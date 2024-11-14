廣東話發源地竟不在廣東？　這地仍有2500萬人使用粵語

中國34個省級行政區中，有兩對「東西搭配」組合────山東和山西、廣東和廣西。為山東和山西指明方向的是太行山，這很好理解，那為廣東和廣西定位的「廣」又是甚麼？另外，廣東話的發源自廣西，這是真的嗎？



漢武帝收復嶺南 廣布恩信

廣東和廣西地名的由來，可追溯至2,000多年前的漢武帝。圖為陝西西安的漢武帝雕像。（網上圖片）

其實廣東和廣西的「廣」，既不是山，也不是河川湖泊，而2,000多年前一個叫廣信的地方。

廣信的歷史背景涉及不少人物和事件，時間跨度也很大，簡單來說就是漢武帝收復嶺南後，建立了廣信城作為這片地方的管治中心；廣信二字取自「初開粵地，宜廣布恩信」之意。

廣信的「中心城市」地位維持了約300年，後來嶺南的管治中心遷到番禺，也就是現在的廣州。

到了約1,000年前宋朝初年，朝廷把嶺南地區改稱廣南路（路大約相當於現在的省），並以廣信為中心分拆成東西兩路，廣信以東的是廣南東路，西邊的是廣南西路；廣南東路和廣南西路慢慢簡化成了廣東和廣西。

兩省區人口合計近1.8億

廣東是中國人口第一大省，廣西則排左全國第11位。圖為廣州南站的人潮。（網上圖片）

廣東現在是中國經濟第一大省，製造業、科技行業發達，GDP佔全國的大約一成，經濟規模超過西班牙、澳洲、韓國、加拿大等很多國家。

廣東還是中國人口第一大省，常住人口超過1.27億，超過世界多數國家。

而廣西壯族自治區有5,000多萬人口，其中大約有三成多是壯族等少數民族。

該省農業發展迅速，水果產量佔了全國的八分之一，尤以柑橘為多。當地亦有相當工業基礎，有汽車、重型礦山機械等行業。當然，廣西還有豐富旅遊資源，山水甲天下的桂林，是廣西最重要旅遊城市。

廣信在梧州至封開一帶

梧州位置示意圖。（當代中國）

轉了一圈，那到底為兩廣定位的廣信在甚麼地方？根據報道，古代廣信的範圍大約是如今廣西梧州至廣東封開一帶，其主體和治所就在梧州。

梧州地處廣西東部，緊鄰廣東，人口接近300萬，在廣西各市排第9位，經濟實力則排名第6位左右。該市地位或不及歷史顯赫，但發展也相當不錯，支柱產業有高端新金屬材料等。當然，梧州還有大家很熟悉的傳統特產——龜苓膏。

另外，說廣東和廣西，還要提到廣東話；廣東話較學術的叫法是粵語。

目前全球使用粵語人數超過1億，其中廣東居民中就有大約6,700萬人使用粵語。其他說粵語的人集中在哪裏？很多人馬上想到的是香港、澳門，甚至東南亞，但其實第二大粵語地區，應該是廣西。

廣西2500萬人說粵語

梧州地處桂江、潯江和西江交匯處，水運交通方便。該市目前人口近300萬。圖為梧州夕陽西下的市景。（視覺中國/當代中國授權）

內地傳媒的報道就顯示，廣西使用粵語的有2,500萬人之多，佔了地人口大約一半。

廣西首府南寧，以及梧州、北海、貴港，乃至毗鄰越南的百色等多個城市，粵語都可以通行，只是口音與廣州、香港的有分別，且很多居民會把粵語稱為「白話」。

事實上，廣西與粵語絕對分不開，因為有專家經過考證，指出粵語的發源地是古廣信；剛才已提到古廣信主體在如今的廣西梧州，故有網民直接簡化為「廣東話的發源地是廣西」。

這簡化的說法或不嚴謹，但無論如何，廣西說粵語的人，確實比很多人想像都多。

梧州1897年開埠，當地的騎樓城見證了梧州歷史的輝煌和繁榮。梧州現存騎樓街22條，騎樓建築560幢，是中國規模最大的騎樓建築。（網上圖片）

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