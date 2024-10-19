深圳版「釜山膠囊小火車」爆紅！大鵬半島也能有韓劇浪漫　附交通

韓國釜山膠囊列車近日在網上走紅，不少人被它的外型與臨海美景深深吸引，如今在深圳也能體驗到這種韓式浪漫了。



在深圳大鵬新區雲海天使灣，近日新落成一個美麗樂園，在臨海高處設有釜山同款小火車，能夠飽覽無盡海景；小火車下有一片沙灘，設有海中鞦韆，打卡一流。陽光與海灘，夢幻氛圍感拉滿，難怪成為深圳新晉遊樂地標。

搭深圳版「釜山小火車」 看無敵海景

陽光穿過雲層，灑在波光粼粼的海面上，崖坡上的小火車蜿蜒前行，與悠然的大海交織出一幅動人的畫卷。這個在韓國釜山的浪漫景緻，現在於深圳大鵬新區「複製」出來了。

深圳版小火車位於大鵬新區雲海天使灣，此處是新落成的景區，自國慶日開始試運營，旋即在網絡平台上走紅，成為深圳旅遊的熱門話題。

小火車及路軌位於海邊山崖上，一列兩個車廂，車身藍白色，每個車廂可以容納2至4人。小火車沿蜿蜒的海岸線緩緩前行，坐在車內，前面是一望無際的海景，有種「大地在我腳下」的豪情，也有如進入宮騎駿的漫畫世界。

必去琉璃海灘及海中鞦韆

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崖下是天使海灘，以其琉璃般的水質而聞名，海水清澈見底。淺水處設有一個由幾根木頭搭建而成的原始鞦韆，隨風搖曳，坐上打卡非常「出片」。沙灘上有大片用花朵布置的花船，浪漫滿天。

這裏還有一系列水上運動，有獨木舟、快艇、風帆，立槳衝浪等，供遊客盡情享受刺激與暢快。

鯊魚泳池 梅花鹿花園極吸晴

海灘以外，天使灣還有其他亮點。這裏設有一個無邊的泳池，泳池有鯊魚出沒，是不是很令人驚嚇？在專業人員指導下，你可以近距離觀察和接觸鯊魚，感受那份難以言喻的震撼。

岸上還有一個綠野仙境，有大片草地，還有梅花鹿低頭吃青草，偶爾還會抬頭好奇地打量遊客。你可以近距離觀察牠們，也可以親自投食，當然要小心別打擾牠們的生活，共同享受大自然的寧靜與美好。

深圳「釜山小火車」

地址：深圳大鵬半島雲海天使灣

交通：乘坐E11到大鵬中心1站轉M583到雲海山莊站下車

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