非凡75年·政經篇｜中國的脫貧奇跡

2012年至2021年，在中國，平均每3秒就有1個人跨過貧困線，這被視為一個奇跡。中國是怎樣做到的？



新中國成立以來，怎樣實現令8億人脫貧的「奇跡」？



減貧的起步

新中國成立之前，可謂民不聊生。當時全國農業人口約佔88%，但當中超過50%屬於貧農、僱農，處於無地、少地的狀態，所耕種的耕地僅佔總數的14%左右。

新中國成立之初，政府於1950年開始進行土地改革，將封建土地制度，改變為農民的土地所有制。到1953年，土地改革在全國大部分地區實行，3億多農民無償分到了約7億畝土地，並且不必每年向地主繳納約3,000萬噸糧食的地租。這極大解放了農村的生產力，邁出新中國減貧的第一步。

1950年代的土地改革，令農民擁有了自己的土地。到1953年，3億多農民無償分到了約7億畝土地。（Getty/當代中國授權）

1953年至1956年，政府對農業、手工業和資本主義工商業，進行社會主義改造，建立起社會主義基本制度，為從解決貧困問題提供最基本的制度保障。

同時，政府對特別貧困的人口進行社會救濟。據統計，在1952年，全國152個城市常年得到定期救濟的人口超過120萬。

從救濟扶貧到開發扶貧

1978年改革開放後，中國經濟快速發展，國家開始探索新的扶貧道路。

1984年，中央下發《關於幫助貧困地區盡快改變面貌的通知》，指出要「糾正單純救濟觀點」。

1982年，國家啟動「三西」扶貧建設，在甘肅定西、河西以及寧夏西海固進行開發式扶貧，包括建設農業基礎設施等。2012年至2015年，甘肅定西貧困人口減少超過270萬人。（視覺中國/當代中國授權）

1986年，國務院貧困地區經濟開發領導小組正式成立，提出實行「新的開發方式」。同年，中國第一次制定國家扶貧標準，為農民年人均純收入206元人民幣（下同），並確立了重點片區和貧困縣。

從這時開始，有組織、有計劃的大規模扶貧開發，在全國範圍內拉開帷幕，扶貧工作進入歷史新時期。

1994年，國務院印發《國家八七扶貧攻堅計劃（1994-2000年）》，這是新中國歷史上第一個有明確目標、明確對象、明確措施和明確期限的全國扶貧開發工作綱領。該計

劃明確提出「開發式扶貧方針」，指出要「依靠科技進步、開發利用當地資源，發展商品生產」，希望用7年時間，基本解決農村8,000萬貧困人口的溫飽問題。

2000年，因應社會經濟發展，中國調整扶貧標準。按新的標準計算，中國農村貧困人口從1978年的2.5億人減少至2000年的3,209萬人，貧困發生率從30.7%左右降低至3.5%。

脫貧攻堅戰新階段

2011年，中國第三次調整扶貧標準，提高到人均年收入2,300元。在新的標準下，中國貧困人口調整為1.22億。

2012年底，中共十八大召開後，中共總書記習近平表示「決不能落下一個貧困地區、一個貧困群眾」。

湖南湘西花垣縣十八洞村，是「精準扶貧」首倡地。圖為2020年，遊客從十八洞村的「精準扶貧」宣傳牌下經過。（視覺中國/當代中國授權）

歷時8年的脫貧攻堅戰就此拉開帷幕，這被視為人類史上最大規模的減貧運動。

2013年，習近平赴湖南省花垣縣十八洞村考察時，首次提出「實事求是、因地制宜、分類指導、精准扶貧」的理念，這被視為中國能夠打贏脫貧攻堅戰的「法寶」。

所謂「精準扶貧」，主要是針對「扶持誰、誰來扶、怎麼扶」等問題。

國家為貧困人口「建檔立卡」，建立檔案，信息精準到每條村、每一戶、每個人，並於2015年建立全國統一的扶貧開發信息系統，為精準扶貧提供數據支撐。

駐村工作隊於2016年進駐河北石家莊市陳莊鎮後山村，開展扶貧工作，後山村於2018年成功脫貧。圖為工作隊隊員將採集的信息錄入電腦扶貧系統。（視覺中國/當代中國授權）

針對「誰來扶」問題， 國家建立起片（區）為重點、工作到村、扶貧到戶的工作機制。到2015年，每個貧困村都派遣了駐村工作隊，每個貧困戶都有對應的幫扶負責人。截至2020年底，全國累計選派25.5萬個駐村工作隊、300多萬名第一書記和駐村幹部，前往扶貧第一線。

由於貧困的類型和成因千差萬別，扶貧工作也需要因地制宜，「對症下藥」。

政府在不同地區推行不同政策，包括產業扶貧、易地搬遷、生態扶貧、科技扶貧、教育扶貧等等，希望從「輸血」轉為「造血」。

發展電商、光伏、旅遊等產業扶貧，被視為最直接的辦法。截至2020年，貧困地區累計建成各類產業基地超過30萬個，打造特色農產品品牌1.2萬個，發展市級以上龍頭企業1.44萬家。

河北邯鄲，在太行山脈中發展光伏產業，將荒山變成「太陽山」，改變了附近村民的貧困生活。（視覺中國/當代中國授權）

對於一些生存環境惡劣的貧困人口，政府則實施「易地搬遷」，建立新的安置區、扶貧車間、教育機構等，在提供新住所的同時，亦創造就業和教育機會。

截至2020年底，貧困地區累計建成集中安置區約3.5萬個，安置住房266萬餘套，960多萬人搬進新家園並擺脫貧困，當中勞動力就業比例達到73.7%。

同時，政府亦投入大量人力物力，改善貧困地區基礎設施，解決出行、用電、用水、通信的困難，打破發展制約。截至2020年底，全國貧困地區新建及改建農村公路110萬公里，新增鐵路里程3.5萬公里；全國縣級行政區全部接入大電網，貧困村通動力電比例達到100%；光纖和4G通信覆蓋98%的貧困村。

新建的道路便利貧困地區民眾出行。上圖：2018年的貴州畢節市鳴放村。下圖：2019年的鳴放村。（視覺中國/當代中國授權）

從2012年至2020年，中國政府累計投入專項扶貧資金1.6萬億元，貧困地區生活環境明顯改善，貧困人口收入水平顯著提升，人均年收入超過1萬元。

2021年，中國宣佈消除絕對貧困，在現行標準下，9,899萬貧困人口、832個貧困縣，全部成功脫貧。

鞏固脫貧成果

2021年開始，中國政府設立5年過渡期，以鞏固脫貧攻堅成果，確保「不返貧」。

2023年，中國脫貧人口就業規模約3,396萬人，超額完成目標。

2022年5月，廣東惠州塘尾村搭建創業平台，引進種植項目，鞏固脫貧成果與鄉村振興有效銜接。（視覺中國/當代中國授權）

按照世界銀行的國際貧困標準（每人每天1.9美元）計算，改革開放以來，中國讓8億人擺脫貧困，提前10年實現《聯合國2030年可持續發展議程》的減貧目標。

這樣的「脫貧奇跡」亦為人類減貧貢獻「中國方案」。據世界銀行研究報告，中國提出的共建「一帶一路」倡議，令相關國家和地區的760萬人擺脫極端貧困。

新中國成立75載，風雨兼程，滄桑巨變。「當代中國」推出「非凡75年」系列專題，梳理中國在環保、文體、政經、科技4大領域，經歷了怎樣的變遷、突破和發展，歡迎關注：https://www.ourchinastory.com/

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