中國湖泊最多省份是哪裏？　水域面積等於八分一個廣東

中國大大小小天然湖泊有2萬多個，大家是否知道哪個省區最多？答案並非有「千湖之省」之稱的湖北，而是很多人沒想到的....



西藏湖泊1500個 遠超「千湖之省」湖北

西藏很多湖泊有雪山和草原點綴，美不勝收。圖為西藏那曲的湖泊。（視覺中國/當代中國授權）

官方資料顯示，中國共有湖泊24,800多個，其中水域面積在1平方公里以上的天然湖泊有2,800多個，這些湖泊較多分布在青藏高原、長江中下游平原等地區。

有報道指出，青藏高原上逾1平方公里的湖泊超過1,000個，其中西藏尤為集中，逾1平方公里湖泊有600多個；如果加上面積較小的，西藏湖泊達到1,500多個之多，是中國最多湖泊的省級行政區。

湖北雖號稱「千湖之省」，但其實這個面積不算大的省份天然湖泊只有700多個，與西藏相差甚遠。湖北湖泊數量在全國甚至不入三甲，排第二和第三的省區，分別是內蒙古和黑龍江。

統計資料還顯示，整個青藏高原的湖泊佔全國湖泊總面積的52%，而單是西藏一省區，湖泊面積便達到2萬多平方公里，佔了全國的三分一。

湖泊水域逾2萬平方公里 等於八分一個廣東

納木錯雖然不再是西藏第一大湖，但她知名度遠超過色林錯，且交通較方便，吸引眾多遊客。圖為在納木錯旁的文藝表演。（視覺中國/當代中國授權）

2萬多平方公里大約是20多個香港，又或八分一個廣東的大小。

目前西藏最大湖泊，是北部羌塘高原的色林錯，其面積達2,300平方公里；「錯」，在藏語裏就是湖的意思。

西藏第二大湖是納木錯，面積約2,000平方公里。它海拔約4,700米，為世界最高的鹹水湖。

藏語納木錯是「天湖」的意思，它與阿里地區的瑪旁雍錯、山南的羊卓雍錯，並稱西藏三大聖湖，很多虔城藏傳佛教徒會到來轉湖朝聖。

冰川加速融化 色林錯「長大」成西藏第一

色林錯「長大」的原因，令人們不無擔心。圖為色林錯日出美景。（視覺中國/當代中國授權）

要補充一點，納木錯曾是西藏第一大湖，近年才被「長大」的色林錯超越，而色林錯增大的原因，包括了冰川加速融化和降水量增加等等，其中冰河融化是需要關注的問題。

另外，西藏湖泊多數是鹹水湖，色林錯、納木錯均是，而淡水湖的代表是羊卓雍錯。

西藏還一個很特別的班公湖（或稱班公錯），該湖狹長，呈東西走向，東部約三分之二在中國境內，湖水是淡的，西部約三分二由印度控制，湖水是鹹的。

造成這特別現像，是注入班公湖的河流多在東側，也就是中國的一側。

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