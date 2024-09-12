梅龍高鐵本週六開通！　深圳至梅州最快96分鐘　最高時速350公里

人民網報道，據中國國家鐵路集團有限公司消息，新建龍岩至龍川高鐵梅州西至龍川西段將於本週六（14日）開通運營，車票自今（12日）14時起對外發售。



梅龍高鐵。（網絡資源圖）

梅龍高鐵。（無線梅州）

龍龍高鐵梅州至龍川西線路示意圖。（國鐵集團）

據了解，梅州西站至龍川西、廣州東、深圳北站間最快29分、1小時47分、1小時36分可達。

此前，深圳到梅州西站的火車，用時大約在180分鐘。而梅龍高鐵建成後，與贛深、梅汕高鐵銜接，可實現梅州市與廣州市、深圳市間最快約90分鐘通達。

鐵路12306平台顯示，9月14日由深圳北出發到梅州西的G8456次列車，歷時1小時46分，二等座售價為192元（人民幣，下同），一等座售價為308元，目前均已售罄。

深圳北到梅州西的多輛列車車票均顯示售罄。（12306截圖）

龍龍高鐵起自福建省龍岩市龍岩站，途經廣東省梅州市，終至廣東省河源市龍川西站，線路全長290公里，按龍岩至武平、武平至梅州西、梅州西至龍川西三段建設，龍岩至武平段2023年12月26日已開通運營，武平至梅州西段正在建設中。

此次開通的梅州西至龍川西段線路全長98公里，設計時速350公里，設梅州西、興寧南、五華、龍川西4座車站，其中興寧南、五華站為新建車站，其餘為既有車站。

梅龍高鐵正線全長93.982公里，設計行車速度350公里/小時。（掌上梅州）

據了解，龍龍高鐵梅龍段建成通車後，最高時速按350公里運營。經龍龍高鐵梅龍段、贛州至深圳高鐵，在梅州西站至廣州東站、深圳北站間分別開行動車組列車30列、26列，最快分別1小時47分、1小時36分可達，較此前經由梅州至汕頭高鐵、廣州至汕頭高鐵、杭州至深圳高鐵運行的動車組列車分別壓縮2小時05分、1小時02分，梅州、龍川至粵港澳大灣區各城市時間大幅壓縮。