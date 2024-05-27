寧夏一考古隊遭村民辱罵毆打　警方：打人者被拘5日，雙方已和解

有網民爆料稱，寧夏一考古隊日前在固原市原州區頭營鎮境內進行考古調查時，遭當地村民辱罵毆打。

5月27日，固原市公安局原州區分局通報稱，該土地承包人馬某某在不明對方身份的情況下到現場阻攔，並持礦泉水瓶擊打工作人員。馬某某因毆打他人，被處以行政拘留5日。當事雙方已達成和解。



5月26日，博主@考古de叔叔在微博發文稱，寧夏一個考古隊在考古調查中發現兩座被盜墓葬，搶救性清理時被阻撓，報警後仍被毆打。

5月26日，博主@考古de叔叔在微博發文稱，寧夏一個考古隊在考古調查中發現兩座被盜墓葬，搶救性清理時被阻撓，報警後仍被毆打。（微博＠考古de叔叔）

該博主還發布多張截圖，顯示上述爆料信息來自網民「星川落子001」發布的影片。截圖顯示，5月24日，寧夏一考古隊在固原市原州區頭營鎮境內進行考古調查時，遭到當地村民的辱罵和毆打。當時，考古工作人員對兩座被盜墓葬的盜洞填土進行搶救性清理時，突然出現3名不明身份男子將道路封堵，強行闖入現場干涉考古人員工作。

截圖顯示，為了防止事態擴大，考古人員報警處理。在未進行任何核實的情況下，某村民直接衝向考古工作人員，多次毆打考古人員頭部，致考古人員癱倒在地，考古隊員頭部感覺不適，立即撥打120。

「星川落子001」稱，事發現場是一處荒地，有十餘年沒有耕種，雜草叢生盜洞隨處可見，盜土雜亂堆放。周圍居民十多年前早已整體搬遷，地表沒有任何建築，也不存在種植糧食或其他作物。考古隊只是清理被盜墓葬的盜洞，對荒地沒有造成實質性的破壞。考古隊開展工作前，曾攜帶相關文件向當地有關部門報備。

事發後，派出所警務人員、當地村幹部帶領幾名村民到達現場處置。目前，「星川落子001」已刪除相關影片。

5月27日，固原市公安局原州區分局通報稱，5月24日下午3時16分，固原市公安局接獲自治區文物考古研究所工作人員張某報警，稱其在頭營鎮坪樂村開展文物調查時遇到村民阻擋。

經查，自治區文物考古研究所工作人員楊某等人，在原州區頭營鎮坪樂村草廟塬北側土地內開展文物調查工作，該土地承包人馬某某在不明對方身份的情況下到現場阻攔。雙方在溝通過程中發生爭執，馬某某持礦泉水瓶擊打楊某。馬某某因毆打他人，當日被固原市公安局原州區分局行政拘留5日。經工作，當事雙方目前已達成和解。