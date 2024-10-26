中國首顆原子彈為何叫「邱小姐」　它還有「梳妝枱」要「梳辮子」

中國首顆原子彈有名字？這可能很多人沒聽說過，或更讓大家意外的，是這名字很「淑女」，似乎難與它的驚天威力聯想到一起；中國首顆原子彈就叫「邱小姐」。



絕對保密 防止敵對勢力破壞

中國首顆原子彈「邱小姐」，是安裝在百米塔架上引爆。小圖為工作人員把「邱小姐」吊運上塔架。（網上圖片）

為甚麼叫「邱小姐」？

研製原子彈的詳情和進度，是中國的頂級機密，這既涉及戰略問題，也涉及安全題。在複雜的世界大環境中，某些敵對勢力為阻止中國擁有核武器，會無所不用其極，中國核設施、科研機構或會成為破壞、打擊的目標，甚至核專家也會遭暗殺。

這絕非危言聳聽。後來公開的資料顯示，台灣方面和美國有派遺潛伏特工，或者空投突擊小隊深入中國內陸，破壞中國核設施的計劃。美國更曾一度考慮與「死敵」蘇聯聯手，用戰術核武打擊中國核試重地——新疆羅布泊，圖徹底摧毀所有設施。

那時，中國研發原子彈之初，曾得到蘇聯協助，可是雙方隨後關係已徹底破裂，由兄弟變仇敵。

有「梳妝枱」 要「梳辮子」

中國首顆原子彈成功爆炸，後來有傳媒稱之為「邱小姐出閣」。（視覺中國/當代中國授權）

所以為謹慎計，各方高度戒備，涉及原子彈的一切都要絕對保密，西北各核武基地與北京之關的通信，關於原子彈的都要用上代號或密語；因為原子彈的彈體呈球形，工作人員便以「球」的諧音，稱之為「邱小姐」。

有報道則指出，後來擬定正式密語表時，上級覺得「邱小姐」似乎不太適合，於是把它改為「老邱」；「老邱」也成了中國首顆原子彈正式代號。不過，工作人員叫「邱小姐」習慣了，所以這名字繼續沿用，後來也更常被提起。

有了「邱小姐」，此後的「密語」便順理成章：裝放原子彈的設備是「梳妝枱」；連接引爆雷管的一條條電纜線，是「邱小姐」在「梳辮子」；組裝原子彈叫「穿衣服」；原子彈在裝配車間是「住下房」；原子彈吊上爆炸塔架，叫「住上房」......

1964年10月，中國第一顆原子彈，從青海金銀灘研製基地運到新疆羅布泊試驗基地。當月的16日下午2時59分40秒，「邱小姐」在百米塔台上成功爆炸，強光閃亮，天地轟鳴，巨大蘑菇雲直上藍天。

「邱小姐」奠定了中國核武基礎，沒有首顆原子彈的成功，就不可能有後來更先進的核武器。圖為中國現役最先進核武「東風-41」戰略導彈。（網上圖片）

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