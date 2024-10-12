青藏航線未來主力機型　C919高原型有甚麼不同？

國產大飛機C919技術已成熟，正朝着系列化方向發展，研發中的C919高原型，更有望成為未來青藏高原航線的主力。C919高原型有何特點？它與C919標準型有甚麼分別？



C919高原型縮短機身以減重

飛機可以飛上萬米高空，但要在高原或高高原機場升降，卻不是易事，這正是C919高原型與標準型大有不同的原因。（視覺中國/當代中國授權）

高原機場海拔高，空氣稀薄，飛機升力會減低；空氣稀薄又代表着氧氣更少，這會讓飛機引擎（發動機）推力下降，所以飛高原航線的飛機必須解決動力的問題。

解決動力問題有兩條路線，一是飛機本身已裝備或換裝足夠強勁引擎，確保能有足夠動力在高原機場起飛。

二是減重，而減重可以是標準型飛機大幅減少載運量，但更高效率的方式，便是把飛機直接造得短一點，並減少載客量，以在同樣的引擎下達到「大馬拉小車」的效果。

正在研發之中的C919高原型，走的就是「縮短」路線。

西藏航空購49架C919高原型

西藏航空訂購C919高原型，並將參與該型客機的研發工作。圖為西藏航空C919高原型塗裝效果。（網上圖片）

事實上，在中國國產航空引擎技術尚未成熟，外購又面臨「卡脖子」的情下，要靠換裝強勁引擎來打造C919高原型，可能更困難。

C919高原型機身會縮短多少？2024年2月舉行的新加坡航展上，生產C919的中國商飛與西藏航空公布了40架高原型C919的訂單。當時傳媒報道稱，這款飛機機翼長度、引擎型號與標準型一致，但機身將縮短3.6米，全長大約是34米。

因為機身縮短了，它的座位數會減少18個，而舷窗數目也會從42個減至34個；算舷窗數目，應該是未來辨別C919標準型和高原型的最簡單方法。

另外，C919高原型的航程也會稍減，大約是3,000公里，但已足以應付中國多數高原航線。

C919研發之初已考慮高原型

2024年9月，國產C919（右）和ARJ21（左）相聚拉薩機場，其中的C919將為研發高原型作環控、航電、動力裝置等試驗。（網上圖片）

目前中國高原航線用得最多的是空中巴士（空中客車）A319，它就是A320客機的縮短版。

A319等高原型飛機都是後期才從標準型衍生出來的，但C919研究之初已充份考慮發展高原型，加上中國有最豐富高原飛機運作經驗，所以外界相信C919高原型性能應該比其他「對手」更出色，並可望成為青藏高原和其他高原航線主力。

中國有超過40個高原機場（1,500米以上）和「高高原」機場2,400米以上，全球最多，對高原型飛機的需求也最大。

C919高原型的研發工作正在進行中，2024年9月，一架C919從四川成都雙飛抵西藏拉薩貢嘎國際機場，展開環控、航電、動力裝置等試驗，為C919高原型研發奠定基礎。

除了高原型 C919還有加長型

系列化是C919必然發展方向，高原型和加長型只是第一步。（網上圖片）

有報道稱，C919高原型或於2027年亮相。

當然，未來的C919高原型不單是機身縮短，它還必須有特別的供氧和供壓系統，以應對萬一出現的失壓事故，對航電系統要求亦更高。

最後補充一點，C919除了「縮短」的高原型外，面對中遠程民航運輸市場的加長型亦將面世。

C919加長型據報全長45米，比標準型多7米多，採用兩艙佈局時可搭載210乘客，航程4,500公里；除了機身，它的機翼和引擎也將進行適應性改進。

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