辛追夫人3D形象神似顱臉復原專家本人？　網民：鼻子簡直一模一樣

湖南博物院早前透過AI建構，復原湖南長沙馬王堆漢墓的「辛追夫人」3D形象，卻引起網民質疑，辛追夫人的樣貌與主導該項目的中國顱面復原專家袁中標極為相似，懷疑專家是按照自己的臉容復原辛追夫人的樣貌。

6月11日，湖南博物院馬王堆漢墓及藏品研究展示中心主任喻燕姣澄清，辛追夫人3D形象與袁中標的人臉絕無關係。



5月17日，湖南博物院公布「辛追夫人」的3D形象，分別為35歲的全身坐姿版和年約50歲的頭部形象。它以上世紀70年代馬王堆漢墓辛追夫人出土時的頭部X光片為主要依據，最大限度復原其容貌。

有網民質疑，辛追夫人的臉容與復原專家袁中標的人臉相似，尤其是鼻子，簡直是一模一樣，「第一感覺完全不像個女人」。

網民認為，辛追夫人的樣貌與主導該項目的中國顱面復原專家袁中標（左）極為相似，懷疑專家是按照自己的臉容復原辛追夫人的樣貌。（新華社）

辛追夫人是世上已發現的、保存時間最長的濕屍，出土時全身潤澤，皮下軟組織柔軟有彈性，但遺體臉容已腫脹變形和腐敗，生前臉貌不得而知。

此次「辛追夫人」的3D形象，是根據出土時留存的影像資料作為顱形和臉型的判斷依據，專家團隊通過已有的X光片、現場觀察和模型測量計算出頭骨結構形狀及五官比例關係，結合現代技術，建構出頭骨的數據模型。

2002年，中國刑警學院法醫系教授趙成文曾復原「辛追夫人」的相貌。湖南博物院馬王堆漢墓及藏品研究展示中心主任喻燕姣表示，現時的復原形象肯定比之前準確。

袁中標曾介紹，人像特徵千變萬化，只有類型相似，而無完全相同，還需根據多年工作中掌握的顱面關係規律，反覆研究論證和修改細節；團隊嚴格按照屍體的顱面結構類型去推斷，「辛追夫人身高不高、長相普通，我們不臆造、不迎合『辛追是美女』的說法」。