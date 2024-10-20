中國為何必須研製原子彈？毛澤東：沒這個東西要受人家欺負

1964年10月16日，中國首顆原子彈爆炸成功，伴隨着驚天一響，中國人挺起了脊樑，從此以嶄新姿態屹立於世界民族之林。



在中國首顆原子彈爆炸成功60周年之際，讓我們重溫研製原子彈的曲折經過，了解中國為何必須研製原子彈。



美國威脅用30顆原子彈轟炸中國

朝鮮戰爭期間，中國遭到美國的核威脅，這是中國領導人決心研製原子彈的其中一個原因。圖為志願軍跨過鴨綠江，抗美援朝。

朝鮮戰爭期間，中國遭到美國的核威脅，這是中國領導人決心研製原子彈的其中一個原因。圖為志願軍跨過鴨綠江，抗美援朝。（網上圖片）

人類上世紀30年代便發現原子能的巨大能量，而世界率先研製原子彈的國家是二戰時期的德國，但因為計算錯誤，研究停止；負責計算的物理學家海森堡是意外算錯，還是故意算錯，至今依然是謎。

美國於是後來居上，於1945年7月成功進行世界首次原子彈試驗。同年8月，美軍在日本廣島和長崎投下兩顆原子彈，造成超過20萬人死亡，世界見識了原子彈的威力。此後蘇聯、英、法等大國不甘落後，紛紛投入巨大人力物力研發，力求盡快擁有該劃時代武器。

1949年新中國成立，百廢待興。惟不到一年後，朝鮮戰爭便爆發，美軍把戰火燒向中國邊境，中國被迫派志願軍跨過鴨綠江，開始轟轟烈烈的抗美援朝。

1951年，美軍在朝鮮戰況不利，統帥麥克阿瑟竟提出要用20至30顆原子彈轟炸中國東北，消息震驚世界。

毛澤東：沒這個東西要受人家欺負

毛澤東對核武器的作用有深刻思考，對中國核武發展影響深遠。

毛澤東對核武器的作用有深刻思考，對中國核武發展影響深遠。（網上圖片）

雖然這瘋狂計劃最終沒有實行，但這已令中國領導人切身體會到核威脅，並認識到中國也須有此「重器」，才能維護主權。

毛澤東1955年就明確地表示：「我們不但要有更多的飛機和大炮，而且還要有原子彈。在今天的世界上，我們要不受人家欺負，就不能沒有這個東西。」

此後中國朝着這目標前進，並在「老大哥」蘇聯協助下着手研究；蘇聯1949年成功爆炸首顆原子彈，是全球第二個擁有核武國家。

可是「外援」只維持了很短時間。不久後，中蘇因為意識形態等原因，關係出現裂痕。

蘇聯撕毀援助協定 中國自力更生

青海的金銀灘是中國第一個研發核武基地。中國第一顆原子彈就是在這裏裝上火車，運往羅布泊進行爆炸試驗。小圖為中國原子彈理論設計負責人鄧稼先。

青海的金銀灘是中國第一個研發核武基地。中國第一顆原子彈就是在這裏裝上火車，運往羅布泊進行爆炸試驗。小圖為中國原子彈理論設計負責人鄧稼先。（網上圖片）

1959年6月，蘇聯單方面撕毀援助協定，中國原子彈研發頓時陷入窘境。

不過中國人不會放棄。一個月之後，自力更生研發原子彈的計劃，被定名為「596工程」；596，就是蘇聯撕毀協的59年6月，這代號要展示的是臥薪嘗膽，誓要拿出「爭氣彈」之雄心壯志。

當時中國科技和工業基礎非常薄弱，又值中國經濟最困難之際，成功似極之遙遠。但參與工程科學家、科技工作者們憑理想信念，隱姓埋名，在極困難環境中攻關。

參與的科學家，包括了鄧稼先、郭永懷、程開甲、周光召等多位「兩彈一星功勳獎章」獲得者。

第五個擁核武國家 國際地位提升

中國是第五個成功研製原子彈的國家。圖為首顆原子彈的模型。

中國是第五個成功研製原子彈的國家。圖為首顆原子彈的模型。（視覺中國）

他們很多的是放棄了西方的優渥生活，在新中國成立之初義無反顧地回國效力；也有人為了國家需要，毅然放棄累積已久的科研成果，從零開始研發原子彈.......

當時科學家、科技工作者的工作和生活環境有多困難？他們計算數據沒有電腦，要用上算盤；他們零下幾十度的寒冬只能住在簡易房屋，甚至帳篷，吃也可能吃不飽.....這一切，現在的人們已很難想像。

終於，中國首顆原子彈在1964年10月16日成功爆炸。中國成為第五個擁有核武國家，安全得到保障，國際地位和影響力大大提升。

鄧小平曾表示：「如果60年代以來中國沒有原子彈、氫彈，沒有發射衛星，中國就不能叫有重要影響的大國，就沒有現在這樣的國際地位。這些東西反映一個民族的能力，也是一個民族、一個國家興旺發達的標誌。」

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