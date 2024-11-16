北半球離赤道最近雪山在哪？ 距城市僅15km「推窗見雪山」不是夢

「開門見山」地說，如果人這一輩子，一定要去一趟雪山‍‍‍，你會選擇哪裏？時下，被譽為全球最美「城市雪山」之一的雲南麗江玉龍雪山，已經進入「日照金山」最為絢爛的季節。這座很多網民親密接觸的「人生第一座雪山」到底有多美？



雲南麗江玉龍雪山藍月谷。（中國新聞網）

玉龍雪山。（中國新聞網）

資料顯示，玉龍雪山是北半球離赤道最近的雪山，位於雲南省麗江市西北部，距離麗江城區約15公里。「開門見雪山」、「推窗見雪山」，是它給予麗江的直「白」的愛。雪山與古城夢幻同框，是它賦予麗江的獨特的浪漫。

三百多年前，知名「旅遊達人」、「向世界介紹麗江第一人」徐霞客，萬里遐征來到雲南，還沒進入麗江城，便為這座納西族神山點讚：「北瞻雪山，在重塢之外，雪幕其頂、雲氣郁勃、未睹晶瑩……」

玉龍雪山海拔5596米，19條溫帶海洋性冰川濃縮了全球中低緯度山岳冰川的精華，十三座雪峰黑白分明，由北向南呈縱向排列，綿延近35公里，宛若「巨龍」騰舞，故稱「玉龍」。

麗江一景。（中國新聞網）

玉龍雪山。（中國新聞網）

清代納西族學者木正源曾用十二首帶序小詩描摹了這座雪山的十二種美，其中包括‌三春煙籠、六月雲帶、曉前曙色、‌暝後夕陽、夜月雙輝等動人美景。

麗江歷史源遠流長，當地出土的「麗江人」頭骨化石證明，早在5萬至10萬年前，這裏就有舊石器晚期智人活動。麗江位於滇川藏文化交匯地，是古代南方絲綢之路和茶馬古道的重要驛站。納西、漢、白、彜、傈僳、藏等民族和諧相處，東巴文化、畢摩文化、邊屯文化、摩梭風情等熠熠其輝。

「麗江」一名源於元朝政權在此設置的麗江路軍民總管府，路因江名，這條江便是源自青藏高原的金沙江別稱「犁水」、「麗水」。幾千年裏，為了尋找中華民族母親河長江的源頭，徐霞客們溯源而上、艱辛探索，而逝者如斯乎，不舍晝夜，金沙江左攜哈巴，右挈玉龍，古今多少事，江水滾滾流，時間和地殼運動賦予這裏的山水特殊的使命。

麗江古城。（中國新聞網）

華裔青少年體驗東巴文化。（中國新聞網）

金沙江與瀾滄江、怒江這三條發源於青藏高原的大江，在雲南自北向南並行奔流170多公里，形成「江水並流而不交匯」的奇觀。2003年7月，「三江並流」自然景觀被列入《世界遺產名錄》，麗江位於其核心區域。

「三江並流」自然景觀跨越雲南9個自然保護區和10個風景名勝區，是一部記錄地球演化史的教科書，也是青藏高原和雲貴高原隆升的見證。它雲集了北半球南亞熱帶、中亞熱帶、北亞熱帶、暖溫帶、溫帶、寒溫帶、高山寒帶等多種氣候類型，佔中國國土面積不足0.4%，卻孕育了全國20%以上的高等植物和全國25%的動物種類，為滇金絲猴、天行長臂猿、大樹杜鵑等提供繁衍生息的居所，被譽為「世界生物基因庫」。

位於金沙江與瀾滄江之間的老君山，因傳說太上老君曾在此煉丹而得名，據介紹，這裏擁有全國面積最大、發育最完整、景色最壯觀的丹霞地貌群。由於地貌景觀相對集中、空間距離小，一天之內可見太陽「三起三落」。老君山腳下「九十九龍潭」，澄澈如鏡、各有風姿，日光之下，花木掩映，美如幻境。

三江並流保護區。（中國新聞網）

怒江大峽谷。（中國新聞網）

處於金沙江流域雅礱江水系的瀘沽湖是雲南九大高原湖泊之一，清風徐徐，水波不興，瀘沽湖如同一顆明珠鑲嵌於滇川交界處。世俗的時間似在這裏靜止，生活在瀘沽湖畔的摩梭人行走在現代文明之外，這裏是中國母系氏族社會的「活化石」，至今還保留着「男不娶，女不嫁」的「走婚」制度，被稱為「東方的女兒國」。

每年5月到10月，瀘沽湖上盛開着一朵朵晶瑩剔透的海菜花，坐上當地特有的豬槽船‍在瀘沽湖的花海漂遊感受「水性楊花」的柔情，宛若身處一方人間仙境。

把湖泊稱為海，是雲南人對海的浪漫想象，湖光山色、萬羽翩躚，冬日當然要去拉市海赴一場候鳥之約。拉市海濕地是雲南第一個以濕地命名的自然保護區，也是中國候鳥遷徙西線上的重要棲息地。

瀘沽湖。（中國新聞網）

老君山。（中國新聞網）

目前，每年飛臨這裏越冬的候鳥有8萬到10萬隻。監測記錄到的鳥類有341種，佔全國的22%。此外，還有被稱為「麗江第一景」的觀音峽是茶馬古道滇藏線上的第一個險關要塞，被徐霞客稱為「麗郡鎖鑰」。

從青藏高原奔騰而來的金沙江，在麗江市石鼓鎮轉了個大彎成就了「長江第一灣」的景觀‍‍‍，紅色基因薪火相傳，如今這裏依然講述着紅軍長征「金沙水暖」的故事。

山水之間，古城一座。‍1997年12月4日，由大研古城、束河古鎮和白沙古鎮組成的麗江古城被列入《世界遺產名錄》，填補了中國世界文化遺產，無歷史文化名城的空白。這座始建於南宋擁有800多年歷史的古城，歷經滄桑卻風姿綽約古老厚重亦擁抱現代，如今已成長為世界級網紅旅遊目的地。

瀘沽湖面綻放海菜花。（中國新聞網）

拉市海。（中國新聞網）

大研古城內，一座木府。「宮室之麗，擬於王者」‍是曾經的麗江木氏土司衙署歷代木氏土司喜愛詩書‍，有「文墨比中州」的美譽。其中，與徐霞客交情頗深的土司木增，文治武功出眾‍留下詩文一千多篇。木府旁一座牌坊上書「天雨流芳」四個大字，這是納西語的音譯，意即「讀書去吧」。世代生活於此的納西族，到底有多愛學習從這個牌坊或可見一斑‍。

喜愛學習的納西族還創造了自己的文字——東巴文，作為「唯一活着的象形文字」，納西古王國的東巴祭司用這種古老的文字寫下了浩如煙海的典籍。20世紀40年代的調查數據顯示，用東巴紙書寫的東巴經典當時已有5000多卷。

2003年，納西族東巴古籍文獻被列入《世界記憶名錄》，記錄東巴文的東巴紙也有千年歷史，東巴紙以當地植物瑞香科麗江蕘花為主要原料，由於造紙原料本身有毒，紙張不易被蟲蛀，可長期保存。2006年，納西族東巴造紙技藝入選中國第一批國家級非物質文化遺產名錄。

長江第一灣。（中國新聞網）

麗江古城。（中國新聞網）

白沙古鎮因其保存着豐富的白沙壁畫而得名，作為麗江納西族在明清時期社會大開放的產物，白沙壁畫受絲路文明及多元文化融合發展的影響兼具納西、藏、白、漢等多民族畫風，融漢、藏、納西等多元文化為一體，與敦煌莫高窟、北京法海寺、山西永樂宮的壁畫齊名。

納西古樂由白沙細樂、洞經音樂等組成，講究「三老」、「三寶」、「宣科精神」，當你在麗江看到「100歲的老人」，用「200歲的樂器」演奏「700歲的樂曲」就會明白為什麽說納西古樂是麗江的魂，如此「太古之音」，且聽且珍惜……

走在麗江的大街小巷間，你或許還能看到納西族「穿在身上的生活智慧」。俗稱「披星戴月」的羊皮背披肩是納西族婦女服飾中最具特色的部分，披肩呈上方下圓樣式，上部綴有兩個大圓布盤，左側代表太陽，右側代表月亮，底部釘有七個彩繡圓盤象徵着北鬥七星，寄寓着「肩挑日月，背負七星」的美好意蘊，濃縮積澱着納西文化中，獨特的圖騰信仰、審美情趣。

木府。（中國新聞網）

麗江市博物院內展出的東巴文化展。（中國新聞網）

白沙壁畫。（中國新聞網）

不僅納西族，生活在這片土地上的白族、彜族、傈僳族、普米族、藏族等民族，在這裏繁衍耕耘，共同創造着璀璨的民族文化。千人打跳沉浸嗨的三多節、熱鬧紛呈的棒棒會、燃燒激情狂歡不熄的火把節、頗具摩梭母系社會風情的轉山節……

來到這裏，「天天都在過節」的麗江一定會帶你體驗最炫民族風的魅力，交相輝映的民族文化孕育出獨具匠心的飲食風情，「舌尖上的麗江」同樣不能錯過。

臘排骨火鍋是麗江最具代表性的傳統美食之一，放養在雪山高原的納西族農家走地豬，經腌製風乾成臘味有着獨特的口感，烹飪時佐以蔬菜文火燉開，湯色濃白鮮美、肉質細嫩，吃起來香氣四溢，味道醇厚。

為納西族民眾演奏古樂。（中國新聞網）

寧蒗摩梭人相聚慶祝「轉山節」。（中國新聞網）

納西族服飾。（中國新聞網）

雞豆涼粉，用麗江本地特產雞豆製成，因雞豆富含黑色素，人們把這種涼粉形象地稱為「黑涼粉」，它質地細膩爽滑、柔韌適口，是下飯佐酒的一道風味好菜。

歷史悠久的麗江粑粑，作為茶馬古道時期馬幫風雨兼程中的必備乾糧而存在，選用本地出產的精細麥麵製作而成，口感酥脆，滋味香濃，餡料充足，「一日三吃」都不會膩。

麗江粑粑。（中國新聞網）

雞豆涼粉。（中國新聞網）

臘排骨火鍋。（中國新聞網）

「麗江粑粑鶴慶酒，永勝油茶家家有」，永勝油茶是麗江名揚四方、風味獨特的茶飲品，因創製流傳於麗江永勝而得名。其製作方法主要是利用油茶罐將大米文火煎烤至微黃，然後放入豬油、茶葉稍微烤製，接着沖進開水，待茶水一「漲」，一碗永勝油茶就大功告成了……

這個冬天，一起去邂逅風光旖旎、風情多姿的麗江，體驗「有一種叫雲南的生活」吧。

本文獲《中國新聞網》授權轉載。

