非凡75年｜中國文化出海「新三樣」：黑悟空帶領網遊走向國際

回顧過去，由新中國成立初期一窮二白，到繁榮發展的新時代，75年間，中國已經從文化輸入國慢慢變成文化輸出國。如今中國的文化影響力早已不可同日而語。



微短劇風行歐美 優質影視劇集「出海」

一集不到2分鐘的劇集裏，歐美「狼人」元素加上「霸道總裁」劇情，會發生甚麼？

這正是現時風行歐美的「海外版」中國網絡微短劇。這些短劇聘請歐美演員出演，但背後製作團隊都來自中國。

抖音海外版TikTok在全球範圍內的成功，相信大家都應該都不陌生，而一些針對海外市場的中國短劇應用程式App，例如ReelShort、ShortTV，甚至一度超過TikTok，登頂海外App下載榜單。 「海外版」中國網絡微短劇風行歐美。（ReelShort網站截圖）

位於美國的第三方數據平台Sensor Tower今年3月發布的《2024年短劇出海市場洞察》報告顯示，2023年中國頭部短劇出海平台的合計下載量達到2,823萬次，淨流水為5,671萬美元，較2022年實現爆發式增長。

其實，網絡微短劇的風靡，只是近年來中國文化出海的縮影。特別是最近幾年，網劇、網文、網遊，已經成為中國文化出海的「新三樣」。它們正在這個飛速變化的時代，以一種全新的方式展示中國。

（當代中國製圖）

回顧過去，由新中國成立初期一窮二白，到繁榮發展的新時代，75年間，中國已經從文化輸入國慢慢變成文化輸出國。如今中國的文化影響力早已不可同日而語。

科幻美劇《大西洋底來的人》（Man from Atlantis），是中國內地引入的第一部美劇，1980年在國內播出時卻引起轟動。（網上圖片）

影視作品不單止是一個個故事，更是貼近地了解其他地方文化、生活的方式。

曾幾何時，中國的年輕人透過引入國內的電影、電視劇等，從不同角度了解到歐美的生活方式和文化；而現時，不僅中國民眾自身的文化生活愈來愈豐富，中國文化作品對海外的影響力亦與日俱增。

除了「短平快」的網絡微短劇，在影視領域，「出海」的中國優質劇集也愈來愈多。

從20多年前加上英文字幕的《還珠格格》被搬上網絡，到後來《甄嬛傳》《琅琊榜》等電視劇在海外吸引不少觀眾，再到《慶餘年第一季》劇集爆火後，迪士尼就預購了第二季的海外獨家發行權，C-Drama（Chinese Drama，中文電視劇），對海外的影響都正不斷增強。

《慶餘年第二季》在迪士尼流媒體平台Disney+上線後，已成為該平台播出熱度最高的中國內地電視劇。（網上圖片）

《2023中國劇集發展報告》顯示，2021年國產劇全年出口總額為5,683萬美元；2022年全年出口額增至8,274萬美元，同比增長45.6%。

現時，在國外一些視頻平台，外國觀眾已能「零時差追劇」。在海外社交平台上，#cdrama的話題下就有數百萬則帖文。

文學作品打下文化出海基礎

在中國文化走出去的浪潮中，文學無疑是重要基石。

不少熱播的短劇都是由中國網文IP改編而來，中國網絡文學敘事手法等，都被海外網文、微短劇廣泛借鑒；

不止網文，Netflix製作的熱播科幻劇集《3體》（3 Body Problem），無疑更是離不開中國作家劉慈欣原作的優秀基礎。

根據劉慈欣著作改編的劇集《3體》，今年在Netflix上線後迅速登上全球熱播劇集榜。（視覺中國/當代中國授權）

《2023年度中國網絡文學發展報告》顯示，2023年，中國網絡文學行業海外市場營收規模43.5億元人民幣，同比增長7.06%；中國網絡文學「出海」作品（包括網絡文學平台海外原創作品）總量約為69.58萬部（種），同比增長29.02%。

同時，中國作家協會2024年4月發布《2023中國網絡文學藍皮書》，顯示中國網絡文學的海外活躍用戶總數近2億人，覆蓋全球大部分國家和地區；

截至2023年末，各海外平台培養近百萬海外的本土作者，簽約作者以「Z世代」為主，創作超過150萬部海外原創作品。

第七屆中國「網絡文學+」大會7月12日在北京開幕，期間舉行創作評論、網絡微短劇、「出海」交流等分論壇。（網上圖片）

網絡遊戲出海帶動中國文化傳播

除了網絡文學和影視作品，在當今年輕人的精神世界裏，電子遊戲已經成為不可忽視的重要一部分，這亦是文化輸出的全新領域。一批優秀中國的遊戲作品，在在世界範圍內贏得了認可。

據統計，2023年，中國自主研發遊戲的海外實銷收入為163.66億美元，規模連續4年超千億人民幣。

第七屆中國「網絡文學+」大會7月12日在北京開幕，期間舉行創作評論、網絡微短劇、「出海」交流等分論壇。（網上圖片）

譬如，風靡全球的開放世界冒險遊戲「原神」（Genshin Impact），就是由總部位於上海的中國遊戲公司米哈遊開發。

遊戲中融入不少中國傳統文化元素，例如中國戲曲、中國傳統節氣、中國壯美的自然風光，讓全球玩家充分感受中式美學和東方意蘊。

2022年8月德國科隆國際遊戲展，一名女子正在玩「原神」。（視覺中國）

「原神」已被譯成10多種語言版本，在全球200多個國家及地區發行，成功在70多個國家及地區位，列遊戲暢銷榜首位。

除此以外的成功案例當然還有不少，例如騰訊旗下的「王者榮耀」等，更是電子遊戲向外傳播中華文化的「排頭兵」。

2024年6月22日，米哈遊最新成果亮相北京國際圖書博覽會，「遊戲+非遺」帶動新風向。（視覺中國）

另外，還有2024年8月發布的國產遊戲「黑神話：悟空」，取材自中國古典文學名著《西遊記》，亦備受全球玩家矚目。不單止反映中國遊戲產業的進步，更呈現中國傳統文化旺盛的生命力。

國產遊戲《黑神話：悟空》以全國各地歷史建築為藍本，畫面精美，製作優良。（視覺中國）

現今世界不斷發展，中國文化向海外輸出和傳播交流的步伐，也沒有停留在那些慣常的宣傳符號和元素，而是跟隨時代發展，藉著新的載體，開拓出更豐富的傳播道路，煥發出新的生命力。

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本文獲「當代中國」授權刊出，為「文體篇」其中一篇文章，更多有關中國文體成就的專題文章，歡迎閱讀：

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