台灣花蓮地震｜921大地震後最大規模　專家：威力相當32顆原子彈

台灣花蓮近海今日（3日）上午發生7.2級地震，為自1999年9月21日的「921大地震」後，最大的地震規模。地震專家表示，今次地震，威力相當32顆原子彈。



據前中央氣象局地震測報中心主任郭鎧紋介紹，921大地震規模達7.3級，釋放能量的威力約46顆原子彈，且當時餘震多，短至每分鐘都有，且震央在南投，是在西部人口較密集的都會區，因此傷亡慘重。

至於今日的地震，威力約為32顆原子彈，能量較小，也有出現多個規模6.5的餘震。郭指，今次震央在東部外海，盡管損傷不如921，但仍發布大海嘯警報，呼籲離海岸較近的民眾要注意安全，盡量遠離海岸。

相關新聞：台灣地震｜花蓮有大樓傾斜近45度 早餐店整層崩毀 泳池搖成瀑布（點圖放大閱覽）

+ 1

據台灣中央氣象局消息，震央位置在台灣東部海域、花蓮縣政府南南東方25.0公里，深度為15.5公里。據指出，全台均有震感，台北市、新竹等地震感強烈。

氣象署地震測報中心表示，今次為地震震度改制之後，台灣首有達6強的地震，後續仍可能會有餘震。氣象署也發布海嘯警報，地震可能引發海嘯影響台灣，特此發布海嘯警報，提醒沿海地區民眾提高警覺嚴加防範，注意海浪突然湧升所造成的危害。