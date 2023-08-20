水性楊花是國家保護植物？長在雲南瀘沽湖可食用還是水質試金石
撰文：當代中國
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在雲南瀘沽湖，每到5月，就會出現一年一遇的美景：無數白色花朵在水面盛放，晶瑩剔透，仙氣飄飄。這種美麗的植物，叫做「海菜花」，只生長在水質最乾淨的湖泊中，還是國家二級保護野生植物，但卻有一個不怎麼好聽的外號，叫做「水性楊花」，這是為甚麼呢？
海菜花原来是「水質試金石」？
「水性楊花」學名叫做海菜花，是中國獨有的珍稀瀕危野生植物，可食用及藥用，主要生長在雲南、四川、廣西等地的淡水湖中。其扎根於水底，花莖藏於水下，花朵浮於水面，隨波蕩漾，成為一道特別的風景。
有導遊和商家因此就給它取名叫「水性楊花」，以求吸睛，但這個外號可以說是非常的名不副實。
海菜花其實非常「潔身自好」，其對水質要求極高，有「水清則花盛，水污則花敗」的說法，原來它會吸收水中的有害物質，如果水污染嚴重，海菜花就會死亡，因此被譽為「環保菜」、「水質試金石」。
雲南大理洱海的海菜花，就因為水質問題一度消失，近幾年雲南省政府開展工作、改善洱海水質，海菜花才重新出現。
對於當地人來說，海菜花還是一道獨特美食，由於早前採摘過多，野生海菜花一度瀕危，被列為國家二級保護野生植物，只可遠觀，不可採摘。現在當地食用的海菜花，全部都是人工養殖的。
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