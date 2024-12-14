深圳美食｜正宗潮汕滷水鵝嚐「澄鵝」　一鵝八吃16斤澄海獅頭鵝

「萬物皆可滷」，滷鵝在潮汕餐桌上有着不可撼動的地位，無論是大街小巷，還是逢年過節都少不了滷鵝的蹤跡。



説到至出名的滷鵝，澄海老蘇南地區的滷鵝口味更是地道正宗。想要拿到滷獅頭鵝的滿分答卷？跟着主打蘇南風味滷鵝的深圳潮汕菜館「澄鵝」，記下下列的知識點，「上岸」就是這麼簡單！

秘籍一：地道潮汕味，只選澄海獅頭鵝

滷鵝必須要是獅頭鵝，獅頭鵝只在潮汕地區生存，其馳名程度，光是澄海的名號出場，就秒了許多鵝啦！

秘籍二：韓江邊生長，散養120-130天

無污染的韓江邊是獅頭鵝至佳的生長地，散養120-130天，體重平均16斤的獅頭鵝才是達標的好鵝！

秘籍三：不夠優秀不上桌，從頭到腳都是寶

獅頭鵝全身上下都是寶，鵝肝肥美，鵝掌筋道彈牙，鵝頭更是金貴，百天大小的滷全鵝售價千元都是正常範圍。

一隻地道滿分鵝，原來是這麼做出來的

18味草本秘製滷料，26年匠心傳承

澄海蘇南滷鵝的靈魂，就藏在「澄鵝」秘製的18味香料滷水之中，每一滴都凝聚着匠心獨運。潮汕之地，家家户户滷水各異，風味萬千，而澄海滷鵝，憑藉其獨特配方，在潮汕美食版圖上熠熠生輝，成為遠近聞名的味覺地標。

三浸三吊，2小時慢火精滷

滷鵝每一道工序都十分講究，一招一式都是澄鵝獨門真功夫。每隻鵝重量不同，肥瘦不同，鵝齡不同，母鵝公鵝體型不同，滷的時候也是有區別的，只有做了幾十年的老師傅才能瞭如指掌。

潮州滷鵝的顏色無需老抽等外在色素加持，全憑老滷中的糖分在糖化後呈現鮮亮的棗紅色，油亮而有光澤。獅頭鵝在滷水中小火慢熬2小時後，便要吊湯翻面進行「三浸三吊」，讓滷湯的精華滲入鵝肉的每一寸。「澄鵝」的師傅，吊一次都比別人吊三次香！

20+年潮汕師傅，每日現滷現賣

澄鵝各店裏都是20+年的潮汕老師傅掌廚，吃的就是地道！為了呈現鵝肉最佳口感，「澄鵝」每日現滷現賣，現點現斬，想吃到新鮮熱辣的鵝，記得準時！不只是滷鵝，炒菜、燉菜、海鮮、砂鍋粥、潮汕小吃等都是現點現做，在這裏，講究還原潮汕的家常地道。

一鵝八吃，開啟吃鵝盛宴

粵菜無雞不成宴，潮宴則無鵝肉不滂派。想要一次品嚐到滷鵝的各個精華部位？點上一盤澄鵝八珍就夠！集鵝肉、鵝掌、鵝翼、鵝頭、鵝頸、鵝臉、鵝肝、鵝蛋、豆乾於一盤，不僅是每頭獅頭鵝的成名代表作，也是潮汕招待宴請的頭牌菜！

+ 5

夾起一塊鵝肉，蘸上蒜泥白醋，簡直一口入魂！裹滿滷汁的鵝掌，鹹香軟糯，富有嚼勁，一吃就停不下來！粉肝嫩滑細膩，滷得很入味，搭配秘製滷汁，口感更上一層！每一個部位可圈可點，鹹香爛的蘇南風味直叫人讚不絕口！

一份澄鵝八珍就足夠3-4人享用，經過秘製滷水烹製過的各個部位，入口鮮嫩緊緻，口感豐富，咀嚼時每一根肉質纖維都能被清晰捕捉，滷香味在舌尖縈繞。

還有這些地道潮菜，潮州人吃了都愛👇👇👇

+ 8

1. 潮汕特色炒魚麵

新鮮魚肉手工錘打而成的魚麵，雖然工序複雜，但口感香滑爽口、鮮甜嫩滑，還能保持鮮魚的原汁原味。胡蘿蔔、肉沫、雞蛋、豆芽..……搭配魚麵，入口爽滑彈牙、韌性十足，每一筷子都是大滿足！

2. 砂鍋鮮焗金鯧魚

砂鍋鮮焗金鯧魚，沒有多餘的調味料，大火焗出金鯧魚的鮮味，吃起來鮮嫩鹹香，肉質細嫩，口感十分鮮甜，好吃到白飯都得多添一碗。

3. 潮汕芋泥香酥鵝

芋泥香酥鴨經常見，芋泥香酥鵝吃過嗎？鵝肉的鮮嫩與芋泥的綿密交織在一起，形成了層次豐富的口感。一口咬下，首先感受到的是酥脆的外皮，接着是芋泥的綿密和鹹香入味的滷鵝肉，口感甜香軟糯，甜品腦袋狂喜，完全不膩！

4. 潮汕地道生醃蝦

雪糕口感説的就是他家的生醃蝦！新鮮的蝦肉醃製後微微泛着透明的粉色，蘸上秘製醬料，感受清甜的蝦肉在舌尖上舞動，入口即化的口感，一口一隻越吃越上癮！

5. 南澳珍珠苦瓜煲

廣東人善烹苦瓜，這南澳的白珠苦瓜卻有些不同，它苦味清淺、味淳肉糯，吃起來更覺甘甜。再加上煸香的五花肉和南澳珍珠苦瓜一同燜制，入口層次感十足。

6. 青橄欖燉湯

廣東煲湯文化遠近聞名，一餐廣東菜怎麼能少了老火靚湯呢！澄鵝的青橄欖燉湯入口清新，湯清而不濁，肉香四溢，還有淡淡的甘甜味。

7. 鮮蝦乾貝砂鍋粥

主食就交給熱氣騰騰的鮮蝦乾貝砂鍋粥，一鍋粥綿軟香滑、粒粒分明，集齊鮮蝦乾貝等海鮮，料足味濃。粥喝起來沒有腥氣，米香和海鮮的鮮味相輔相成，唇齒間盡是清甜，一碗落肚，胃裏舒坦得很。

堅持26年每日現滷現賣，傳承潮汕飲食文化精髓

講起資歷和輩分，澄鵝可是滷鵝界的老大哥，他是以滷獅頭鵝為招牌的地道潮菜館。二十六年口碑保障，發家於汕頭，老闆更是汕頭獅頭鵝協會會員，在深圳開一家火一家！

澄鵝堅持每日現滷現做現賣，用好食材做出地道潮汕家常風味。不愧是讓深圳人天天排隊的滷鵝店，靠這口蘇南風味的澄海獅頭鵝圈粉無數，來晚了可是會吃不上的！店裏還可以真空包裝作禮盒手信，佳節送人至適合不過了！

這裏不僅是街坊客的聚集點，更吸引了一眾年輕人前來打卡。它不僅僅是一家潮汕菜餐廳，更是代表着潮汕飲食文化的精髓和傳承。無鵝肉，不滂派！

澄鵝店舖資料

營業時間：11:00-21:00



東海繽紛天地店

地址：深圳福田區東海繽紛天地負一樓B1056-B1057號

電話：0755-82299080／18126231241



石廈時代廣場店

地址：深圳福田區石廈北二街石廈時代廣場3樓308A

電話：0755-23603455／18902482866



雲城萬科店

地址：深圳南山區打石二路萬科里四期L3層L301號

電話：0755-86703229／19065164066



龍華天虹購物中心店

地址：深圳龍華區天虹購物中心負一樓B109號

電話：0755-23767029／18902482855



福永益田店

地址：深圳寶安區寶安益田假日天地L2層04號05號鋪

電話：0755-23604355／18902482868



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