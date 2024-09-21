塔吉克族家庭三代義務戍邊70年　「編外哨兵」守護中國每一寸土地

中國西陲帕米爾高原上，塔吉克族的巴依卡一家三代是不穿軍裝的「編外哨兵」，接力義務守護國家邊境線逾70年，他們的故事感動了無數中國人。

2024年國慶前，巴依卡獲授予「人民勇士」國家榮譽稱號。



成立邊防連 巴依卡父親自告奮勇做嚮導

巴依卡的父親凱力迪別克是第一代護邊員，圖為凱力迪別克（左）與邊防戰士一起的照片。（網上圖片）

巴依卡（全名是巴依卡•凱力迪別克）一家的故事，要從新中國成立的1949年說起。

那年9月新疆和平解放，解放軍陸續進駐。同年12月，新疆最西部塔什庫爾干的紅其拉甫邊防連成立。

紅其拉甫地處帕米爾高原，接壤巴基斯坦、阿富汗和塔吉克（當為是蘇聯），是中國邊防戰略重地，但當地平均海拔4,000多米，且地勢險峻，很多巡邏路線只能靠氂牛引路，往返一次動要輒兩、三個月，途中還經常會遇到雪崩、泥石流等自然災害，若無嚮導，官兵寸步難行。

得悉解放軍邊防連有困難，巴依卡的父親凱力迪別克（全名是凱力迪別克•迪力達爾）自告奮勇，為連隊義務做嚮導，為守衛國家的邊境線出力；這義務工作後來被稱為護邊員。

對邊境線瞭如指掌 巴依卡是「活地圖」

巴依卡生活的提孜那甫村地處帕米爾高原東部，一千多名居民皆為塔吉克族。（網上圖片）

凱力迪別克是塔吉克族牧民，世居於塔什庫爾干的提孜那甫村，熟悉紅其拉甫一帶山川地貎，正是嚮導最佳人選。此後23年間，他引領巡邏官兵，走遍了附近邊防線。

1972年，凱力迪別克把兒子巴依卡叫到跟前說：「孩子，我老了，走不動了，今後你就替爸爸給解放軍帶路吧。」

第二年開始，巴依卡便子承父業，接力為邊防連做義務嚮導，成為「不穿軍裝的編外哨兵」，這一做又是30多年，邊防官兵換了一代又一代，巴依卡卻始終堅守。

巴依卡對境線上的一切同樣瞭如指掌，哪裏有溝溝坎坎，沒人比這「活地圖」更清楚了，官兵的巡邏離不開他的幫助。

巡邏路上多次遇險 巴依卡勇救邊防戰士

巴依卡一家三代協助解放軍邊防連巡邏超過70年。圖為紅其拉甫的邊防部隊。（網上圖片）

當然，跋涉在高原邊境線上是充滿危險的，30多年間巴依卡遇到的急難險情不勝枚舉。

有一次，巡邏路上一條河流河水暴漲，巴依卡和5名邊防戰士騎着氂牛經過，走在最前面的他被大浪沖向石頭，致腿部骨折；一名邊防戰士也被沖入河水中，巴依卡不顧傷痛跳入水中，硬是把戰士從死亡線上拉了回來.....

又有一次，暴風雪淹沒了巡邏隊前進道路，巴依卡和戰士一起將四散奔逃的氂牦牛收攏到背風處藏好，期間他的腿在零下30度的寒風中凍傷，卻仍堅持完成任務。

15天後，巴依卡拖着幾乎殘疾的腿回到連隊，軍醫用刀子割開拳頭般大的膿包，才保住了一條腿.....

巴依卡完成任務回家 妻子卻已難產離世

紅其拉甫邊境巡邏路線艱險，但巴依卡從不退卻。（網上圖片）

巴依卡還犧牲了親情。父母去世時，他都在巡邏路上。妻子難產，巴依卡也是在巡邏路上，當他完成任務回到家，妻子已永遠離開。

巴依卡家裏先後有10頭氂牛累死在巡邏路上，9頭氂牛摔傷失去了勞動能力，可他從來不要任何補償。

巴依卡說：「巡邏是國家的事情，也是牧民的責任。沒有國家的界碑，哪有我們的牛羊。」

2004年，巴依卡完成心臟搭橋手術後，難以再做義務嚮導，他決定讓下一代接力守護中國的每一寸土地，重擔交給了兒子拉齊尼（全名是拉齊尼•巴依卡）。

巴依卡兒子接力護邊 為救落水兒童犧牲

巴依卡的兒子拉齊尼接力成為第三代護邊員，圖為2010年他在巡邏路上冒着風雪吃午餐。（網上圖片）

拉齊尼剛從武警部隊退伍，他深明此工作的重要性和意義，也非常願意為守護國家邊境線出力。

巴依卡在他最後一次巡邏時帶上了拉齊尼，一路上，他拿着自己繪製的「巡邏地圖」，像當年父親教他一樣，給兒子講解每條巡邏路的情況，哪裏有險段、哪裏有宿營點、如何防禦野獸.....

此後十多年，拉齊尼接力成為最出色的邊防連嚮導和護邊員，他和父親、祖父一樣踏遍紅其拉甫邊境線，和邊防戰士一起，忠誠守護着每一寸國土；他被稱為「塔吉克的雄鷹」。

令人痛心的是，2021年1月，拉齊尼到數百公里外的新疆西部城市喀什參加培訓，期間為了拯救跌入冰湖的小童，英勇犧牲，年僅41歲。

巴依卡獲授「人民衛士」國家榮譽稱號

2024年9月，巴依卡在移民管理警察陪同下，再次踏上巡邏路。（網上圖片）

這個塔吉克族家庭的守邊護邊故事，會因為拉齊尼的犧牲而結束嗎？不，故事定必書寫下去。

失去兒子的巴依卡老人心如刀絞，他決定在家裏為兒子設置了紀念館，向前來參觀學習的人們講述護邊員故事和愛國思想。

他更惦念着中國的邊境線，希望子孫能繼續為國家出力。「兒子（拉齊尼）生前一直有個願望，希望自己的孩子長大後能去當兵，去保家衛國。我的責任就是教育好我的孫子孫女，把我們一家三代人守邊護邊的『接力棒』一代代傳下去……」巴依卡說。

2024年國慶75周年前夕，國家主席習近平簽署主席令，授予15人國家勛章和國家榮譽稱號，其中72歲的巴依卡獲授「人民衛士」國家榮譽稱號。

2024年9月，巴依卡在移民管理警察陪同下，再次踏上巡邏路。（網上圖片）

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