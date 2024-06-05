長城出土刻「萬曆通寶」明代銅錢　學者：或是戍邊將士不慎遺失

6月3日，考古人員在箭扣長城五期保護修繕項目考古發掘現場發現一枚刻有「萬曆通寶」的銅錢，明確的年代還原此處遺存的時間，意外出現的銅錢也為這處敵台增加一抹神秘色彩。



在箭扣長城120號敵樓的灰土層清理過程中，考古專家發掘出帶有萬曆年號的銅錢，以及帶有編號的火銃部件等文物。

據介紹，長城考古項目自2018年開展，是第一次發現明代的銅錢。北京市考古研究院、項目考古負責人尚珩介紹，這座敵台是一次性垮塌，垮塌的時期比較早，內部有可能發現更多古人遺留的文物或遺跡。

尚珩表示，「萬曆通寶」四個字證明該枚錢幣是明朝萬曆年間。一般來說，發現明確紀年的文物，考古學家會將年份作為此遺跡的時間，比如120號敵台從形制上看是萬曆時期修建，後來又出土「萬曆通寶」錢幣，就更加確定此處出土的一系列文物都屬於萬曆年間。

120號敵台自發掘以來，先後發現疑似用於裝填火藥的鐵器、佛郎機的子銃、水缸的碎片、青花瓷的瓷片等。此前，北京長城考古已發現火炮、石雷、佛郎機、箭頭等武器，也發現過水稻、黍、粟等碳化物。

尚珩介紹，將士們將長城敵樓當成臨時的家，無論是戍守、生火、煮飯都在城樓上。至於銅錢為何會出現在敵台的灰燼土中，尚珩分析，通常正在長城上戍邊的將士們是不需花錢，也不會在長城上發工資，「所以我們可以猜測，可能是某位將士把隨身的錢幣弄丟在了這裏，跨越幾百年被我們撿到了」。