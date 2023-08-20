水性楊花是國家保護植物？長在雲南瀘沽湖可食用還是水質試金石

在雲南瀘沽湖，每到5月，就會出現一年一遇的美景：無數白色花朵在水面盛放，晶瑩剔透，仙氣飄飄。這種美麗的植物，叫做「海菜花」，只生長在水質最乾淨的湖泊中，還是國家二級保護野生植物，但卻有一個不怎麼好聽的外號，叫做「水性楊花」，這是為甚麼呢？



海菜花原来是「水質試金石」？

「水性楊花」學名叫做海菜花，是中國獨有的珍稀瀕危野生植物，可食用及藥用，主要生長在雲南、四川、廣西等地的淡水湖中。其扎根於水底，花莖藏於水下，花朵浮於水面，隨波蕩漾，成為一道特別的風景。

經過多年治理，大理洱海水質顯著提升，一度消失的海菜花重新出現，圖為洱海生態廊道葶溟溪入湖口的海菜花。（大理發布@微博/當代中國授權）

有導遊和商家因此就給它取名叫「水性楊花」，以求吸睛，但這個外號可以說是非常的名不副實。

波葉海菜花，是雲南瀘沽湖獨有的物種，每年5月-10月的開花季節，都吸引很多遊客到來觀賞。（視覺中國/當代中國授權）

海菜花其實非常「潔身自好」，其對水質要求極高，有「水清則花盛，水污則花敗」的說法，原來它會吸收水中的有害物質，如果水污染嚴重，海菜花就會死亡，因此被譽為「環保菜」、「水質試金石」。

雲南瀘沽湖的遊客，搭乘名叫「豬槽船」的小木船，前往欣賞海菜花。（Getty/當代中國授權）

雲南大理洱海的海菜花，就因為水質問題一度消失，近幾年雲南省政府開展工作、改善洱海水質，海菜花才重新出現。

海菜花被稱為「水質試金石」，大理劍川縣，近年加強治理劍湖污染、保護湖濱濕地，劍湖海菜花群落已恢復約600畝。（網上圖片/當代中國授權）

對於當地人來說，海菜花還是一道獨特美食，由於早前採摘過多，野生海菜花一度瀕危，被列為國家二級保護野生植物，只可遠觀，不可採摘。現在當地食用的海菜花，全部都是人工養殖的。

海菜花在雲南是一種美味的野菜，不過野生海菜花已被列為二級保護植物，目前市場上售賣的海菜花均為人工養殖。（四川省瀘沽湖景區@微博/當代中國授權）

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