們又製作了幾張，大家猜一下這都是誰的分身，評論區聊聊吧：

認得出是誰嗎？（機器之心提供）

還有網友讓悟空化身打工人搬磚：

AI二創（機器之心提供）

或者跑累了坐着哈啤酒：

（機器之心提供）

這種玩法也很簡單。

我們用到的工具是倉頡 AIGC，無需下載，在微信小程序中就能用。

找到「圖片生成」功能，選擇「西遊黑神話」，輸入提示詞「孫悟空坐在電腦前打字」。

（機器之心提供）

上效果：

悟空與電腦（機器之心提供）

（提示詞：孫悟空端着一杯啤酒。）（機器之心提供）

（提示詞：孫悟空在工地搬磚。）（機器之心提供）

-2-： 搞「二創」，3D、視頻齊上陣

搞「二創」，除了圖片，還可以玩一把 3D。

我們選擇 Tripo AI 這款應用。

鏈接：https://www.tripo3d.ai/app

這是一款在線 3D 建模平台，利用 AI 技術，能夠在幾秒鐘內根據文本或圖像生成高質量且可立即使用的 3D 模型。

它最大的優勢就是快速、簡單，用戶無需 3D 建模專業知識，也不用專門的建模軟件，人人可用。

我們直接上傳一張《黑神話》的悟空照，點擊「Create」就能生成。

（機器之心提供）

廢話不多說，上效果：

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IEEE 元宇宙標準委員會秘書長馬忻表示：「3A 遊戲的開發中，模型建造和動作捕捉佔據了很大的工作量，或者說是絕大多數的『體力活』，作為有 5000 年文明延續的中國，我們有數不清的文物，根據文物進行快速建模的能力是讓我印象深刻的一個地方。」

我們也讓 Tripo AI 把《黑神話》中的名場面建模了一下：

此外，還有各大 AI 廠商「整活」，有用 AI 生成《黑神話》生成預告片的，有探索《黑神話》玩法攻略的……

比如智譜清影利用 AI 視頻生成技術，讓《黑神話》中的豬八戒戴上了墨鏡。

騰訊元寶、阿里通義千問推出了《黑神話》玩點解析，百度和字節豆包則搞出了一堆智能體。

（左：百度文心一言，右：字節豆包）（機器之心提供）

（左：百度文心一言，右：字節豆包）

-3-：海外網友熬夜惡補西遊

要想玩轉《黑神話》，就得懂點西遊知識，這可愁壞了海外網友們。

玩家心情（機器之心提供）

早在今年 4 月份，海外網友就開始惡補西遊知識，這兩天，多個海外社區更是成為《西遊記》學習營地。

研習西遊記（機器之心提供）

更搞笑的是，不少海外電視台也開始播放《西遊記》電視劇，CCTV《西遊記》的海外播放量已經飆漲到近 400 萬次。

西遊記也被帶起（機器之心提供）

《黑神話》遊戲中的翻譯也主打一個拉扯，由於裏面含有大量文言文，難以英譯，因此就出現了半英文半拼音的神奇譯法：

石敢當翻譯成 shigandang

妖王翻譯成 yaoguai king

黑熊精翻譯成 black bear guai

黑風怪翻譯成 black wind guai



作為中國首個 3A 遊戲大作，《黑神話》圓了不少國內玩家的夢，正如《致所有中國玩家》的信中所寫：

「你在美國西部騎過馬，在歐洲當過海盜，在戰場上當過射擊手，在埃及當過刺客。現在你終於可以回到你的家鄉，做你自己的英雄了。」

工具鏈接——

騰訊元寶APP

倉頡AI微信小程序

Tripo AI 鏈接：

https://www.tripo3d.ai/app

延伸閱讀：AI繪圖逆天了 透過細節、畫質與邏輯 你能破解Real or Not?（點擊連結看全文）

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【本文轉自「機器之能」，微信公眾號：almosthuman2017】