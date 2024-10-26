中國也有「死海」！　運城鹽湖——沉醉迷人的七彩幻境

有一個地方可以讓你感受死海載浮載沉的樂趣，也可以讓你觀賞七彩斑斕的美景，大家猜到這個地方在哪裏嗎？

原來在山西省運城市有一個被譽為「中國死海」的鹽湖，運城鹽湖的湖水會隨着氣溫等及礦物變化，呈現五顏六色的變幻美景，令人歎為觀止。事不宜遲，馬上跟着編輯來趟線上旅遊，一起進入運城鹽湖的彩色國度吧！



4000年山西運城鹽湖 被譽為「中國死海」

運城鹽湖位於中國山西省西南部運城市境內，是世界三大硫酸鈉型內陸鹽湖之一。

運城鹽湖是個古老而又典型的內陸鹹水湖，據資料記載，它誕生於新生代第三紀喜馬拉雅構造運動時期，迄今已有4,000多年的開發歷史，在眾鹽湖中可謂「長老級」。

運城鹽湖有4,000多年的開發歷史，是山西省化工產品的重要原料地。這裏產出的無水硫酸鈉，在上世紀九十年代，曾佔全國總量的65%。（視覺中國/當代中國授權）

運城鹽湖湖面海拔超過300米，最深處約6米，總面積逾130平方公里。運城鹽湖的鹽含量類似中東的「死海」，人們在水中可以漂浮不沉，因此被譽為「中國死海」。

每年，數以萬計的遊客慕名前來，大概都是為了親身感受「死海」載浮載沉的樂趣，與友人一起打卡，分享這個獨有的旅遊體驗到朋友圈中。

運城鹽湖仿佛倒翻的調色盤 色彩絢麗如畫如夢

來到運城鹽湖，相信一定會被它那宛如七彩「調色盤」的景致迷倒。每逢夏季，鹽湖因為湖水溫度上升，湖中的藻類迅速繁殖，藻類會在鹽池中呈現出各種顏色，令光線折射而出現層次不同的繽紛色調。

每逢夏季，鹽湖因為湖水溫度上升，湖中的藻類迅速繁殖，藻類會在鹽池中呈現出各種顏色，令光線折射而出現層次不同的繽紛色調。（YimvAn@小紅書/當代中國授權）

每逢夏季，鹽湖因為湖水溫度上升，湖中的藻類迅速繁殖，藻類會在鹽池中呈現出各種顏色，令光線折射而出現層次不同的繽紛色調。（YimvAn@小紅書/當代中國授權）

每逢夏季，鹽湖因為湖水溫度上升，湖中的藻類迅速繁殖，藻類會在鹽池中呈現出各種顏色，令光線折射而出現層次不同的繽紛色調。（YimvAn@小紅書/當代中國授權）

每逢夏季，鹽湖因為湖水溫度上升，湖中的藻類迅速繁殖，藻類會在鹽池中呈現出各種顏色，令光線折射而出現層次不同的繽紛色調。（YimvAn@小紅書/當代中國授權）

形狀不規則的鹽湖散落在廣闊的大地上，有些圓圓的、有些橢圓形的，還有些方方正正的，而湖水有的是紅色、粉紅色、紫紅色、淡綠色及褐綠色，在航拍鏡頭下，宛如調色盤上的水彩，非常特別。

隨着氣溫回升，山西運城鹽湖呈現出色彩斑斕的美麗景觀，從空中俯瞰，好似一塊巨型調色板。（瞿小頭@小紅書/當代中國授權）

湖水顏色除了受溫度影響外，原來與湖水中的礦物質含量和藻類濃度也有關。在硫酸鎂的含量較高的時候，運城鹽湖的湖水就會呈現出美麗的紅色，從山上俯瞰下來，好比一塊珍貴的紅寶石。

而當湖水中的硫酸鈉含量較高時，湖水則呈現鵝黃色，令人耳目一新。運城鹽湖中部分綠藻生長較豐富的湖泊，湖水看上去就像一塊翠玉嵌在大地上，美麗如畫，實在不得不驚嘆大自然的鬼斧神工。

鹽湖湖水的色彩與水中的礦物質含量和藻類濃度有關。在硫酸鎂含量較高時，湖水會呈現紅色。（視覺中國/當代中國授權）

體驗鹽療溫泉 參觀鹽博物館 深入了解運城千年鹽文化

除了觀察七彩鹽湖的戶外遊覽外，在運城市內還有室內保健養生館，讓人體驗到鹽湖溫泉、礦鹽理療及黑泥養生等，充分發揮鹽湖的豐富天然資源。

例如，鹽湖附近設有黑泥沐浴，大家可將鹽湖黑泥抹在身體部位，除眼睛和嘴唇等以外，黑泥的豐富礦物質滲入皮膚皺紋和毛孔，據知可促進皮膚新陳代謝，愛美的姊妹們一定不會錯過！

2021年，河東池鹽博物館於山西運城開幕，展出以鹽文化為主題的文物、雕塑等，通過介紹鹽池的歷史及發展，向觀眾展現運城傳承了5,000年的鹽文化。（酒先生@小紅書/當代中國授權）

2021年，河東池鹽博物館於山西運城開幕，展出以鹽文化為主題的文物、雕塑等，通過介紹鹽池的歷史及發展，向觀眾展現運城傳承了5,000年的鹽文化。（酒先生@小紅書/當代中國授權）

2021年，河東池鹽博物館於山西運城開幕，展出以鹽文化為主題的文物、雕塑等，通過介紹鹽池的歷史及發展，向觀眾展現運城傳承了5,000年的鹽文化。（酒先生@小紅書/當代中國授權）

城內亦有養生温泉和鹽療小館，利用地熱礦泉水，配合鹽療及泥療，為遊客在行程中充電。

大家日後計劃山西之旅時，不妨將「七彩鹽湖」放入旅程清單，前來看看運城市猶如調色盤的絢麗自然風光，相信一定令大家大開眼界！

旅遊小資訊

山西運城鹽湖

地址：山西省西南部運城市境內

開放時間：

4月至10月：星期一至日，上午8時至下午6時半

11月至3月：星期一至日，上午8時半至下午5時半

建議逗留時間：半日至一日

本文獲「當代中國」授權刊出，歡迎關注：https://www.ourchinastory.com/

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