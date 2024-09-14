夏王朝區域中心城邑被發現　與二里頭遺址高度一致　填補研究空白

河南南陽發現夏王朝區域中心城邑，文化面貌與夏代晚期都城二里頭遺址高度一致，填補了夏王朝次級中心聚落研究的空白。



八里橋遺址發掘現場。（新華社）

據新華社報道，夏王朝區域中心城邑——八里橋遺址，位於南陽盆地東北隅的河南省南陽市方城縣，現存面積135萬平方米，是豫南地區已發現規模最大、等級最高的二里頭文化聚落。

2022年以來，河南省文物考古研究院聯合南陽文物保護研究院在該遺址開展系統考古工作，目前已發掘面積1800平方米。

河南省文物考古研究院八里橋遺址發掘負責人王豪說，「遺址內探明有多條溝類遺跡將遺址南部劃分為5個區域，呈現出與二里頭遺址相似的『多網格』佈局。」

八里橋遺址出土的綠松石遺物。（河南省文物考古研究院）

王豪續指，遺址功能區劃完備，有牆垣、道路等設施，發現有大型夯土基址、祭祀坑等重要遺跡，出土有陶器、玉器、綠松石器等遺物，彰顯出八里橋遺址較高的社會生產力和社會地位。

考古發現，八里橋遺址形成於夏文化開始向外擴張的關鍵時期，所在地理位置是連接中原腹地和江漢平原的關鍵咽喉。王豪說，「該遺址用於對南方的控制，保障二里頭王都的安全；也是南方銅礦、綠松石和朱砂等礦產資源進入王都地區的重要安全保障，是二里頭王都資源轉運與控制的重要樞紐。」

考古人員在八里橋遺址進行發掘工作。（新華社）

河南省文物考古研究院副院長梁法偉表示，「八里橋遺址在聚落佈局、功能區劃、陶器組合和器物形態以及精神生活方面與二里頭遺址保持高度一致，體現出二者存在著高度的內在關聯。」

八里橋遺址是以二里頭文化為代表的夏文化南漸過程中的重要區域性中心聚落，為探索夏文化地方城邑聚落形態、社會結構提供了新線索，是夏文化考古工作的重要突破。目前，該遺址發掘工作仍在進行中。