《黑神話·悟空》上線近兩月，各位「天命人」熬夜通關遊戲的熱情逐漸向文旅端延伸，遊戲主要取景地——山西，在十一假期爆火，迎來了「潑天富貴」。提起山西的古建築，雲岡石窟、佛光寺早已聲名在外，玉皇廟、小西天也在遊戲發行後，後來居上成為熱門景點，迎來客流量高峰。但在山西，被梁思成稱為「海內孤品」的華嚴寺，卻一直名氣不大。它雖存在得很低調，卻是中國古代建築的範本，還牽涉着梁思成和林徽因的往事。

林粱山西考古之行首站

「樑上君子、林下美人」，在20世紀的中國，這對名門之後、才子佳人的結合不僅傳唱出了一段愛情佳話，還繪就了中國建築史上極為燦爛的一筆。

懷着「中國人一定要寫出自己的建築史」的信念，1933年9月4日，梁思成與林徽因從北京西直門火車站出發，經張家口，一夜舟車勞頓後，抵達了山西大同。這是梁思成、林徽因等中國營造學社（中國首個研究古建築的私立學術機構）同仁第一次奔赴山西，首站便是大同華嚴寺。

「殿面闊九間，巍然壓台上，餘輩遽窺全豹，不期同聲驚訝，嘆為巨構。」梁思成在《大同古建築調查報告》中這樣記錄初入華嚴寺的驚喜之情。

初至華嚴寺，一行人的考察測繪工作立即展開，對寺廟的佈局、特徵、物件有了基礎的掌握：寺廟整體分為上下兩寺，依東西軸線而建，佈局嚴謹，規模宏大。上寺以大雄寶殿為中心，分為兩院；下寺以薄伽教藏殿為中心。除兩座主殿為遼金時期建築外，其餘皆為清朝時期重建。寺內的遼金建築、小木作天宮樓閣、彩塑、壁畫等各類文物均居同類作品中的上乘。

華嚴寺全景。（中新社發 派古/攝）

現存的老照片裏，我們還能看到梁思成滿面風塵爬到寺內大梁上的情景，也看到長髮挽起、穿着幹練的民國女神林徽因站在大殿屋頂，依偎在一尊高她三倍的彩塑大佛下面認真測量記錄的樣子。

今天，我們仍然可以憑藉老照片中的場景，想象二人實地考察時的激動之情：走進薄伽教藏殿，映入眼簾的是殿中「天宮樓閣」模型——這是中國現存唯一的遼代小木作；調整視線焦點，還可見殿內佛壇上供奉着遼代塑像31尊，中間是釋迦牟尼佛為主尊的彩塑，左邊是以過去燃燈佛為主尊的雕像，右邊是以未來佛彌勒為主尊的彩塑，均為中國現存遼代彩塑藝術的珍品，佛壇外圍四角佈置着四大天王，在全國獨此一例；再登高細看，在殿內四椽栿底，赫然有兩處題字，這些題字提供着關於始建者身份和建寺時間的珍貴訊息，對於研究華嚴寺的歷史沿革具有重要價值。

梁思成和林徽因在此對華嚴寺進行了細緻考察，並在1937年再次進行詳細的測繪和研究。在考察中，他們對華嚴寺的建築結構、雕刻藝術以及歷史價值進行了深入的分析和記錄。

實地考察打破日本偏見

二人的兩次實地勘測和記錄固然意義重大，但早在1901年，日本建築學者伊東忠太就先一步來到山西，對華嚴寺做了測繪，完整地記錄下了這座寺廟的建築結構與規格，並推斷華嚴寺建於金代。沉寂了近千年的古寺——華嚴寺在那時就已被發現了。

因此，當伊東忠太后來受邀到營造學社演講，建議將來中日合作研究中國古建時，提出：「中國學者負責在書齋裏查閲文獻，日本學者負責進行田野考察。」

這讓梁思成非常不服氣，他在自己第一篇真正意義上的古建築考察報告中提出：「近代學者治學之道，首重證據，以實物為理論之後盾，俗諺所謂『百聞不如一見』，適合科學方法。故研究古建築，非作遺物之實地調查測繪不可。」因此，實地測繪華嚴寺，梁思成已心心念念許久。

據相關記載，在抵達華嚴寺之前，梁思成林徽因就在書上看過伊東忠太拍的一些照片，可真正到了現場，古剎壁畫，滿殿神佛，仍讓一行人深覺震撼。

華嚴寺內部一角。（中新社發 陳曉東/攝）

梁思成掏出隨身帶着的《營造法式》（中國第一部古建築著作，宋代李誡著)，與華嚴寺薄伽教藏殿中的每個細節逐一比對。他又驚又喜：《營造法式》裏的很多繁雜的細節，在華嚴寺都可以找到。在他眼裏，華嚴寺簡直就是一個「活」的「古建築標本」。

過程中，梁思成對華嚴寺薄伽教藏殿的建造年代進行了重新考證，並認定其建於遼代。這一發現有力打破了此前日本學者關於「華嚴寺建於金代」的定義，對於研究遼代建築和歷史具有重要意義。

浸潤着遼金文化的千年古寺

的確，作為遼金時期的佛寺建築，華嚴寺在保留漢族傳統建築風格的同時，也融入了契丹和女真的民族元素，是獨一無二的建築範本。

首先，華嚴寺的山門、大殿均用廡殿頂，閣用重檐歇山頂，顏色帶特殊的青灰色。殿堂內部大量採用了減柱和移柱，大殿建在了高高的月台之上，台前還有牌坊和鐘鼓亭等等，這些都具有鮮明的契丹族建築特徵。

其次，寺內主要建築均坐西朝東，與坐北朝南的傳統寺廟相比，顯得十分特立獨行。這一佈局和契丹人對太陽的崇拜有關：他們的建築多面向東方，以迎接每天的日出，有着「以東為尊，逐日而居」的生活習俗。

儘管華嚴寺的主要建築為坐西朝東佈局，但寺內的一些建築，如海會殿，依然保留着傳統漢族建築的坐北朝南佈局。這表明在遼代，契丹族與漢族的文化傳統得到了融合。而且，華嚴寺的建造也採用了漢族熟練工匠的技術和風格。

文化的融合不僅體現在華嚴寺的建築佈局方面，也體現在塑像中。觀察寺內的塑像，即可發現其既有唐代風格的延續，又展現着遼金文化的個性。譬如，更加註重面部神態，衣飾豐富、華麗卻不張揚，人物更具動感，體態各異。

塑像中其中最為人們津津樂道的，是薄伽教藏殿內一尊合掌露齒的脅侍菩薩，因其獨特的微笑和露齒的表情而被郭沫若、鄭振鐸等多位學者譽為「東方維納斯」。

這座塑像面形豐滿，體態秀美，合掌微笑，婉麗動人。其神態在某種程度上打破了傳統佛教造像的嚴肅風格，是研究遼代文化、宗教信仰和雕塑藝術的重要實物資料。1982年，「東方維納斯」成為遼代彩塑郵票上的點睛之筆，讓更多的人領略到了遼代藝術的魅力。

梁思成對華嚴寺「海內孤品」的評價並非誇大其詞。華嚴寺具備遼代地宮、金代建築、明代塑像、清代壁畫四朝合一的壯美景觀，千年間，幾經戰火，又經多次修繕，才基本恢復到明代以前的規模。

「世事熙熙，從來富貴無了局，到此說了就了；人生攘攘，自古名利難放下，於斯當放便放」。如今華嚴寺普光明殿前的一副楹聯，常常引起許多遊客的凝思。