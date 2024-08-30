千年古城武岡挖出巨型石龜　當地素有「三龜守城門」傳說

周三（28日），有網民爆料指出，位於湖南的千年古城武岡的攀龍橋施工路段，挖出了一個幾千斤的石龜。據了解，早在5000多年前的新石器時代，武岡就有了先民繁衍生息的足跡，當地素有「三龜守城門」的傳說，因此有輿論認為該石龜或能破解這個謎題。



千年古城武岡的攀龍橋施工路段，挖出了一個幾千斤的石龜。（大皖新聞）

據指，武岡民間素來流傳有「五龍不出城，三龜守城門」的說法，但目前只有一龜保存於當地文廟內，另外兩龜在歷史長河中失蹤。

而這次新發現的石龜，被認為就是「三龜」之一，有當地商戶直言，現在找出來的正是第二個石龜。一位當地網民則表示，自己有幸目睹第二隻龜的全部出土過程，心中為此震撼不已，又指千年王城越來越具有神秘色彩，很難不吸引他停留下來。

網民表示有幸目睹第二隻龜的全部出土過程。（大皖新聞）

周四（29日）上午，武岡市文化旅遊廣電體育局工作人員表示，當地文物部門已經安排人員前往現場查看石龜。

當地文物部門已經安排人員前往現場查看石龜。（大皖新聞）

石龜歷史達數百年，石龜上有凹槽。（大皖新聞）

新挖出的石龜證實有三、四千斤重。（大皖新聞）

武岡市文保中心林金鳳主任介紹，「三龜」中的第一隻石龜已在當地的文廟被保護起來，此次發現的正是第二隻石龜，歷史達數百年，石龜上有凹槽，但現場暫時還沒有發現刻字石碑。

林金鳳又指，新挖出的石龜證實有三、四千斤重，他們會妥善保護好這只石龜，後續會請專家進行研究，同時會加強對城市建設工程項目的監管，發現文物會及時處理和保護。